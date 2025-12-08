Moravskoslezský kraj nenechá lidi s bolavými zuby trpět

I když se Moravskoslezský kraj od Nového roku už nemusí starat o zajištění zubních pohotovostí, přesto to v Ostravě udělá. Změna legislativy, která odpovědnost za lékařské pohotovostní služby přenáší na zdravotní pojišťovny, totiž znamená omezení stomatologické péče v krajském městě. A to kraj nedopustí.
„Problém s nedostatkem zubařů je celorepublikové téma. Pomáháme ho státu řešit, mnohdy suplujeme jeho roli a zachraňujeme, co se dá, ale spousta lidí stále nemá vlastního zubaře a své potíže řeší na zubní pohotovosti. A teď by ke všemu podle nové vyhlášky mělo dojít k omezení zubní pohotovosti v Ostravě, kam jezdí zoufalí lidé s bolestmi zubů z celého kraje. Hlava mi to nebere, ale minulá vláda, která vyhlášku navrhovala, omezení této služby v Ostravě neřešila. My ale nenecháme pacienty trpět,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Upozornil, že Moravskoslezský kraj, stejně jako ostatní kraje v Česku, stále čeká na vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny a svazových pojišťoven, jak bude systém lékařské pohotovostní služby od 1. ledna 2026 nastaven a fungovat. „Koncem listopadu vystoupil na jednání Asociace krajů ČR zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny a oznámil hejtmanům, že VZP se zatím ani nesešla s ostatními pojišťovnami, aby nastavily společná pravidla. To považuju za naprosté selhání. Stejně jako komunikaci pojišťoven vůči veřejnosti, kraji a dalším dotčeným subjektům,“ řekl hejtman Josef Bělica.
Nová vyhláška o pohotovostních službách ze zákona stanovuje, že zubní pohotovost musí být pacientům dostupná minimálně 4 hodiny o víkendech a svátcích, v čase mezi sedmou až patnáctou hodinou. V Ostravě zdravotní pojišťovny plánují provoz od 8 do 13 hodin o víkendech a svátcích. Aktuálně zubní pohotovost v krajském městě funguje o víkendech a svátcích nepřetržitě a ve všední dny od večera 18 hodin do 6 hodin ráno.
„Je jasné, že rozsah zubní pohotovosti v Ostravě nastavený novou vyhláškou rozhodně nebude stačit. Proto kraj připravuje veřejnou zakázku na dokrytí nákladů na zubní pohotovost v krajském městě na příští rok za 2,4 milionu korun bez DPH. Provozovatel, který tendr vyhraje, pak bude moci lidem s akutním zubním problémem příští rok poskytovat pomoc v pracovní dny od 18 do 23 hodin, o víkendech a o svátcích od 15 do 22 hodin. Počítáme s tím v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2026,“ řekl hejtman Josef Bělica.
Podpora stomatologů ze strany MSK:
- Stipendia pro studenty 4., 5. a 6. ročníku, podmíněných výkonem praxe ve zdravotnických zařízeních v Moravskoslezském kraji.
- Od roku 2018 poskytuje MSK dotaci Ostravské univerzitě (OSU) ve výši 350 tis. Kč na navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku nad rámec příspěvku z MŠMT.
- Výuka zubního lékařství na LF OSU byla zahájena v akademickém roce 2022/2023, a to za finanční podpory kraje 14,3 milionu korun.
- V roce 2024 MSK poskytl LF OSU individuální dotaci ve výši více než 20 mil. Kč na podporu studia studentů studijního programu zubní lékařství.
- Každoročně MSK vyhlašuje dotační program na podporu primární péče, na r. 2026 chystá dotační program zaměřený výhradně na stomatology (celkem 3 mil. Kč -> 300 tis. Kč na jednoho žadatele/jedno křeslo).
Za posledních několik let přispěl MSK např. na vznik nových zubních ambulancí:
- 3,5 mil. Kč na vznik ambulance v Chuchelné.
- 15 mil. Kč na vznik ambulancí na Bruntálsku a Krnovsku, na nové ordinace v Městě Albrechtice, Rýmařově a Bruntálu.
- V roce 2025 MSK poskytl dotaci na 3 nová křesla v Ostravě – 900 tis. Kč.
Pilotní projekt MSK a krnovské nemocnice DENTOBUS:
- Zmapovat stav dětského chrupu, dostupnost stomatologické péče a posílit prevenci u dětí 2.–5. tříd ZŠ.
- Dentobus navštívil během 10 dnů 10 škol, v rámci prevence bylo zkontrolováno 983 dětí.
- 20 % nemá zubaře.
- Na dítě průměrně 2,4 kazu, jen třetina dětí má zdravé zuby.
- V r. 2026 pořídí MSK 2 Dentobusy: Pro nemocnice Krnov a Frýdek-Místek. Náklady na pořízení 1 Dentobusu se odhadují na 3 mil. Kč.