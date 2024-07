Již více než 140 let je buničina součástí výroby v našem regionu

Výroba buničiny má v našem regionu dlouholetou tradici, trvající již více než 140 let. V roce 1884 byla zcela dokončena výstavba celulózky pro výrobu papírenské buničiny ve městě Vratimov nedaleko Ostravy. Vratimovská papírna fungovala téměř dalších sto let. V průběhu této doby bylo rozhodnuto o výstavbě nového závodu, který by splňoval nové ekologické normy a zvýšené požadavky na výrobní kapacitu

Starý závod ve Vratimově byl uzavřen a v roce 1983 byla zahájena výroba v nové celulózce v nedalekém Paskově, kam se přesunula většina zaměstnanců z Vratimova. Tato celulózka, nyní známá jako Lenzing Biocel Paskov, se rozkládá na ploše 220 hektarů. Někteří z pracovníků, kteří zažili tento přesun, stále pracují v paskovské továrně.

Po přesunu výroby papírenské buničiny z Vratimova do Paskova pokračovala produkce ještě po dobu dalších třiceti let. V roce 2010 převzala závod rakouská skupina Lenzing, která zahájila rozsáhlé investice do moderních technologií a změnila výrobní program. Od roku 2011 se v závodě vyrábí viskózová buničina, která se následně zpracovává na viskózová vlákna pro textilní průmysl a netkané textilie. Tyto produkty jsou nyní uváděny na trh pod značkami TENCEL™, ECOVERO™, LENZING™ a VEOCEL™.

Viskózová buničina

V Paskově je základní surovinou pro výrobu viskózové buničiny smrkové dřevo. Tato buničina se vyrábí z dřeva nízké kvality, konkrétně z probírek kontrolovaných lesních hospodářství a pilařských zbytků. Během výroby se minimalizuje množství odpadních produktů a téměř veškerý materiálu se dále zpracovává. Díky tomu je závod Lenzing Biocel Paskov udržitelnou biorafinerií, která pracuje v tzv. uzavřených cyklech. Závod je téměř úplně energeticky soběstačný a výroba buničiny má velmi nízkou uhlíkovou stopu. Přibližně 98 % energie potřebné k výrobnímu procesu pochází z vlastní produkce zelené energie. Ročně závod vyrobí zhruba okolo 285 000 tun buničiny.

Kulatiny smrkového dřeva ke zpracování.

Skupina Lenzing je lídrem ve svém odvětví. Díky investicím do výstavby nových závodů v Brazílii a Thajsku a modernizaci stávajících výrobních jednotek se stala předním světovým dodavatelem speciálních vláken pro textilní a netkaný průmysl. Za zmínku stojí například využití lenzing vláken pro průmyslové materiály, které nabízejí inovativní řešení nejen pro potřeby různých průmyslových segmentů, ale i pro ochranu životního prostředí. Jedním z takových projektů je nový iniciativní program na ochranu horských ledovců, jenž zahrnuje výrobu udržitelných geotextilií z viskózový udržitelných vláken. Tento projekt pomáhá ochraňovat ledovce před dopady globálního oteplování.

Ve společnosti Lenzing jsou nastavena velmi přísná pravidla v oblasti ekologie a udržitelnosti. Udržitelnost pro společnost není pouze prázdným pojmem, ale představuje jednu z hlavních hodnot, které Lenzing integruje do své strategie. Díky odpovědnému přístupu k výrobě, který začíná zpracováním certifikované dřevní hmoty, vznikají nejen textilní vlákna s mimořádnými vlastnostmi, ale také vlákna, která jsou plně kompostovatelná a biologicky rozložitelná v půdě.

Závod v Paskově vede generální ředitelka a předsedkyně správní rady Ing. Kateřina Kupková, která zároveň působí jako viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy. Ve společnosti pracuje od roku 2001, kdy začínala jako manažerka controllingu, později se stala finanční ředitelkou a od roku 2019 je generální ředitelkou. Paní Kupková pochází z nedalekého Vratimova a již od dětství si pamatuje na úzkou spolupráci výrobního závodu s okolními obcemi a městy.

Lenzing Biocel Paskov se dlouhodobě podílí na rozvoji Moravskoslezského kraje v oblastech vzdělávání, sportu, kultury, environmentu či sociálních oblastech. Dlouhodobou stabilitu společnosti jako zaměstnavatele dokládají i její samotní zaměstnanci, kteří zde strávili nebo stále tráví celou svou profesní dráhu. Díky tomu společnost vykazuje minimální míru fluktuace zaměstnanců.