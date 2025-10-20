Moravskoslezská SESTRA 2025: Vybrali a ocenili jsme ty nej!

„Práce zdravotníků a ošetřovatelů je velmi namáhavá a odpovědná. Uvědomujeme si to hlavně ve chvílích, kdy je nám těžko a nutně potřebujeme péči pro sebe nebo pro své blízké. Pořádáním ankety jim chceme poděkovat za záchranu zdraví a jasně říct, že si jich opravdu vážíme. Každý z nominovaných příběhů je důkazem profesionality i lidskosti našich zdravotních sester,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, který převzal záštitu nad desátým ročníkem ankety.
Ocenění byla udělena ve třech kategoriích – Lůžková péče, Ambulantní péče a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči.
„Všem oceněným gratuluji a děkuji za jejich každodenní nasazení. Anketa Moravskoslezská SESTRA není jen gestem vděčnosti, ale i připomenutím, jak nesmírně důležitá je role sester v našem zdravotnickém systému. Jejich péče a lidský přístup jsou klíčové pro proces uzdravení, a právě to je třeba vyzdvihnout,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.
Veřejnost, která vybírala nej… sestřičku v kategorii Sestra veřejnosti, se do ankety zapojila mimořádně silně – dohromady lidé poslali 69 344 hlasů.
Titul Sestra veřejnosti 2025 získala porodní asistentka Vladimíra Majdyšová z Nemocnice AGEL Ostrava – Vítkovice a. s. Obdržela celkem 11 924 hlasů. Její příběh dlouhodobé, obětavé a odborné práce se stal jedním ze symbolů letošního ročníku ankety.
Oceněné sestry v anketě Moravskoslezská SESTRA roku 2025:
Lůžková péče
Irena Cyroňová
Irena Heinrichová
Jarmila Hyková
Martina Kaniová
Taťána Papaková
Kamila Polkorábová
Lenka Porubová
Simona Swiatkowska
Iveta Szmeková
Eva Šprlová
Eva Toufarová
Olga Zvolská
Věra Žitníková
Ambulantní péče
Eva Berková
Helena Bojtošová
Eva Bugajová
Ladislava Holazová
Jana Kaňová
Marie Kochoníková
Věra Krönesová
Renata Lisztwanová
Ladislava Matyšťáková
Jana Strnisková
Marie Šindlerová
Silvie Široká
Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči
Pavla Kovalčíková
Zdenka Kusová
Vladimíra Majdyšová
Jarmila Morcinková
Jaroslava Nedělová
Zdeňka Nyčová
Šárka Plonková
Šárka Tavandzi
Renata Tydlačková
Blanka Špoková
Jana Víchová