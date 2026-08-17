Nahlédněte pod pokličku ostravské MHD. Navštivte Den ostravských dopraváků

V areálu budou k vidění nejmodernější vozy i historická vozidla, například legendární tramvaj T3 č. 752 a autobus Škoda RO č. 80. Zájemci se dostanou do řidičských kabin a některé prvky provozu si sami vyzkoušejí. Mohou například přehodit výhybku, nahodit trolejbusový sběrač nebo si vyzkoušet obsluhu jízdenkomatu a zastávkového e-paperu. Okružní jízdy pak nabídnou možnost projet se areálem a podívat se na něj z jiné perspektivy.
Den ostravských dopraváků přitom není jen o technice. Letos se jeho součástí poprvé stane také prezentace edukačního projektu DPO k tabuli, který učí děti, jak cestovat MHD správně a bezpečně. Své znalosti si tentokrát budou moci ověřit i návštěvníci akce. O program se postarají další partneři. Městská policie Ostrava předvede práci jízdní policie a psovodů. Chybět nebude ani ukázka dopravního dispečinku, laserová střelnice, základy první pomoci nebo modely železnice.
Pro rodiny s malými dětmi budou připraveny obří hry, hlavolamy, malování na obličej, bublinový workshop nebo skákací hrad, stejně jako představení Zdeňka Kačora a vystoupení Klaunů na volné noze. Vrátí se také oblíbený Pokreslibus, na jehož karoserii se děti budou moci vyřádit. Pomalovaný autobus pak bude další dva týdny brázdit ostravské ulice. O příjemnou atmosféru se během dne postará hudební program a vystoupení zaměstnanců DPO, kteří roztančí publikum při zumbě. Na místě bude po celý den k dispozici také občerstvení a zájemci si mohou odnést vzpomínku na akci z kolekce DPO COOOL.