Na mamografický screening do Karviné míří tisíce žen

Každý rok projde mamografickým screeningem v Nemocnici AGEL Karviná (dříve Karvinská hornická nemocnice) okolo 11 tisíc žen. Lékaři zde mají obrovskou erudici a na vyšetření prsou se obvykle čeká jen jeden až dva týdny.

| foto: Jakub Frajkovský a tým Nemocnice AGEL Karviná

Na mamografický screening do Nemocnice AGEL Karviná přijíždějí ženy už 18 let. A to nejen z Karvinska, ale i ze širokého okolí. Důvod je jednoduchý: moderní vybavení, zkušený tým a rychlá dostupnost vyšetření. Díky dostatečně početnému, vysoce odbornému personálu pracoviště nabízí krátké čekací lhůty, většinou mezi sedmi až 18 dny. Právě včasné vyšetření přitom může rozhodnout o tom nejdůležitějším – o zdraví a životě.

Screening odhalí i to, co ještě nelze nahmatat

„Neměla jsem žádné potíže. Po mamografu mě poslali na ultrazvuk a pak i na magnetickou rezonanci. Potom lékařka navrhla ještě biopsii,“ vzpomíná Kateřina z Karviné. Screening jí před třemi lety změnil a současně zachránil život. Biopsie u ní potvrdila malý, třináctimilimetrový zhoubný nádor, který ani nebyl hmatný. „Byl to šok. Ale ulevilo se mi, když jsem znala přesný plán léčby,“ říká Kateřina. V nemocnici jí lékaři nádor šetrně odstranili. Následovala radioterapie a hormonální léčba. Dnes chodí pravidelně na kontroly. „Strach vždycky trochu mám. Ale vím, že v Karviné jsem v těch nejlepších rukou,“ míní.

Mamograf je v prevenci rakoviny prsu nenahraditelný

Základním vyšetřením preventivního screeningu je mamograf. „Jako jediný dokáže zobrazit mikrokalcifikace. Tedy drobné tečky v tkáni, které mohou být projevem velmi časného stadia karcinomu prsu,“ vysvětluje vedoucí lékařka mamografického screeningu Nemocnice AGEL Karviná Šárka Kováčová. Mamograf využívá velmi nízkou dávku záření, vyšetření je cílené a bezpečné a samo o sobě trvá jen několik minut.

Mamografické screeningové centrum v Nemocnici AGEL Karviná denně vyšetří přibližně 45 žen. Pokud odhalí podezřelý nález, následují doplňující vyšetření prsu (ultrazvuk, v některých případech i magnetická rezonance). Pokud mají lékaři podezření na nádor, provádí se biopsie. Po potvrzení nálezu řeší další kroky tzv. onkomamární komise - multidisciplinární tým složený z lékařů z radiologie, onkologie a chirurgie. Společně se podílejí na návrhu optimálního léčebného postupu pro každou pacientku. Cílem je, aby žena věděla co nejdříve, co ji čeká, a mohla brzy zahájit potřebnou léčbu.

Moderní operace jsou k pacientkám šetrné

Pokud onkomamární komise doporučí operaci, je žena předána do péče chirurgického oddělení Nemocnice AGEL Karviná. Nově vybudované operační sály oddělení disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením, díky kterému dosahují chirurgové vynikajících výsledků. ,,Součástí operace nádorového onemocnění prsu je i operace uzlin v podpaží, kde je používána gama sonda, která umožňuje šetrný operační zákrok na mízních uzlinách v podpaží,“ vysvětluje lékařka Komplexního mamárního centra Nemocnice AGEL Karviná Jiřina Heroková, uznávaná specialistka s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi v oblasti mamárních operací.

Během operace je přítomen i patolog z laboratoře, který vyhodnocuje nález v uzlinách a současně okraje odebrané tkáně. Standardně během zákroku probíhá vyšetření na specializovaném rentgenovém přístroji, který zobrazí nádor, přítomnost speciálního zrna k lokalizaci nádoru i přítomnost mikrokalcifikací.

Po operaci se o pacientky dále stará chirurgické oddělení a vyškolený personál, který je mimo jiné naučí pooperační péči o ránu a vysvětlí následnou rehabilitaci.

Velkým přínosem pro pacientky diagnostikované v rámci screeningu v Nemocnici AGEL Karviná je zastoupení onkologického pracoviště AGEL Nový Jičín, které ambulantně poskytuje komplexní léčbu. Součastí péče v Karviné je i sledování pacientky po léčbě.

Prevence rozhodně dává smysl

Smyslem mamografického screeningu je zachytit nádor v okamžiku, kdy je ještě velmi malý a léčba bývá výrazně šetrnější a úspěšnější. Proto lékaři zdůrazňují, že na vyšetření má smysl přijít i tehdy, když žena nemá žádné potíže. „Čím dříve nádor objevíme, tím větší je šance na úplné uzdravení,“ říká vedoucí lékařka mamografického screeningového centra Nemocnice AGEL Karviná Šárka Kováčová. „Neodkládejte to. Mamograf opravdu nebolí. Když prevenci podceníte, může být všechno horší. Přijďte raději včas sem k nám,“ vzkazuje ženám.

Objednat se lze i jednoduše telefonicky na číslech 739 522 620 a 596 380 176.

FAKTA O MAMOGRAFICKÉM SCREENINGU V NEMOCNICI AGEL KARVINÁ

  • ročně zde vyšetří okolo 11 tisíc žen
  • na mamograf se obvykle čeká jen 7 – 18 dní
  • screeningové centrum funguje od roku 2008
  • v případě nálezu navazuje rychle další diagnostika a léčba
  • operace probíhají v moderním chirurgickém pavilonu
  • diagnostika, chirurgická i onkologická léčba – vše je v jedné nemocnici

www.khn.cz

