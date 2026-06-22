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Legendy se vracejí. DPO má ve sbírce dvě nová historická vozidla

Komerční sdělení
Legendární autobus ŠKODA 706 RO a ikonická tramvaj T3. Po několika letech náročných renovací představuje Dopravní podnik Ostrava (DPO) dva nově zrekonstruované historické vozy. Renovace vozů proběhla díky dotaci města Ostravy.

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Legendy se vrací. DPO má ve sbírce dvě nová historická vozidla | foto: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zařazením autobusu Škoda 706 RO získal DPO do své sbírky ucelenou řadu základních poválečných typů autobusů. Vůz byl zrenovován do podoby kolem roku 1962, tedy zhruba do poloviny svého provozního nasazení. Toto období odborníci zvolili na základě dochované fotografické dokumentace. Renovace začala v roce 2022 a vyšla na necelých 6 milionů korun.

Sbírku kolejových vozidel pak doplnila legendární tramvaj Tatra T3 z produkce ČKD Praha. Tento vůz je uveden do autentického stavu z roku 1970, tedy krátce po jeho dodání. Cestující v něm tak najdou ještě původní pokladnu průvodčího, která se v ostravském provozu používala před zavedením mechanického odbavování. Vozidlo se renovovalo přerušovaně od roku 2018 a obnova vyšla na téměř 13 milionů korun.

„Dokončení renovace těchto dvou ikonických vozidel je pro nás úžasnou událostí. Vracíme do života kus ostravské historie. Naším cílem je zachovat toto technické dědictví pro další generace. Veřejnost si vozidla mohla prohlédnout v sobotu 6. 6. 2026 na Ostravské muzejní noci v areálu Dílen DPO v Martinově. Jsme rádi, že díky významné finanční podpoře města se podařilo vozidla obnovit,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Legendy se vrací. DPO má ve sbírce dvě nová historická vozidla

„Ostrava je město s bohatou průmyslovou a dopravní historií a my jsme hrdí, že ji můžeme takto oživovat. Investice do obnovy těchto vozidel není jen pohledem do minulosti, ale i vkladem do budoucnosti. Věříme, že nově opravené vozy budou ozdobou budoucího Světa dopravy, interaktivního muzea, které se stane novým lákadlem pro obyvatele i turisty,“ uvádí Jan Dohnal, primátor města Ostravy.

„Oba vozy reprezentují éru obrovského rozmachu veřejné dopravy. Jsem rád, že je díky precizní práci restaurátorů a finanční podpoře města můžeme ukázat v plné kráse a funkčnosti. Dotace na renovaci autobusu byla 5,3 milionů korun, renovace tramvaje byla dotována postupně, poslední dotace byla ve výši 5,2 milionů korun,“ dodává náměstek primátora pro dopravu Břetislav Riger.

„Ostrava v těchto dnech již vybrala ideový návrh pro projekt Světa dopravy. Nyní probíhají procesní úkony, aby mohl být zveřejněn. Následně bude vypsána architektonická soutěž. Ideový návrh je prvotní, koncepční fáze projektu, která definuje základní myšlenku, směr a vizi, a je podkladem pro architektonickou soutěž. Svět dopravy by měl vzniknout v budově nádraží Ostrava-Vítkovice a jeho okolí jako moderní, multimediální expozice, která atraktivní formou přiláká turisty i zapálené fanoušky dopravy a vytvoří tak další bod zájmu ve městě. Záleží nám na tom, aby byl nový Svět dopravy opakovaně vyhledávaným místem pro generaci našich dětí a vnoučat, které při každé návštěvě objeví něco nového,“ uzavírá předseda dozorčí rady DPO Lukáš Semerák.

Legendy se vrací. DPO má ve sbírce dvě nová historická vozidla

DPO má v současnosti ve své sbírce celkem 55 historických vozidel. Uschovaná jsou v depozitáři v Martinově. Řada vozidel je pojízdných a DPO je vystavuje při různých příležitostech a akcích pro veřejnost. Největší akcí, kde jsou vozidla k vidění, je Den Ostravských dopraváků, který proběhne letos 5. září.

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