Krajský úřad v Ostravě otevře dveře veřejnosti

Komerční sdělení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě se v neděli 28. září promění v centrum inovací, technologií a zábavy. Od 9:30 do 13:00 hodin se jeho dveře otevřou všem – malým i velkým návštěvníkům.

Komerční sdělení

Krajský úřad v Ostravě otevře dveře veřejnosti | foto: Moravskoslezský kraj

Den otevřených dveří slibuje nejen pohled do zákulisí hejtmanství, ale i den plný inspirace, soutěží a překvapení.

Téma letošního ročníku? Inovace a rozvoj. Těšit se můžete na více než dvacet interaktivních stanovišť, kde si vyzkoušíte robotické kreslení, práci s 3D brýlemi, elektrostavebnice nebo třeba LEGO pro nevidomé. Připravena jsou umělecká vystoupení, ochutnávky gastronomických specialit, aktivity pro děti i prezentace složek integrovaného záchranného systému. A nebude chybět ani mluvící papoušek.

„Den otevřených dveří je pro nás příležitostí ukázat, jak funguje krajský úřad, a také inspirovat veřejnost tím, co všechno se v našem kraji děje v oblasti vzdělávání, rozvoje technologií, inovací a péče o komunitu. Těší mě, že se i letos podařilo propojit tolik krajských škol, institucí a organizací, které společně vytvářejí pestrý program. Věřím, že si každý najde něco, co ho zaujme,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica, který zájemcům na Den otevřených dveří ukáže svou pracovnu. Bude v ní připravena aranžovaná scéna, která návštěvníkům přiblíží, jak vypadá jednání na diplomatické úrovni.

„Návštěvníci se dozvědí spoustu zajímavých informací nejen o službách hejtmanství, ale i o práci úředníků. Představíme jim náš úřad jako atraktivního a perspektivního zaměstnavatele. Seznámíme je s vybranými krajskými projekty, například Dejme dětem rodinu, který cílí na pěstounství. Společně vyzkoušíme, co umí umělá inteligence, pokusíme se nechat vygenerovat hymnu našeho kraje. Zároveň naši hosté na vlastní kůži poznají, že jsme instituce, která je vůči občanům otevřená a vstřícná. Nabízíme profesionální služby a naším cílem je zajistit, aby od nás lidé odcházeli spokojení a v dobré náladě. A to nejen v Den otevřených dveří,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Přijďte se podívat, jak vypadá moderní krajský úřad. Možná si odnesete i nějakou výhru nebo malý dárek.

Co vás čeká?

  • Robotické kreslení, 3D brýle, elektrostavebnice, ozoboti
    • Food carving, marcipánová modeláž, ochutnávky nápojů a občerstvení
    • Kadeřnické a kosmetické ukázky, líčení pro děti
    • Hudební vystoupení ZUŠ a konzervatoře, trubači na balkonech
    • Ukázky výuky pro děti se zrakovým postižením, LEGO pro nevidomé
    • Prezentace elektroaut, EduBoxy, práce s AI
    • Stanoviště IZS: policie, hasiči, záchranka, vězeňská služba
  • Fotokoutek, soutěž o ceny s razítkovou hrou pro děti
