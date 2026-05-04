Janáčkův festival zve na hudební zážitky napříč krajem

Festival i letos do regionu přiveze špičkové české i zahraniční umělce a nabídne koncerty, které propojí výjimečnou hudbu s neopakovatelnou atmosférou zdejších festivalových lokací. Vybrali jsme akce, které by vám rozhodně neměly uniknout.
Rumunský orchestr a Daniel Ciobanu
V Národním domě ve Frýdku-Místku se 5. června představí Romanian Chamber Orchestra spolu s charismatickým klavíristou Danielem Ciobanu. Program propojí hudbu Leoše Janáčka s tvorbou rumunských skladatelů George Enesca a Dinu Lipattiho a slibuje večer plný emocí, rytmu a virtuózních výkonů.
Mezi nebem a zemí
Beskydské divadlo v Novém Jičíně rozezní 10. června Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy. Duchovně laděný program 20. století nabídne díla Martinů, Poulenca a Góreckého i silný Janáčkův Otčenáš. Koncert pro ty, kdo hledají hudební zastavení s hlubší atmosférou.
Písňový večer Jiřího Rajniše
Ve Slezském divadle v Opavě čeká posluchače 17. června intimnější hudební zážitek v podání barytonisty Jiřího Rajniše. Na programu budou písně Gustava Mahlera, Ericha Wolfganga Korngolda i slavné neapolské melodie, které večeru dodají lehkost, vášeň i jižanský temperament.
Symfonický orchestr Českého Rozhlasu ve Vesmíru
Ostravský Vesmír rozezní 22. června Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Eliase Grandyho. Večer spojí Dvořákovy Biblické písně se suitou z Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky.
Thom Artway a Police Symphony Orchestra | Hukvaldy | 27. června
Pod širým nebem v hukvaldském amfiteátru vystoupí 27. června Police Symphony Orchestra společně s držitelem dvou Cen Anděl Thomem Artwayem. Orchestr známý svou energií a žánrovou otevřeností nabídne večer, který propojí klasickou hudbu s filmovými melodiemi, rockem, swingem i popem.
