Moravskoslezská SESTRA 2025 míří do finále, startuje hlasování

Občané, pacienti i kolegové mohou posílat své hlasy do 26. září. Do hlasování je letos zařazeno 36 nominovaných sester z celého Moravskoslezského kraje.
„Práce zdravotnického personálu je velmi namáhavá a odpovědná. Uvědomujeme si to hlavně ve chvílích, kdy je nám těžko a nutně potřebujeme péči pro sebe nebo pro své blízké. Pořádáním ankety chceme zdravotníkům poděkovat za záchranu zdraví a jasně říct, že si jich opravdu vážíme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, který převzal záštitu nad desátým ročníkem ankety.
Hlasující mohou podpořit svou favoritku nebo favorita až pěti hlasy denně. Každý, kdo se zapojí, má navíc šanci vyhrát atraktivní ceny – tablet a dvě vstupenky na slavnostní galavečer Moravskoslezské SESTRY 2025, který se uskuteční 9. října 2025 v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
„Anketa Moravskoslezská SESTRA není jen gestem vděčnosti, ale i připomenutím, jak nesmírně důležitá je role sester v našem zdravotnickém systému. Jejich péče a lidský přístup jsou klíčové pro proces uzdravení, a právě to je třeba vyzdvihnout,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer.
Vedle kategorie Sestra veřejnosti budou na galavečeru odbornými porotami udělena i další ocenění v kategoriích lůžková péče, ambulantní péče a dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči či mimořádný čin.
Veřejné hlasování v kategorii Sestra veřejnosti je přístupné na stránce: sestra.msk.cz.