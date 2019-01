Jedenáct tipů na vánoční dárek. Věnujte zážitek z Beskyd

Relaxační víkend ve špičkovém wellness hotelu, exotická masáž, skvělá degustační večeře o šesti chodech, relaxační Wellness den pro zdraví nebo třeba kurz etikety s Ladislavem Špačkem či Běžecká škola Miloše Škorpila:

v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích, jen hodinku autem z Ostravska, pořídíte dárky pro celou rodinu.

Vánoční poukazy si můžete snadno objednat on-line. Nechejte se inspirovat těmi nejlepšími tipy:

1. Wellness pobyty v hotelech Lanterna a Horal

Hotely Lanterna a Horal jsou vyhlášeným cílem náročných milovníků relaxace se skvělým wellness i gastronomií. Pokud chcete blízkým věnovat skutečně hodnotný odpočinek, je to jasná volba. Pobyty vždy zahrnují snídani, večeři

a neomezený vstup do wellness.

2. Wellness den pro zdraví - nejprodávanější

Relaxační balíček zahrnuje celodenní pobyt ve Wellness Horal s masáží či beauty ošetřením dle výběru a obědem o třech chodech. Obdarovaný si může před masáží i po ní užívat koupání

v termálních bazénech, relaxaci

v saunovém světě se saunovými rituály a také protáhnout tělo ve fitness centru.

3. Zvýhodněný pobyt Romantické hýčkání

Nejoblíbenější pobyt pro páry ve Spa hotelu Lanterna je doslova nabitý relaxací. Zahrnuje snídani do postele, šestichodovou večeři, masáž, beautyošetření a neomezený vstup do wellness. Ideální i jako svatební dar!

4. Kurz etikety s Ladislavem Špačkem

Setkání s „mistrem etikety“ je příležitostí osvěžit si zásady společenského chování a stolování u degustační večeře ve Spa hotelu Lanterna. S Ladislavem Špačkem se můžete setkat také 27. 12. 2018 při zcela novém programu – Podvečeru na téma společenské odívání.

5. Degustační večeře ve Spa hotelu Lanterna

Ideálním dárkem pro náročné gurmány je poukaz na menu o šesti chodech

v zážitkové restauraci Vyhlídka. Na své si přijdou i milovníci vína: v hotelové vinotéce je zastoupeno 52 vinařství z 9 zemí světa. Tip na akci: Degustační večer s novým menu s víny Breuer za účasti vinařky Theresy Breuer v sobotu 19. 1. 2019.

6. Šansonový večer se Světlanou Nálepkovou

Věnujte nevšední hudební zážitek ve Spa hotelu Lanterna. Známá zpěvačka

a herečka vystoupí s francouzskými i českými šansony, součástí večera je také degustační menu.

7. Běžecká škola Miloše Škorpila - novinka

Věnujte pobyt zasvěcený tréninku s nejznámějším českým koučem a kvalitní relaxaci. Letos nově je vypsán i termín pro úplné začátečníky (22. – 25. 4. 2019).



8. Kurz pečení valašských frgálů

Ideální dárek pro vášnivé kuchařky

a kuchaře. Tříhodinové kurzy pod vedením profesionální pekařky Resortu Valachy se konají každou sobotu od dubna do listopadu.









9. Pobyty s výukou angličtiny - novinka

Programy Angloville pro jednoho až dva žáky s rodilým mluvčím, spojené

s pobytem v Spa hotelu Lanterna, umožňují skutečné „vnoření“ do jazyka, to vše se snídaní, večeří a neomezeným vstupem do wellness.

10. Škola běžeckého lyžování

Tip pro ty, kteří se chtějí naučit na běžkách nebo se zdokonalit. Pobyt ve Spa hotelu Lanterna 27. – 30. 1. 2019 vedou zkušení lektoři, v ceně je

i neomezený wellness.









11. Startovné na Valachy Tour

Darujte startovné na sportovní seriál pořádaný Resortem Valachy (závod na běžkách, v běhu, maratonu horských kol, duatlonu a triatlonu Valachy Man)

Hodnotové poukazy

Pokud si nejste jistí, čím konkrétně byste se zavděčili, zvolte poukaz

v nominální hodnotě. Obdarovaný si sám vybere, za co jej utratí. Více na webu Resortu Valachy.