Konečně! Začali stavět chybějících 414 m prodloužené Rudné v Ostravě

V srpnu vydal krajský úřad stavební povolení, které koncem září nabylo právní moci – nikdo z více než 150 účastníků stavebního řízení se neodvolal. Chybějící úsek této komunikace se tak mohl začít okamžitě stavět.

„Je to výsledek kompromisu na všech stranách. Věřím, že firma Strabag teď udělá maximum pro to, aby chybějících 414 metrů této komunikace, na kterou všichni netrpělivě čekáme už roky, dokončila ještě letos. I když na to má podle smlouvy rok a půl. Takže shrnuto podtrženo: Stavba je z moci úřední přezkoumána ze všech stran, má stavební povolení, zhotovitel má platnou smlouvu a stavební kapacity, investor peníze a snad každý v našem kraji má zájem na jejím rychlém dokončení. Příští rok jezdíme,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Hejtman Ivo Vondrák, náměstek hejtmana Jakub Unucka a vedoucí odboru dopravy Ivo Muras, který podepisal a orazítkoval stavební povolení.

Politické reprezentaci Moravskoslezského kraje se povedl průlomový krok k dokončení tzv. prodloužené Rudné v Ostravě v roli mediátora. Vedení kraje se po mnoha letech tahanic a sporů podařilo dostat za jednací stůl investora stavby a její odpůrce, kteří nakonec našli společnou řeč. Díky vytrvalému nestrannému jednání představitelů Moravskoslezského kraje i města Ostravy našlo Občanské sdružení Skalka v čele s architektem Dušanem Richtárem, které stavbu dálničního přivaděče blokovalo, shodu s Ředitelstvím silnic a dálnic na technickém řešení protihlukových stěn. To bylo jádrem mnoho let trvajících sporů. Investor stavby připravil projekt, který před hlukem ochrání nejen je, ale také hustě osídlenou část Ostravy-Poruby, kudy komunikace povede. Odpůrci stavby pak stáhli své procesní námitky a podle dohody bylo zastaveno projednávání ‚starého‘ stavebního povolení na dostavbu chybějícího 400metrového úseku silnice a mohlo být vydáno povolení nové.

„Obě strany potřebovaly neutrálního prostředníka se silnou autoritou. Kraj v této roli zajistil, že našly shodu na několika zásadních sporných technických bodech - úpravě protihlukových zdí nebo lávky. Zároveň ale mohl zaručit, že vše dohodnuté zahrne do jednoho stavebního řízení, které bude jasné a čitelné pro všechny strany i veřejnost. Že prostě není možné nic dohodnutého změnit. Vyplatilo se řešit patovou situaci kolem prodloužené Rudné po jednotlivých částech. Bez emocí, s rozumnými argumenty a hlavně dobrou vůlí všech zúčastněných, kteří plní uzavřené dohody,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka s tím, že i on věří ve vstřícný přístup společnosti Strabag, která je největším silničním stavebníkem v Moravskoslezském kraji.