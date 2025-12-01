Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Lokalita s kompletní infrastrukturou a skvělou dopravní dostupností patří k nejatraktivnějším v regionu.
„Nošovice nabízejí jedinečnou šanci pro české i zahraniční firmy, které hledají ideální zázemí pro svůj rozvoj. Tato lokalita spojuje výhody zelené louky s výbornou dopravní dostupností – napojení na dálnici i železnici, blízkost polského a slovenského trhu a plná technická infrastruktura vytvářejí skvělé podmínky pro podnikání. Navíc se nachází v těsné blízkosti jednoho z největších automobilových závodů v Evropě, což je obrovská výhoda nejen pro dodavatele v automobilovém průmyslu, ale i pro další výrobní firmy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Nošovice patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější průmyslová centra Moravskoslezského kraje. Leží 30 kilometrů jihovýchodně od Ostravy a 10 kilometrů od Frýdku-Místku, v dosahu polských i slovenských hranic. Díky přímému napojení na dálnici D48, která je součástí mezinárodní trasy E462 spojující Vídeň, Brno a Krakov, je zajištěno plynulé spojení se střední i západní Evropou.
V blízkosti nabízené plochy vede také železniční koridor, který doplňuje funkční vlečka napojená na sousední areál pivovaru. K dispozici jsou tu kompletní inženýrské sítě - elektřina, plyn, kanalizace i datová infrastruktura. V bezprostředním okolí se nachází také jedna z nejvýznamnějších rozvoden v kraji s napěťovými úrovněmi 400 kV a 110 kV, což z lokality činí mimořádně stabilní a energeticky připravené území.
Společnosti jako CTP, Prosperplast či Plzeňský Prazdroj působí přímo v okolí firmy. V širším regionu pak jsou průmyslové zóny Mošnov, Kopřivnice či Hrabová. Slovenský výrobní závod KIA Motors Žilina je odtud vzdálen jen 80 kilometrů, což dává lokalitě výborné postavení v rámci česko-slovenské obchodní spolupráce. Atraktivitu dále posiluje blízkost mezinárodních letišť v Ostravě, Katovicích a Žilině.
Pozemky jsou vhodné pro výstavbu výrobních závodů, technologických parků, administrativních a obchodních objektů či výzkumných a vývojových center. Přípustná je i kombinace výroby a logistiky, přičemž hlavním využitím musí být výroba. „Hlavním kritériem pro budoucí využití území je vznik pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou,“ zdůraznil moravskoslezský hejtman Josef Bělica.
Minimální kupní cena je stanovena na 40,7 milionu korun bez DPH. Zájemci mohou nabídky podávat do 31. ledna 2026. Veškeré podrobnosti včetně dokumentace a podmínek k podání nabídek zájemci najdou na webových stránkách Moravskoslezského kraje.