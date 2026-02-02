Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Komerční sdělení
Celkem 12 osob s duševním onemocněním a zdravotním postižením najde domov ve třech domcích, které pro ně ve Skotnici vybudoval Moravskoslezský kraj. Domov se zvláštním režimem spadá pod krajskou organizaci Domov NaNovo.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem | foto: Moravskoslezský kraj

Celý projekt vyšel v souhrnu na 65 milionů korun, většinu nákladů pokryjí evropské peníze, kraj doplatí ze svého rozpočtu 7,3 milionu korun.

„Domky ve Skotnici jsou jedním z mnoha projektů, kterými potřebným v Moravskoslezském kraji kontinuálně zlepšujeme životní podmínky. Ve třech domcích najdou domov a potřebnou péči lidé s duševním onemocněním v kombinaci s mentálním nebo zdravotním postižením. Našim klientům budou nepřetržitě k dispozici pracovníci krajského Domova NaNovo, kteří jim poskytnou oporu i rady v jejich každodenním životě,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica a doplnil, že kraj využije na projekt prostředky z EU. Ministerstvo práce a sociálních věcí má kraji z Národního plánu obnovy vyplatit 57,7 milionu korun.

Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Celý projekt vyšel na 65 milionů korun, náklady zahrnují 51,8 milionu na stavbu, dále prostředky na potřebné dokumentace, pořízení pozemků a původního objektu, ale také vybavení. Součástí bylo také osazení nových budov moderním fotovoltaickým systémem na samovýrobu elektřiny, korekce dešťových vod a úprava exteriéru. Zhotovitelem stavby, která celkem trvala 16 měsíců, byla společnost VAMOZ CONSTRUCTION, a. s.

„Nová služba vznikla v areálu vesnického stavení a je součástí zástavby v obci Skotnice. Kraj zakoupil potřebné pozemky a původní budovu, kterou jsme kompletně zrekonstruovali, aby splňovala všechny náležitosti domova se zvláštním režimem. Dále jsme v areálu vybudovali dva nové domky. V každém ze tří objektů je nyní byt pro čtyři klienty, každý z nich má svůj samostatný jednolůžkový pokoj. Každý domek má zázemí pro pracovníky domova, ale také kuchyňku, dvě sociální zařízení a obývací pokoj. Jedná se tedy o komunitní bydlení. Věříme, že se nám podaří touto formou podpořit začlenění našich klientů do společnosti,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký s tím, že klienti se do svých nových domovů začali stěhovat na začátku letošního roku.

Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

„Domky se nacházejí na poměrně velkém pozemku, má zhruba 7 tisíc metrů čtverečních. Je na něm altán s posezením a taky například okrasné jezírko. Ve spolupráci s klienty budeme plánovat další využití zahrady. Pokud budou chtít, pomůžeme jim pěstovat si vlastní zeleninu. Kdo ví, třeba si i troufnou pečovat o zvířata. Chceme jim vytvořit podmínky, ve kterých se budou cítit dobře, a které podpoří jejich samostatnost a individualitu. Jsem velmi vděčný za to, že vedení i obyvatelé Skotnice přijímají novou službu jako součást místní komunity,“ uzavřel ředitel Domova NaNovo Lukáš Spurný.

Nejčtenější

Art deco sály na Příkopě táhnou. Plesy a gala jsou zpět

Komerční sdělení

Plesy, galavečery i firemní večírky se vracejí do centra Prahy. Organizátoři znovu hledají reprezentativní prostory s atmosférou. Art deco sály v ulici Na Příkopě dnes patří k nejžádanějším místům...

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Komerční sdělení
Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům v u dobrovolných hasičů

Zhruba šest tisíc výjezdů za rok. Tolikrát zasahují dobrovolní hasiči v Plzeňském kraji, a už z toho je vidět, že bez nich by to nešlo. Nebo jen opravdu hodně těžko. Hejtman Kamal Farhan to ví, a i...

Společnost dm nabízí široký výběr bio produktů za výhodné ceny

Komerční sdělení

Cenová strategie společnosti dm drogerie markt dlouhodobě stojí na transparentních a stabilních cenách, které nejsou závislé na krátkodobých slevových akcích. Zákazníci tak mohou nakupovat přehledně...

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

2. února 2026

Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Komerční sdělení
Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na pracovišti ve Stodě Den otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice, který se nesl ve znamení významných výročí. Škola si připomněla 60 let výuky...

2. února 2026

Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Komerční sdělení
Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Období po čtyřicítce přináší ženám nové výzvy i příležitosti. Přirozené proměny těla a psychiky jsou součástí života. Zdravý životní styl, pohyb, pozitivní přístup a vhodně zvolená podpora mohou...

2. února 2026

Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Komerční sdělení
Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Celkem 12 osob s duševním onemocněním a zdravotním postižením najde domov ve třech domcích, které pro ně ve Skotnici vybudoval Moravskoslezský kraj. Domov se zvláštním režimem spadá pod krajskou...

2. února 2026

Nová koupelna není jen obrázek. Proč se vyplatí přijít do studia

Komerční sdělení
Nová koupelna není jen obrázek. Proč se vyplatí přijít do studia

Inspirace online je skvělý začátek, ale skutečná koupelna se rozhoduje jinde než na obrazovce. Materiály, světlo i ergonomii nelze správně posoudit z fotky. Osobní návštěva koupelnového studia pomáhá...

2. února 2026

Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: Jihočeská data, rodinné domy, bezpečný pronájem, změny pro rok 2026 i „stromy na pozemku“

RR20260130

Uplynulý týden na webu projektu Realiťák roku spojil dvě věci, které veřejnost potřebuje nejvíc: tvrdá data o trhu a praktické návody pro bezpečné rozhodování. Vyšla detailní analýza Jihočeského...

31. ledna 2026  8:11

Když hledáte práci jen na pár měsíců

Na částečný úvazek: V kraji lze například sázet stromky v lese, třídit balíky...

Internetové portály jsou plné inzerátů na brigády a limitované úvazky. Dočasně se lze dokonce stát třeba i řidičem turistického vláčku.

31. ledna 2026

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

31. ledna 2026

Nejlepšími bytovými projekty roku 2025 jsou Semerínka a Anilinka z Prahy, trojici doplnil projekt z Liberce

Jeden z vítězů soutěže Realitní Projekt Roku, Crestyl a jeho projekt Semerínka

Absolutními vítězi 17. ročníku celostátní developerské soutěže Realitní projekt roku se staly rezidenční projekty Anilinka od společnosti IP Polná, Semerínka od developera Crestyl real estate a...

30. ledna 2026  15:10

Proč si vybrat hliníkové lešení: hlavní výhody a benefity

Komerční sdělení
Dělník na stavbě

Hliníkové lešení je nejpopulárnější volbou pro stavební práce, rekonstrukce či údržbu budov. Ve srovnání s tradičními ocelovými nebo dřevěnými konstrukcemi nabízí mnoho výhod, které šetří čas, peníze...

30. ledna 2026  10:19

Nová budova Hila v Praze 4 nabízí kanceláře, obchody i byty k pronájmu

Komerční sdělení
Velkorysé atrum nově vznikající budovy Hila

V srdci pražské Brumlovky vzniká výjimečná budova Hila, která díky spojení kanceláří, obchodů a bydlení představuje unikát v Praze 4. Multifunkční charakter a moderní řešení s ohledem na udržitelnost...

30. ledna 2026

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.