Léto na letišti Katovice: 115 destinací, 95 letišť, 32 států

Nový letní letový řád na letišti Katovice zahrnuje 115 pravidelných i charterových destinací na 95 letištích ve 32 zemích.

Mezi dostupnými trasami se objevují novinky – společnost Wizz Air zahájí pravidelné lety mezi letištěm Katovice a Kišiněvem v Moldavsku (první let 1. června 2025), italskou Pisou (první let 2. června 2025) a španělským Madridem (první let 3. června 2025). Irský Ryanair poprvé nabídne lety do chorvatského Dubrovníku (první let 31. března 2025), Bruselu-Charleroi v Belgii (první let 1. dubna 2025) a maďarské Budapešti (první let 3. července 2025).

V průběhu letní sezony budou k dispozici také tři nové charterové linky – z letiště Katovice bude možné cestovat na dovolenou do El Alameinu (Egypt), Oujdy (Maroko) a Tabarky (Tunisko).

Pravidelné linky

Během letošní letní sezony budou aerolinky Wizz Air, Ryanair, PLL „LOT“ a Air Dolomiti/Lufthansa provozovat 51 linek do 46 letišť ve 21 zemích.

Síť pravidelných letů zahrnuje tyto destinace:

Albánie (Tirana – Wizz Air);

Belgie (Brusel-Charleroi – Ryanair)

Bulharsko (Burgas – Wizz Air; Varna – Ryanair)

Černá Hora (Podgorica – Wizz Air)

Chorvatsko (Dubrovník – Ryanir; Pula – Ryanair; Split – Wizz Air; Zadar – Ryanair)

Gruzie (Kutaisi – Wizz Air)

Irsko (Dublin – Ryanair)

Island (Reykjavík – Wizz Air)

Itálie (Alghero – Ryanair; Bari – Ryanair; Bologna-Forli – Ryanair; Catania – Wizz Air, Ryanair; Milán-Bergamo – Ryanair; Neapol – Wizz Air; Pisa – Wizz Air; Reggio Calabria – Ryanair; Řím-Fiumicino – Wizz Air, Ryanair; Trapani – Ryanair; Benátky-Treviso – Ryanair)

Kypr (Larnaka – Wizz Air; Pafos – Ryanair)

Maďarsko (Budapešť – Ryanair)

Malta (Wizz Air, Ryanair)

Moldavsko (Kišiněv – Wizz Air);

Německo (Dortmund – Wizz Air; Frankfurt – Air Dolomiti/Lufthansa)

Nizozemsko (Eindhoven – Wizz Air)

Norsko (Oslo-Gardermoen – Ryanair)

Polsko (Varšava – PLL „LOT“)

Portugalsko (Madeira – Wizz Air)

Řecko (Atény – Wizz Air, Ryanair; Korfu – Wizz Air)

Španělsko (Alicante – Wizz Air, Ryanair; Barcelona – Wizz Air; Fuerteventura – Wizz Air; Madrid – Wizz Air; Málaga – Wizz Air; Tenerife – Wizz Air)

Velká Británie (Liverpool – Wizz Air; Londýn-Luton – Wizz Air; Londýn-Stansted – Ryanair; Manchester – Ryanair)

Charterové linky

V létě budou letecké společnosti na objednávku cestovních kanceláří provozovat 64 dovolenkových linek do 20 zemí s odletem z letiště Katovice. Mezi destinace patří:

Albánie (Tirana)

Bulharsko (Burgas, Varna)

Chorvatsko (Dubrovník)

Černá Hora (Podgorica, Tivat)

Egypt (El Alamein, Hurghada, Marsa Alam, Marsa Matrouh, Sharm El Sheikh, Taba)

Itálie (Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo)

Kapverdy (Sal)

Keňa (Mombasa)

Kypr (Larnaka, Pafos)

Madagaskar (Nosy Be)

Maroko (Agadir, Oujda)

Omán (Muscat, Salalah)

Portugalsko (Faro, Madeira)

Řecko (Atény, Chania, Heraklion, Kalamata, Kavala, Kefalonia, Korfu, Kos, Mytilene, Patras, Preveza, Rhodos, Soluň, Samos, Zakynthos)

Severní Makedonie (Ohrid)

Spojené arabské emiráty (Dubaj)

Španělsko (Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Mallorca, Málaga, Menorca, Tenerife)

Tanzanie (Zanzibar)

Tunisko (Djerba, Enfidha, Monastir, Tabarka)

Turecko (Antalya, Bodrum, Dalaman, Izmir)

Zima 2025/2026:

Nové spojení

Během letní sezony bude na letišti Katovice debutovat celkem devět linek. To však nejsou jediné novinky, které letecké společnosti připravily pro cestující v roce 2025. Wizz Air oznámil, že v rámci zimního letového řádu, který začne v neděli 26. října 2025, budou mít pasažéři možnost letět z Katovic do dánského Billundu (první let 27. října 2025) a do Agadiru v Maroku (první let 28. října 2025).