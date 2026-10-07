Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Museli odejít: výstava připomíná vysídlení Němců z Opavska

Komerční sdělení
Vysídlování německého obyvatelstva z Rýmařova, 30. ledna 1946.

Vysídlování německého obyvatelstva z Rýmařova, 30. ledna 1946. | foto: Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově

Pohled na areál Masarykových kasáren (dnes Dukelské kasárny) v době před druhou...
Reprodukce obrazu Richarda Assmanna, známého opavského malíře, který byl také...
Vyhláška o registraci osob německé národnosti z května či června 1945.
Plakát výstavy.
5 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Konec války přinesl osvobození, ale pro tisíce obyvatel Opavska také ztrátu domova. Poválečné vysídlení znamenalo největší obměnu obyvatelstva v osmisetleté historii města. Jeho osud připomene od října výstava OKO v Galerii Eisler a nová publikace.

Vysídlení se bude od října věnovat výstava Opavské kulturní organizace (OKO) v Galerii Eisler v Obecním domě v Opavě, ale také nová publikace.

Z Opavy bylo v rámci „odsunu“ vysídleno více než 16 000 osob, čímž skončila staletí koexistence českého a německého obyvatelstva.

Bezprostředně po skončení bojů nastalo období „divokého odsunu“, které provázely chaos, násilí a v mnohých případech i smrt. „To vše se odehrávalo do srpna roku 1945 v právním vakuu. První internační tábor vznikl v Opavě už 8. května 1945, a to v někdejších Masarykových kasárnách (dnes areál Dukelských kasáren). Životní podmínky v táboře byly doslova tristní,“ uvedl historik a ředitel Zemského archivu v Opavě Branislav Dorko, který je součásti projektového týmu. Už 13. července 1945 odjel z města první zdokumentovaný transport s více než 2 500 osobami, který byl vypraven bez jmenné evidence.

Na jaře 1946 pak byl zahájen „organizovaný odsun“. Od konce března do počátku listopadu 1946 bylo z Opavy vypraveno dvanáct vlakových transportů s více než 13 000 osobami směřujících do americké okupační zóny v Německu.

Odsunem město přišlo, až na výjimky, téměř o veškeré původní německé obyvatelstvo. Odejít museli významní podnikatelé, lékaři či umělci. Ti, kteří směli v zemi zůstat, přišli o velkou část majetku a měli zapomenout mateřský jazyk.

Poválečné vyrovnání i dnes zůstává neuzavřenou kapitolou naší společné historie.

Výstava Museli odejít / Vysídlení německého obyvatelstva z Opavska 1945–1946 nabídne vhled do tragické kapitoly dějin, která dodnes formuje identity obou národů. „Cílem výstavy je představit téma vysídlení komplexně, ale zejména ve vazbě na region a seznámit s ním širokou veřejnost,“ uvedla Kateřina Pelcová, kurátorka výstavy a vedoucí projektu z OKO. Výstava bude přístupná od 9. října 2026 a potrvá do 23. května 2027 v Galerii Eisler v Obecním domě v Opavě. Její součástí budou edukační programy pro školy a cyklus přednášek.

K výstavě je vydávána stejnojmenná populárně-vědná monografie kolektivu autorů (v roce 2027 také v německém překladu), která vznikla díky spolupráci OKO se Slezským zemským muzeem a Zemských archivem v Opavě. Kromě faktografického kontextu kniha nabídne množství obrazového materiálu a vzpomínky –konkrétní lidské osudy. Kniha bude k zakoupení od 9. října v rámci výstavy a později také v Turistickém informačním centru v Opavě nebo na objednání (sekretariat@oko-opava.cz).

Plakát výstavy.

Výstava Museli odejít / Sie mussten gehen:

  • 9. 10. 2026 – 23. 5. 2027
  • česko-německá výstava v Galerii Eisler, Obecní dům Opava (Ostrožná 46)
  • vhodná pro děti
  • interaktivní prvky, úvodní film (30 minut) a video a audio rozhovory s pamětníky nasbírané vlastním výzkumem, exponáty a velké množství obrazového materiálu
  • doprovodný program: přednášky a besedy
  • po celou dobu trvání výstavy edukační programy pro školy
  • vstupné: základní 80 Kč, snížené 50 Kč, do 18 let vstup zdarma

Kniha Vysídlení německého obyvatelstva z Opavska 1945–1946:

  • 420 stran
  • v prodeji od 9. 10. 2026 za 490 Kč
  • obsahuje poznámkový aparát, seznam použitých pramenů a literatury a seznam všech užitých obrazových zdrojů
  • editoři: Ondřej Kolář a Kateřina Pelcová
  • kolektiv autorů: Christoph Anderl, Branislav Dorko, Lubomír Hlavienka, Jaromíra Knapíková, Ondřej Kolář, Hana Komárková, Zdeněk Kravar, Ivana Maloušková, Veronika Marková, Martin Pelc, Kateřina Pelcová, Martin Strakoš

Nejčtenější

Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Komerční sdělení
Úhlové brusky DEK ve čtyřech modelech

Zvládnou řezání, broušení i začišťování. Úhlová bruska je nářadí, které na stavbě ani v dílně dlouho neleží. Řeže ocelové profily a trubky, brousí svary, odstraňuje rez a staré nátěry, začistí povrch...

Olovo ve vodě? Jak mít kohoutkovou vodu dlouhodobě pod kontrolou

Komerční sdělení
S filtrem filbec® budete mít kohoutkovou vodu pod svojí plnou kontrolou.

Nadlimitní koncentrace olova ve vodě zasáhly Odolenu Vodu a dalších 11 obcí v okolí. Situace připomněla, jak rychle se může změnit něco, co považujeme za samozřejmost: pitná voda z kohoutku. Vedle...

Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Komerční sdělení
Od DNA jahody až po vlastní prototyp: škola, kde se věda opravdu děje

Nejen to, co se učíme, ale také prostředí, ve kterém se učíme, formuje naši budoucnost.

Za léčbou jezdí Klára do Prahy. Co by lidem s rakovinou usnadnilo život?

Komerční sdělení
Klára Georges Jezdinská

Moderní léčba umožňuje lidem s nádorovým onemocněním žít déle. Vedle samotné léčby je pro ně důležité také to, aby se včas dostali ke specialistům, jednotlivá vyšetření na sebe navazovala a za péčí...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který byl vybudován v areálu Vodního ráje, je hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabízí pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou...

Hisense a Gorenje znovu uspěly v hodnocení udržitelnosti

Komerční sdělení
Hisense a Gorenje znovu uspěly v hodnocení udržitelnosti

Za každým spotřebičem je víc než jen energetický štítek. Důležitou roli hraje také výroba, využívání zdrojů, pracovní podmínky nebo výběr dodavatelů. Právě v těchto oblastech Hisense Europe znovu...

7. října 2026

Kyberútok nanečisto: Siemens spoluotevírá testování pro firmy

Komerční sdělení
Možnost zjisti, jak zareaguje firemní infrastruktura zareaguje na útok zvenčí,...

Otestovat si odolnost výrobních linek proti kybernetickým hrozbám nanečisto a v bezpečném prostředí. To firmám umožní nová služba, kterou spouští RICAIP Testbed Praha při CIIRC ČVUT ve spolupráci se...

7. října 2026

Kyberútok nanečisto: Siemens spoluotevírá testování pro firmy

Komerční sdělení
Možnost zjisti, jak zareaguje firemní infrastruktura zareaguje na útok zvenčí,...

Otestovat si odolnost výrobních linek proti kybernetickým hrozbám nanečisto a v bezpečném prostředí. To firmám umožní nová služba, kterou spouští RICAIP Testbed Praha při CIIRC ČVUT ve spolupráci se...

7. října 2026

Hejtman Brabec přivítal v Ústí saského premiéra Kretschmera

Komerční sdělení
Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přivítal v Ústí nad Labem saského...

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec přivítal v Ústí nad Labem saského premiéra Michaela Kretschmera. Jednali o přípravě těžby lithia, přeshraniční spolupráci v polovodičovém průmyslu a využití...

7. října 2026

Životní pojištění má chránit příjem. Máte ho nastavené správně?

Životní pojištění má chránit příjem. Máte ho nastavené správně?

Životní pojištění má chránit rodinný rozpočet, když člověk, na jehož příjmu domácnost stojí, kvůli nemoci, invaliditě nebo úrazu nemůže vydělávat. Podle průzkumu Ministerstva financí by přitom jen...

7. října 2026

Museli odejít: výstava připomíná vysídlení Němců z Opavska

Komerční sdělení
Vysídlování německého obyvatelstva z Rýmařova, 30. ledna 1946.

Konec války přinesl osvobození, ale pro tisíce obyvatel Opavska také ztrátu domova. Poválečné vysídlení znamenalo největší obměnu obyvatelstva v osmisetleté historii města. Jeho osud připomene od...

7. října 2026

Zimní, nebo celoroční pneumatiky? Rozhoduje hlavně to, kde jezdíte

Komerční sdělení

Dvakrát ročně přezouvat, nebo zvolit jednu sadu na celý rok? Univerzální odpověď neexistuje. Při výběru pneumatik totiž nerozhoduje jen cena a značka, ale především to, kde a kolik kilometrů ročně...

6. října 2026

Olovo ve vodě? Jak mít kohoutkovou vodu dlouhodobě pod kontrolou

Komerční sdělení
S filtrem filbec® budete mít kohoutkovou vodu pod svojí plnou kontrolou.

Nadlimitní koncentrace olova ve vodě zasáhly Odolenu Vodu a dalších 11 obcí v okolí. Situace připomněla, jak rychle se může změnit něco, co považujeme za samozřejmost: pitná voda z kohoutku. Vedle...

6. října 2026

Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Komerční sdělení
Staň se odborníkem budoucnosti. SOŠE Hluboká otevírá dveře novým žákům

Robotika, energetika, informatika, moderní technologie a reálná spolupráce s významnými firmami. To vše nabízí Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou.

6. října 2026

Buď o krok napřed. Jak prevence, diagnostika a biobanky mění životy

Komerční sdělení
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Výkonný ředitel Banky biologického materiálu

Prevence nejsou jen prohlídky. Potřebujeme změnit postoj v myšlení, tak aby lidé dělali vše proto, aby vůbec onemocnění nevzniklo a zachovali si své zdraví co nejdéle!

5. října 2026

Praha jako nikdy nedopsaná kniha

Komerční sdělení
Do zákoutí Židovského Města nechal Gustav Meyrink padat přízračný Golemův stín

Prahu můžete během víkendového výletu proměnit v pár stovek fotografií v mobilu, ale můžete ji také prožít. Zkuste se vydat po Praze a objevovat příběhy ze slavných knih. Není náhodou, že Praha patří...

5. října 2026

Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Komerční sdělení
Meningokok může ohrozit život během hodin. Pomáhá očkování

Meningokoková infekce může začít příznaky připomínajícími běžnou virózu, během několika hodin se ale může rozvinout v život ohrožující stav.

5. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.