Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Celý projekt vyšel v souhrnu na 65 milionů korun, většinu nákladů pokryjí evropské peníze, kraj doplatí ze svého rozpočtu 7,3 milionu korun.
„Domky ve Skotnici jsou jedním z mnoha projektů, kterými potřebným v Moravskoslezském kraji kontinuálně zlepšujeme životní podmínky. Ve třech domcích najdou domov a potřebnou péči lidé s duševním onemocněním v kombinaci s mentálním nebo zdravotním postižením. Našim klientům budou nepřetržitě k dispozici pracovníci krajského Domova NaNovo, kteří jim poskytnou oporu i rady v jejich každodenním životě,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a doplnil, že kraj využije na projekt prostředky z EU. Ministerstvo práce a sociálních věcí má kraji z Národního plánu obnovy vyplatit 57,7 milionu korun.
Celý projekt vyšel na 65 milionů korun, náklady zahrnují 51,8 milionu na stavbu, dále prostředky na potřebné dokumentace, pořízení pozemků a původního objektu, ale také vybavení. Součástí bylo také osazení nových budov moderním fotovoltaickým systémem na samovýrobu elektřiny, korekce dešťových vod a úprava exteriéru. Zhotovitelem stavby, která celkem trvala 16 měsíců, byla společnost VAMOZ CONSTRUCTION, a. s.
„Nová služba vznikla v areálu vesnického stavení a je součástí zástavby v obci Skotnice. Kraj zakoupil potřebné pozemky a původní budovu, kterou jsme kompletně zrekonstruovali, aby splňovala všechny náležitosti domova se zvláštním režimem. Dále jsme v areálu vybudovali dva nové domky. V každém ze tří objektů je nyní byt pro čtyři klienty, každý z nich má svůj samostatný jednolůžkový pokoj. Každý domek má zázemí pro pracovníky domova, ale také kuchyňku, dvě sociální zařízení a obývací pokoj. Jedná se tedy o komunitní bydlení. Věříme, že se nám podaří touto formou podpořit začlenění našich klientů do společnosti,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký s tím, že klienti se do svých nových domovů začali stěhovat na začátku letošního roku.
„Domky se nacházejí na poměrně velkém pozemku, má zhruba 7 tisíc metrů čtverečních. Je na něm altán s posezením a taky například okrasné jezírko. Ve spolupráci s klienty budeme plánovat další využití zahrady. Pokud budou chtít, pomůžeme jim pěstovat si vlastní zeleninu. Kdo ví, třeba si i troufnou pečovat o zvířata. Chceme jim vytvořit podmínky, ve kterých se budou cítit dobře, a které podpoří jejich samostatnost a individualitu. Jsem velmi vděčný za to, že vedení i obyvatelé Skotnice přijímají novou službu jako součást místní komunity,“ uzavřel ředitel Domova NaNovo Lukáš Spurný.