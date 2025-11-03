Kraj získá přes dvě a půl miliardy na bateriové vlaky

„Bateriové vlaky už v našem kraji nějakou dobu jezdí, jsem rád, že k prvním 4 soupravám brzy přibude dalších 15 jednotek. Nové moderní stroje nahradí do dvou let dieselové vlaky na neelektrifikovaných tratích v regionu a přispějí ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší. Je to významný krok v ekologizaci regionální železniční dopravy,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a upřesnil, že kraj získá evropské peníze z Modernizačního fondu v rámci programu TRANSGov.
Bateriové vlaky začaly v Moravskoslezském kraji jezdit v prosinci 2024 na trase Veřovice – Ostrava, tedy na lince S8 přes Studénku a Štramberk. BEMU už mají za sebou zkušební jízdy i na jiných úsecích, vyjely například do Budišova nad Budišovkou, Ostravice nebo do Rožnova pod Radhoštěm. Najezdily už více než 500 tisíc kilometrů, z toho přibližně polovinu jednotky ujely v čistě bateriovém režimu, zbytek pod trolejovým vedením, vždy s nulovou produkcí emisí.
„Tyto krásné moderní vlaky si pochvalují i cestující. Kromě ekologických přínosů oceňují i tišší provoz a jejich moderní vybavení, jako je klimatizace, palubní Wi-Fi nebo zásuvky pro nabíjení drobné elektroniky. České dráhy zaznamenaly o vlaková spojení, kde BEMU jezdí, zhruba dvacetiprocentní nárůst zájmu cestujících. Věříme, že další bateriové jednotky namotivují k cestování po železnici více a více lidí. Pro naše životní prostředí je méně aut na cestách jenom dobře. Je skvělé, že jsme byli v žádosti o nové soupravy tak úspěšní,“ řekl náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka.
Ministerstvo mělo pro kraje na bateriové vlaky celkem 15 miliard korun, Moravskoslezský kraj tak s přiznanou dotací ve výši 2,633 miliardy patří mezi nejúspěšnější žadatele.
„Rozhodnutí zasmluvnit bateriové jednotky BEMU a zároveň očekávat podporu ze strany státu se ukázalo jako správná a prozíravá volba. Díky tomu dnes můžeme realizovat jeden z největších projektů ekologizace železniční dopravy v historii kraje s výraznou úsporou nákladů kraje,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Radek Podstawka.