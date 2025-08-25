Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení
Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?

Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě? | foto: Ostravské komunikace a. s.

Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?
Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?
Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?
Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?
7 fotografií

Ať už člověk jede do města na kulturní akci, za nákupy či své vozidlo potřebuje dlouhodobě garážovat, vždy se dá najít vhodné parkování bez stresu a zbytečných starostí, jestli nehrozí pokuta. Městská akciová společnost Ostravské komunikace zajišťuje provoz více než 2 700 parkovacích míst v Ostravě včetně těch na ulicích s parkovacími automaty. Nejatraktivnější je parkování v centru Ostravy, nejžádanější u kulturních institucí a v nejlidnatějším obvodu Ostrava-Jih.

Praktickou volbou jsou parkovací domy. „Auto je v nich cháněné před nepřízní počasí, mrazem i horkem a disponují dostatkem volných míst,“ říká ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý. Ceny parkovného obvykle určuje statutární město Ostrava a liší se podle lokality a typu parkování. Konkrétní částky si lidé mohou předem snadno vyhledat na webu Ostravských komunikací www.okas.cz v sekci Parkování.

Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách zahrnuje i lékárnu

Auta pacientů, návštěvníků, zaměstnanců ostravské Městské nemocnice i firem a předplatitelů bez problémů pojme prostorný a snadno dostupný parkovací dům, který nabízí celkem 465 míst a pohodlný přístup přímo k areálu nemocnice na Fifejdách. Zaparkovat se zde dá rychle a bez složitého hledání parkovacího místa v okolních ulicích, kde v tuto chvíli probíhá čilý stavební ruch ubírající prostor pro odstavení aut. Součástí parkovacího domu je navíc nová komfortní nemocniční lékárna, která je v provozu sedm dní v týdnu.

Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?

Podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou

Přímo v centru Ostravy, jen kousek od Divadla Antonína Dvořáka, Divadla loutek, Staré radnice, rezidenčního projektu Nové lauby a Masarykova náměstí, najdete velkorysé podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou. Je v něm 155 míst, je určeno široké veřejnosti a je skvělou volbou, pokud se chce člověk vyhnout zdlouhavému kroužení kolem centra a zaparkovat v kultivovaném zastřešeném prostoru.

Kde v Ostravě zaparkujete v pohodě?

Za kulturou do Poruby už se dá jet ve větším klidu

Kdo se dřív pokoušel najít parkovací místo u Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě, ví, že to při atraktivním programu bylo zhruba tak snadné, jako vyřešit hlavolam. Situace se naštěstí, díky investicím města, změnila. Pokud teď jedete třeba na koncert, čekají na vás dva parkovací domy přímo u Pokladu. Jsou ideálním řešením, i když přijedete ve velké róbě nebo smokingu. Nacházejí se totiž doslova jen pár kroků od vstupu do zmíněného centra kulturního dění a nabízejí bezpečné a komfortní parkování i při větších akcích. Kapacita je po nedávném rozšíření 130 míst.

Garáže Dubina ulehčují sídlišti

Motoristům, kteří míří do nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih, jsou určeny garáže Dubina na ulici Horní u mostu Vlasty Vlasákové. Strategická poloha a snadná dostupnost MHD z nich dělají dobrou volbu jak pro obyvatele sídliště, tak pro návštěvníky Ostravy. V garážích je k dispozici i vysavač a praktická ruční myčka. V garážích se samozřejmě dá parkovat i dlouhodobě, předplatitelé mohou mít přímo určené garantované místo.

Moderní služby pro pohodlí řidičů

Ke všem parkovacím domům a parkovištím, která mají na starosti Ostravské komunikace, funguje nonstop dispečink. Řidičům poskytuje okamžitou vzdálenou asistenci a pomoc – ať už při placení, v případě technických potíží nebo při využívání dobíjecích stanic pro elektromobily.

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Za parkovací místa ve správě Ostravských komunikací lze už dnes ve většině případů platit snadno a rychle i platební kartou přímo u výjezdu. Předplatit si můžete parkovné i přes web Ostravských komunikací, který vás přes sekci Parkování navede na portál ostrava.parkum.cz. Potřebujete doklad o zaplacení parkovného? Stačí si na webu společnosti kliknout na sekci Tisk účtenky za parkování.

A co je důležité – město Ostrava a Ostravské komunikace parkovací prostory a služby motoristům neustále vylepšují. Například parkoviště na Smetanově náměstí v centru Ostravy před pár týdny získalo nový výjezd s platbou kartou a rychlejším odbavením, což výrazně zkrátí čekání řidičů, zejména po představeních v Divadle Antonína Dvořáka a kulturních akcích v okolí.

Parkování v Ostravě se stává snazší. Vyzkoušejte pohodlné možnosti parkování v parkovacích domech, podzemních garážích, na parkovištích s pohodlným odbavením a zjistěte, že najít místo může být rychlé a bez stresu.

www.okas.cz

Nejčtenější

Na dovolenou mimo EU? Připojte se k internetu hned po přistání

Komerční sdělení

Přiletíte do Turecka, Egypta nebo třeba Tuniska a ještě na letišti potřebujete zkontrolovat rezervaci hotelu nebo poslat zprávu domů. Díky výhodným roamingovým balíčkům si můžete užít internet v...

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

Nejlepší online automaty: 5 tipů, jak je poznat

Komerční sdělení

Na internetu je tak velký výběr online automatů, že kdybyste chtěli, nemusíte už nikdy hrát stejnou hru dvakrát. Jenže to by byla škoda. Některé „bedny“ jsou totiž tak dobré, že stojí za to užívat si...

Ve Wiky nachystají celý školní nákup podle seznamu. A obalí i učebnice

Komerční sdělení

Ve více než 70 prodejnách po celém Česku nabízí rodinná firma kromě hraček a zábavy také veškeré školní potřeby včetně kvalitních batohů. A k tomu komfortní zákaznický servis.

Stoklasná Lhota se dočká vodovodu a kanalizace

Komerční sdělení

Po více než deseti letech čekání se ve Stoklasné Lhotě u Tábora konečně začne budovat vodovod a kanalizace. Město Tábor, pod které tato místní část spadá, tak plní svůj dlouhodobý závazek. Investice...

Vidí vaše dítě dobře na tabuli? Krátkozrakost rozhodně nepodceňujte

Komerční sdělení

Nevidí vaše dítě dobře do dálky? Na vině může být krátkozrakost. Pořiďte mu brýle s brýlovými čočkami Rodenstock MyCon®. Umožníte mu plnohodnotně fungovat a zároveň zpomalíte vývoj jeho oční vady.

25. srpna 2025

Horké léto na zahradě? Betonový plot zajistí stín, klid a bezpečí

Komerční sdělení

Když teplota stoupá a trávíme více času venku, je soukromí na zahradě k nezaplacení. Moderní betonové ploty chrání před pohledy i vedrem – a přitom nejsou žádnou stavební vědou.

25. srpna 2025

V ČR třídí odpad už 75 % obyvatel. Často se podílí celá rodina

Komerční sdělení

Odpady už běžně třídí tři čtvrtiny z nás. Tato činnost má v ČR už dlouhou tradici a rodiče k tomu vedou odmala i své děti. Ty jsou ale paradoxně v této disciplíně často o mnoho dále než jejich...

25. srpna 2025

V srpnu ještě není pozdě: Zasaďte, co vás bude těšit i na podzim

Komerční sdělení

Zahradnická sezóna nekončí s prázdninami! Srpen je ideálním měsícem pro nové výsadby, přestavby i vylepšení záhonů, které připraví půdu pro bohatou podzimní sklizeň.

25. srpna 2025

Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Komerční sdělení

Ostrava výrazně posílila parkovací kapacity. Nabízí moderní parkovací domy a parkoviště s dostatečným počtem míst a uživatelským komfortem, o který se starají Ostravské komunikace.

25. srpna 2025

Krajský úřad v Ostravě otevře dveře veřejnosti

Komerční sdělení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě se v neděli 28. září promění v centrum inovací, technologií a zábavy. Od 9:30 do 13:00 hodin se jeho dveře otevřou všem – malým i velkým návštěvníkům.

25. srpna 2025

Klimatizace od A do Z: Nejčastější otázky, na něž chcete znát odpověď

Komerční sdělení

Klimatizace už dávno nespadá jen mezi výsady firemních kanceláří. Díky technologickému pokroku a dostupnosti kvalitních značek ji dnes pořizují i domácnosti, které hledají pohodlí v létě i úsporu v...

25. srpna 2025

Pojištění s lidským přístupem: Váš osobní specialista vždy po ruce

Komerční sdělení

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí v pojišťovnictví. Spojujeme moderní technologie s lidským přístupem. Každý klient má svého konzultanta, který je k dispozici od výběru pojištění až po řešení...

25. srpna 2025

Živě: O politice soudržnosti v Praze

Komerční sdělení

ČTK Connect, která je partnerem Evropské komise v projektu Veřejná debata o evropských fondech, odvysílá poslední z letošních čtyř veřejných setkání k tématu čerpání unijních dotací v Česku. Stane se...

25. srpna 2025

Jak vybrat tepelné čerpadlo? Pomůže vám srovnávač!

Komerční sdělení

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala jedním z nejoblíbenějších způsobů vytápění rodinných domů v České republice. Nabízejí minimální provozní náklady, čisté ovzduší v lokalitě a možnost...

25. srpna 2025

Jak efektivně vytápět bytový dům? Růst cen tepla nutí SVJ myslet jinak

Komerční sdělení

Přibližně každý třetí bytový dům v Česku je napojen na centrální zásobování teplem. Dříve byl tenhle model považován za stabilní a výhodný. Dnes však čelí ekonomickým tlakům a cena za teplo každým...

25. srpna 2025

Galerie Butovice přináší nové obchody, služby i kulturní zážitky

Komerční sdělení

Galerie Butovice, která je moderním a pulzujícím nákupním centrem nejen pro obyvatele Prahy 5 a 13, rozšířila svoji nabídku a přivítala nové nájemce. Na novinky se mohou těšit i návštěvníci Butky...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.