Moravskoslezský kraj, to je zimní dovolená bez starostí

Vylepšení se dočkala například mobilní aplikace Běžky Severní Morava, kterou Moravskoslezský kraj zdarma poskytuje již od letošního ledna. Jde o uceleného průvodce po běžkařských trasách v Beskydech a Jeseníkách, kde k naplánování výletu slouží například funkce v podobě interaktivní mapy, popisu tratě, její délky a obtížnosti či doby zdolávání nebo stoupání a klesání. Uživatel se může podívat na záběry z webkamer, dozvědět se, kde se poblíž tratě občerstvit, kde je nejbližší servis či horská chata nebo jaké zajímavosti lze v okolí navštívit.

Třešničkou na dortu jsou informace o upravenosti tratí, včetně zobrazení přesného času poslední úpravy, které bude tuto zimu ještě preciznější než dřív. Díky systému GPS totiž rolby přímo vykreslí skutečně upravený okruh, který se promítne do mapy v aplikaci.

„Moravskoslezský kraj navíc uzavřel memorandum o spolupráci s Lesy ČR, aby při těžbě dřeva byly běžecké trasy zohledňovány a provozovatelé roleb byli dopředu informováni v případě nutnosti objížďky,“ říká Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, a dodává: „Pokud bude řidič rolby nucen část trasy vynechat, samozřejmě se to ihned zobrazí v online mapách.“

Praděd

Že se kraj na zimní sezonu připravuje skutečně poctivě, potvrzuje rovněž investice do úpravy rekordního počtu kilometrů běžkařských tras – letos půjde až o 870 km! Běžkaři se budou moci po upravené trati vydat až na nejvyšší vrchol Beskyd – Lysou horu –, nebo nově kolem Bukovce či turistické chaty Ostrý v Těšínských Beskydech. Investice směřovaly také do údržby všech GPS zařízení na strojích upravujících běžkařské tratě, aby bylo zajištěno správné vysílání dat do systému zmíněné aplikace.

Pustevny

Uvedená vylepšení se promítnou také do přesnosti map běžkařských tratí v internetovém průvodci po Severní Moravě a Slezsku www.severnimorava.travel, který vytvořila krajská destinační společnost Moravian-Silesian Tourism. Ta má na starost také nově vzniklou microsite www.severnimorava.travel/zima poskytující spoustu užitečných a aktuálních informací i tipů pro dokonalou zimní dovolenou v Moravskoslezském kraji, od nejlepších lyžařských a běžkařských areálů přes památky, turistické atrakce, wellness centra až po ubytování a gastronomii.

Jsou zde také zbrusu nové mapy s informacemi o lyžařských areálech a sjezdovkách v Beskydech a Jeseníkách, které vyjdou také v papírové verzi, a to již před Vánoci!

V Moravskoslezském kraji prostě můžete starosti hodit za hlavu a užít si zimní dovolenou jak se patří!