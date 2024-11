Mošnovské letiště hlásí rekordní sezonu

„Letiště Ostrava má za sebou skvělou sezonu a vypadá to, že bude pokračovat trend zvyšující se poptávky po letech z našeho letiště. Věřím, že chuť cestovat z mošnovského letiště umocní i další novinky, které má jeho vedení v plánu. Jsem rád, že se Moravskoslezský kraj otvírá a postupně spojuje s celým světem. To jsou velmi pozitivní zprávy, nezbývá než popřát šťastný let,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka s tím, že sezona ještě nekončí. Cestující stále mohou využít lety na Kanárské ostrovy, konkrétně na Fuerteventuru, nebo do Egypta. V provozu zůstávají také pravidelné linky do Londýna a Varšavy.

Mošnovské letiště má v nabídce lety do celkem 31 destinací, z nichž 13 bylo nových. Mezi nejpopulárnější novinky patřila Malaga ve Španělsku, egyptská Marsa Matrouh, tuniská Enfidha, Chania na řeckém ostrově Kréta, Dalamán v Turecku a albánská Tirana.

Nejvíce cestujících zamířilo do oblíbených destinací v Egyptě, Řecku a Turecku, přičemž mezi nejčastější cíle patřila Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Burgas a Londýn. Výrazný nárůst počtu cestujících byl vidět na všech letech. Větší počet cestujících byl také na lince do Varšavy, která umožňuje přímé spojení s více než 90 destinacemi po celém světě. Mezi nejčastěji využívané přestupy patřily města jako Brusel, New York, Stockholm, Amsterdam, Paříž a Curych.

V prosinci letiště zahájí odbavování letů do exotických destinací, cestující se můžou těšit na thajský Phuket a Mauricius. „Momentálně se připravujeme na sezonu roku 2025. Většina cestovních kanceláří už zahájila prodeje first minute zájezdů s odletem z Ostravy v příštím roce. Cestující si už nyní mohou zakoupit letenky do španělské Málagy s leteckou společností Ryanair, ta linku začne provozovat už od konce března s frekvencí 2x týdně,“ uzavřel obchodní manažer Letiště Ostrava Ondřej Musil.