Klidné parkování v Ostravě? U městské nemocnice, u divadla i na Dubině

Ať už člověk jede do města na kulturní akci, za nákupy či své vozidlo potřebuje dlouhodobě garážovat, vždy se dá najít vhodné parkování bez stresu a zbytečných starostí, jestli nehrozí pokuta. Městská akciová společnost Ostravské komunikace zajišťuje provoz více než 2 700 parkovacích míst v Ostravě včetně těch na ulicích s parkovacími automaty. Nejatraktivnější je parkování v centru Ostravy, nejžádanější u kulturních institucí a v nejlidnatějším obvodu Ostrava-Jih.
Praktickou volbou jsou parkovací domy. „Auto je v nich cháněné před nepřízní počasí, mrazem i horkem a disponují dostatkem volných míst,“ říká ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý. Ceny parkovného obvykle určuje statutární město Ostrava a liší se podle lokality a typu parkování. Konkrétní částky si lidé mohou předem snadno vyhledat na webu Ostravských komunikací www.okas.cz v sekci Parkování.
Parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava na Fifejdách zahrnuje i lékárnu
Auta pacientů, návštěvníků, zaměstnanců ostravské Městské nemocnice i firem a předplatitelů bez problémů pojme prostorný a snadno dostupný parkovací dům, který nabízí celkem 465 míst a pohodlný přístup přímo k areálu nemocnice na Fifejdách. Zaparkovat se zde dá rychle a bez složitého hledání parkovacího místa v okolních ulicích, kde v tuto chvíli probíhá čilý stavební ruch ubírající prostor pro odstavení aut. Součástí parkovacího domu je navíc nová komfortní nemocniční lékárna, která je v provozu sedm dní v týdnu.
Podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou
Přímo v centru Ostravy, jen kousek od Divadla Antonína Dvořáka, Divadla loutek, Staré radnice, rezidenčního projektu Nové lauby a Masarykova náměstí, najdete velkorysé podzemní parkoviště pod Ostravskou univerzitou. Je v něm 155 míst, je určeno široké veřejnosti a je skvělou volbou, pokud se chce člověk vyhnout zdlouhavému kroužení kolem centra a zaparkovat v kultivovaném zastřešeném prostoru.
Za kulturou do Poruby už se dá jet ve větším klidu
Kdo se dřív pokoušel najít parkovací místo u Domu kultury Poklad v Ostravě-Porubě, ví, že to při atraktivním programu bylo zhruba tak snadné, jako vyřešit hlavolam. Situace se naštěstí, díky investicím města, změnila. Pokud teď jedete třeba na koncert, čekají na vás dva parkovací domy přímo u Pokladu. Jsou ideálním řešením, i když přijedete ve velké róbě nebo smokingu. Nacházejí se totiž doslova jen pár kroků od vstupu do zmíněného centra kulturního dění a nabízejí bezpečné a komfortní parkování i při větších akcích. Kapacita je po nedávném rozšíření 130 míst.
Garáže Dubina ulehčují sídlišti
Motoristům, kteří míří do nejlidnatějšího městského obvodu Ostrava-Jih, jsou určeny garáže Dubina na ulici Horní u mostu Vlasty Vlasákové. Strategická poloha a snadná dostupnost MHD z nich dělají dobrou volbu jak pro obyvatele sídliště, tak pro návštěvníky Ostravy. V garážích je k dispozici i vysavač a praktická ruční myčka. V garážích se samozřejmě dá parkovat i dlouhodobě, předplatitelé mohou mít přímo určené garantované místo.
Moderní služby pro pohodlí řidičů
Ke všem parkovacím domům a parkovištím, která mají na starosti Ostravské komunikace, funguje nonstop dispečink. Řidičům poskytuje okamžitou vzdálenou asistenci a pomoc – ať už při placení, v případě technických potíží nebo při využívání dobíjecích stanic pro elektromobily.
Za parkovací místa ve správě Ostravských komunikací lze už dnes ve většině případů platit snadno a rychle i platební kartou přímo u výjezdu. Předplatit si můžete parkovné i přes web Ostravských komunikací, který vás přes sekci Parkování navede na portál ostrava.parkum.cz. Potřebujete doklad o zaplacení parkovného? Stačí si na webu společnosti kliknout na sekci Tisk účtenky za parkování.
A co je důležité – město Ostrava a Ostravské komunikace parkovací prostory a služby motoristům neustále vylepšují. Například parkoviště na Smetanově náměstí v centru Ostravy před pár týdny získalo nový výjezd s platbou kartou a rychlejším odbavením, což výrazně zkrátí čekání řidičů, zejména po představeních v Divadle Antonína Dvořáka a kulturních akcích v okolí.
Parkování v Ostravě se stává snazší. Vyzkoušejte pohodlné možnosti parkování v parkovacích domech, podzemních garážích, na parkovištích s pohodlným odbavením a zjistěte, že najít místo může být rychlé a bez stresu.