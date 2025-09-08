Letošní festival Bezručova Opava spojí minulost s živým uměním dneška

Festival Bezručova Opava, nesoucí jméno slavného básníka Petra Bezruče, vstupuje do 68. ročníku. Od 12. do 26. září nabídne Opava hudbu, literaturu, historii, tanec, divadlo i procházky s kulturním programem, který zavede návštěvníky i mimo slezskou metropoli.

Ritmo Factory | foto: Petra Paterová

TOP akce z programu festivalu:

  • Od vody ke světlu. Rok od ničivé povodně kino Odboj slavnostně otevírá. Česká televize představí dokument, který na konkrétních osudech ukáže příběhy, které sice začaly katastrofou, ale jsou především o cestě k nové naději, budoucnosti, příležitosti. Dokument a také jeho aktéři budou součástí otevření kina Odboj. Poslední akcí, než přišla voda, byl koncert, a tak i po roce bude znít hudba. Podium bude patřit opavské kapele EXPEDICE APALUCHA, jejíž členové pomohli Odboji v Kateřinkách do pěti dní od povodně rozchodit kotelnu i vysoušení.
  • Poezie zpátky lidem bude poetický večer v Klubu Art, během kterého populární herečka Kristýna Ryška představí zhudebněné básně za doprovodu Ondřeje Fencla.
  • Statické divadlo zahraje tragikomickou grotesku Básník o životě a díle Petra Bezruče a vysvobozujícím poznání, že k životní prohře vedou rozmanité cesty.
  • Velmi blízký vztah Petra Bezruče k přírodě si připomeneme během turistického výletu BezručTrip do Beskyd. V Ostravici bude na Srubu Petra Bezruče připraven pestrý program a zájemci si samozřejmě mohou „vylézt“ Lysou horu. Druhou vycházkou do přírody bude hudební výšlap S Heblem na Bezručovu vyhlídku v Hradci nad Moravicí.
  • Oblíbený podcast Přepište dějiny s Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem se speciálně pro tento festival zamyslí nad tématem Petr Bezruč a jeho obraz.
  • Naprostou kulturní lahůdkou bude večer se 420People a The Pearls. Helena Arenbergerová a Václav Kuneš v jedinečném kritiky oceňovaném tanečním představení WHERE, kterému bude předcházet welcome drink s drobným pohoštěním a k tomu originální koncert vokálního dámského seskupení The Pearls z Opavy.
  • Celý festival zakončí vyprodaný koncert Kateřiny Marie Tiché v kostele sv. Václava

Expedice Apalucha

Přepište Bezruče

Dobré vědět:

  • Petr Bezruč (vlastním jménem Vladimír Vašek) se narodil 15. září 1867 v Opavě a na místě jeho rodného domu se dnes nachází Památník Petra Bezruče, který spravuje Slezské zemské muzeum.
  • Podle Územně identifikačního registru ČR bylo po Petru Bezručovi pojmenováno v Česku 270 ulic, 3 čtvrti, 6 náměstí, 5 sadů, 2 nábřeží, park, háj a vrch. Bezručovo jméno nese také řada veřejných institucí, jako jsou školy, knihovny či divadla.
  • Festival Bezručova Opava je jedním z nejstarších multižánrových festivalů v Česku. Letos se koná jeho 68. ročník. Propojuje množství kulturních žánrů a snaží se o popularizaci Bezručova odkazu.
plakát

„Přestože v letošním roce dochází k jedné ze zásadních změn, tak doufáme, že návštěvníci si odnesou vždy stejně kvalitní kulturní zážitek jako v letech minulých,“ uvedla Eva Týlová, ředitelka Opavské kulturní organizace (OKO). Příspěvková organizace města si po zaslouženém odchodu do důchodu dramaturga Petra Rotrekla festival převzala a bude v jeho odkaze nadále pokračovat. Kromě dílčích kulturních organizátorů se na přípravě celé akce ve velké míře podílí město Opava, Slezské zemské muzeum a jeho Památník Petra Bezruče a Knihovna Petra Bezruče v Opavě. „Jsme vděční, že Moravskoslezský kraj také v letošním roce festival značně finančně podpořil,“ poděkovala ředitelka.

„Hned v úvodu chceme všechny pozvat na Horní náměstí, které zažije Jízdu časem. Na celý víkend bude přistavena historická tramvaj a kromě skvělého světelného představení Ritmo Factory centrum města ožije hudbou, tancem, dobrým jídlem a pitím i doprovodným programem, ale také speciálními komentovanými prohlídkami,“ doplnila Anna Vavříková, produkční OKO.

Nikde jinde se neuskuteční

Festival nabídne několik výjimečných projektů, které mu byly připraveny speciálně na míru. Za jeden z nich lze považovat „perličkový večer“ v kostele sv. Václava a Domě umění. Vystoupí tanečníci ze skupiny 420PEOPLE: Helena Arenbergerová a Václav Kuneš v jedinečném kritiky oceňovaném taneční představení 42+PEOPLE: WHERE. Tomu bude předcházet welcome perlivý drink s drobným pohoštěním a originální koncert vokálního dámského seskupení The Pearls.

„Pánové Martin Groman a Michael Stehlík, kteří tvoří a přivezou do Opavy oblíbený podcast Přepište dějiny, se budou v pořadu Přepište Bezruče zamýšlet nad slezským básníkem a jeho obrazem. Pro dnešní padesátníky je Petr Bezruč často jen jméno ze seznamu povinné literatury. A pro mladší už ani to ne. Není to ale náhodou trochu škoda?,“ poznamenala k programu produkční OKO.

Své kroky by návštěvníci rozhodně měli směrovat také do kaple sv. Kříže neboli Švédské kaple, ve které se kromě jiného uskuteční moderovaná exkluzivní debata s projekcí o gotickém skvostu, jeho historii, freskách, architektuře i budoucnosti s významnými hosty: historičkou dějin umění a architektury Danielou Rywikovou a historikem Daliborem Prixem.

Během festivalu se lidé mohou také vydat hned na dva výlety s kulturním programem. Bezruč Trip má namířeno po stopách Petra Bezruče do jeho srubu v Ostravici. S kapelou Heblo se pak zájemci mohou vydat na Bezručovu vyhlídku v Hradci nad Moravicí.

PEOPLE

Hudební i literární rozmanitost

Do loňského programu Bezručovy Opavy do jisté míry zasáhla povodeň, která tehdy mimo jiné velmi poničila kino Odboj. V rámci letošního ročníku dojde k jeho slavnostnímu otevření, a to přesně po roce od zasažení živlem. Ke správné oslavě patří hudba, a tak se lidé mohou těšit na Expedici Apaluchu, jejíž členové se aktivně zapojili do obnovy provozu kina po záplavách. Mimo jiné zazní skladby z alba Zpomal páve, které bylo nominováno na Ceny Jantar 2024.

V rámci hudební části se dále přestaví projekt Genesis Touch. Zakládající členové se dali vloni dohromady s cílem oživit hudbu, která formovala progresivní rock 70. a 80. let. Hrají ale skladby z celé diskografie Genesis. Koncert se navíc uskuteční v zahradě Minoritského kláštera a jako předkapela vystoupí originální opavské uskupení Rotující Kedluben.

Česko-francouzský šanson a známé melodie populární hudby pak budou znít v Kupe, kde vystoupí energická dvojice Duo LáVy.

Hudbou bude protkán také pořad v kostele sv. Janů. Začínat se bude přípitkem a prohlídkou této krásné stavby s Daliborem Halátkem. Následovat bude jedinečný večer inspirovaný životem a dílem mistra temné romantiky – Edgara Allana Poea. Zazní recitace vybraných básní a autorská klavírní hudba Dominika Fajkuse.

Poetický večer se zhudebněnými básněmi nabídne program Poezie zpátky lidem. Páteří projektu je kromě zpěváka a multiinstrumentalisty Ondřeje Fencla také všestranná herečka Kristýna Ryška známá například z filmů Metanol, Guru, Bábovky, Absurdistán, ze seriálů Zlatá Labuť, Král Šumavy, Ochránce, Bez vědomí, Ulice...

Známé tváře, netradiční místa a výběr z nejnovější evropské literatury – taková bude festivalová Noc literatury. Literární happening bude putovat z kostela sv. Hedviky přes Arkády až do Knihovny Petra Bezruče.

„Na festivalu nebude chybět ani divadelní část. V obou případech se bude jistým způsobem dotýkat literárního světa,“ řekla Anna Vavříková. V Knihovně Petra Bezruče v rámci projektu Listování zazní Švejkovy legendární promluvy, které se potkají se současným Českem. Statické divadlo pak odehraje tragikomickou grotesku Básník o životě a díle Petra Bezruče. Představení zazářilo na letošním mezinárodním festivalu Jiráskův Hronov.

Své místo budou mít v rámci Bezručovy Opavy rovněž studenti. V soutěži Stužkonoska modrá, jejíž název byl odvozen od básně slezského básníka, své recitační dovednosti poměří žákyně a žáci opavských základních škol. „Máme radost, že se do dění zapojuje také Slezská univerzita, konkrétně obor Multimediální tvorba. Během Večera filmových dokumentů budou promítnuty nejlepší studentské snímky uplynulého akademického roku – jednak v kinosále univerzity, ale také v Unisféře,“ pozvala na další akci produkční OKO.

Básník_Statické divadlo

Festival dětem

Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny pohádky Sněhurka a Om a Oma, uvedené v Loutkovém divadle. Kreativní workshop a besedu s autorkami knihy Herrmannovic holka se uskuteční v rámci stejnojmenné výstavy v Obecním domě. Pro věkovou kategorii od 3 do 100 let je pak určeno Bezručovské odpoledne v Památníku Petra Bezruče.

INFORMACE / VSTUPENKY / KONTAKTY

https://www.opava-city.cz/bezrucovaopava/
https://facebook.com/bezrucovaopava/
https://www.instagram.com/bezrucova.opava/

logo

