Moravskoslezský kraj posílil autobusové linky na Ovčárnu

Na Ovčárnu mohou jezdit také zájezdové autobusy. Ty, které tu neparkují, mají výjezd zdarma.
Zájem lidí o autobusovou přepravu na jesenickou Ovčárnu je o prázdninách a zejména o víkendech velký, poptávka převyšuje možnosti dopravy. Moravskoslezský kraj, který v této části Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervace Praděd musí dopravu regulovat, dělá maximum pro to, aby tu dostatečně zajistil veřejnou linkovou osobní dopravu.
„Cesta spojující Hvězdu s Ovčárnou je úzká, neumožňuje bezpečné míjení vozidel, také parkoviště na Ovčárně nejsou nafukovací, počet míst je omezen. Navíc tu musíme dodržovat pravidla, která vyplývají ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Proto autobusy nahoru vyjíždějí vždy v celou hodinu a sjíždějí ‚ve třicet‘. Dopravce má přesně definovaný počet nasazovaných vozidel na jednotlivé spoje – od jednoho po maximálně čtyři autobusy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. „Děláme, co můžeme, objednali jsme nejvyšší možný počet vozidel a posílili nejžádanější spoje.“
Dodal, že složitou situaci na Ovčárně komplikují zejména zájezdové autobusy. „Někteří zájezdoví dopravci netušili, že mohou s turisty vyjet až nahoru, a když to hned otočí, budou to mít zdarma. Místo toho je vysadili na Hvězdě s tím, aby přestoupili na linkový autobus. I proto tam docházelo ke kumulaci cestujících a lidé byli nespokojení,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jakub Unucka.
„Chceme, aby zájezdy vyjely až na Ovčárnu, tam vysadily turisty a sjely zas dolů. Pokud takový autobus neparkuje nahoře a obratem sjede dolů, nemusí platit poplatek,“ upozornil náměstek hejtmana Jakub Unucka.