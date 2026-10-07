Museli odejít: výstava připomíná vysídlení Němců z Opavska

Vysídlení se bude od října věnovat výstava Opavské kulturní organizace (OKO) v Galerii Eisler v Obecním domě v Opavě, ale také nová publikace.
Z Opavy bylo v rámci „odsunu“ vysídleno více než 16 000 osob, čímž skončila staletí koexistence českého a německého obyvatelstva.
Bezprostředně po skončení bojů nastalo období „divokého odsunu“, které provázely chaos, násilí a v mnohých případech i smrt. „To vše se odehrávalo do srpna roku 1945 v právním vakuu. První internační tábor vznikl v Opavě už 8. května 1945, a to v někdejších Masarykových kasárnách (dnes areál Dukelských kasáren). Životní podmínky v táboře byly doslova tristní,“ uvedl historik a ředitel Zemského archivu v Opavě Branislav Dorko, který je součásti projektového týmu. Už 13. července 1945 odjel z města první zdokumentovaný transport s více než 2 500 osobami, který byl vypraven bez jmenné evidence.
Na jaře 1946 pak byl zahájen „organizovaný odsun“. Od konce března do počátku listopadu 1946 bylo z Opavy vypraveno dvanáct vlakových transportů s více než 13 000 osobami směřujících do americké okupační zóny v Německu.
Odsunem město přišlo, až na výjimky, téměř o veškeré původní německé obyvatelstvo. Odejít museli významní podnikatelé, lékaři či umělci. Ti, kteří směli v zemi zůstat, přišli o velkou část majetku a měli zapomenout mateřský jazyk.
Poválečné vyrovnání i dnes zůstává neuzavřenou kapitolou naší společné historie.
Výstava Museli odejít / Vysídlení německého obyvatelstva z Opavska 1945–1946 nabídne vhled do tragické kapitoly dějin, která dodnes formuje identity obou národů. „Cílem výstavy je představit téma vysídlení komplexně, ale zejména ve vazbě na region a seznámit s ním širokou veřejnost,“ uvedla Kateřina Pelcová, kurátorka výstavy a vedoucí projektu z OKO. Výstava bude přístupná od 9. října 2026 a potrvá do 23. května 2027 v Galerii Eisler v Obecním domě v Opavě. Její součástí budou edukační programy pro školy a cyklus přednášek.
K výstavě je vydávána stejnojmenná populárně-vědná monografie kolektivu autorů (v roce 2027 také v německém překladu), která vznikla díky spolupráci OKO se Slezským zemským muzeem a Zemských archivem v Opavě. Kromě faktografického kontextu kniha nabídne množství obrazového materiálu a vzpomínky –konkrétní lidské osudy. Kniha bude k zakoupení od 9. října v rámci výstavy a později také v Turistickém informačním centru v Opavě nebo na objednání (sekretariat@oko-opava.cz).
Výstava Museli odejít / Sie mussten gehen:
Kniha Vysídlení německého obyvatelstva z Opavska 1945–1946: