Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly Ludgeřovice, Karviná a Bravantice

Hlasitá podpora ze strany rodičů, trenérů, učitelů i dalších fanoušků, někteří z nich vybaveni dokonce transparenty, ale především upřímná dětská radost z pohybu. To vše nabídlo krajské finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice McDonald’s Cupu, které se konalo ve středu 13. května na ostravském hřišti ZŠ J. Šoupala. Ve třech kategoriích se tu za Moravskoslezský kraj střetlo dohromady 20 týmů, které se i díky 262 gólům postaraly o opravdovou fotbalovou podívanou.
V nejmladší kategorii A si nakonec postup na celorepublikové finále zajistila ZŠ a MŠ Ludgeřovice, v kategorii B mladí fotbalisté a fotbalistky ze ZŠ a MŠ Dělnická v Karviné a v kategorii M určené pro malotřídky a menší školy zvítězila ZŠ a MŠ Bravantice. A zatímco malí fotbalisté a fotbalistky Ludgeřovic si šli za svým vítězstvím celkem jistě, v kategorii B došlo i na malé drama v podobě penaltového rozstřelu o postup do finále. V něm ale svůj suverénní výkon potvrdili hráči ze ZŠ a MŠ Dělnická. Herní plány a žebříčky týmů najdete na mcdonaldscup.cz.
Fotbalové vzory inspirují nejmladší generaci sportovců
Kdoví, možná jsme i tentokrát viděli hrát některou z budoucích fotbalových hvězd, podobně jako již nejednou v minulosti McDonald’s Cupu.
„McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cupu Lukáš Provod.
Podpora mladých talentů a sportovních aktivit má smysl
„V McDonald’s vnímáme naši roli i jako podporu komunit, ve kterých působíme. Sledovat energii a odhodlání dětí v dnešním finále bylo fantastické a potvrzuje to, že podpora sportovních aktivit nejmladší generace má obrovský smysl,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Jan Ostrý.
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde si kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti užít i tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací najdete na www.mcdonaldscup.cz.