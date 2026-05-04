Janáčkův festival zve na hudební zážitky napříč krajem

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka se vrací do Moravskoslezského kraje. Nabídne orchestrální i komorní koncerty, žánrová propojení a zavítá do Ostravy, Opavy, Nového Jičína, Frýdku-Místku i Janáčkových rodných Hukvald.

Festival i letos do regionu přiveze špičkové české i zahraniční umělce a nabídne koncerty, které propojí výjimečnou hudbu s neopakovatelnou atmosférou zdejších festivalových lokací. Vybrali jsme akce, které by vám rozhodně neměly uniknout.

Rumunský orchestr a Daniel Ciobanu

V Národním domě ve Frýdku-Místku se 5. června představí Romanian Chamber Orchestra spolu s charismatickým klavíristou Danielem Ciobanu. Program propojí hudbu Leoše Janáčka s tvorbou rumunských skladatelů George Enesca a Dinu Lipattiho a slibuje večer plný emocí, rytmu a virtuózních výkonů.

Mezi nebem a zemí

Beskydské divadlo v Novém Jičíně rozezní 10. června Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy. Duchovně laděný program 20. století nabídne díla Martinů, Poulenca a Góreckého i silný Janáčkův Otčenáš. Koncert pro ty, kdo hledají hudební zastavení s hlubší atmosférou.

Písňový večer Jiřího Rajniše

Ve Slezském divadle v Opavě čeká posluchače 17. června intimnější hudební zážitek v podání barytonisty Jiřího Rajniše. Na programu budou písně Gustava Mahlera, Ericha Wolfganga Korngolda i slavné neapolské melodie, které večeru dodají lehkost, vášeň i jižanský temperament.

Symfonický orchestr Českého Rozhlasu ve Vesmíru

Ostravský Vesmír rozezní 22. června Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Eliase Grandyho. Večer spojí Dvořákovy Biblické písně se suitou z Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky.

Thom Artway a Police Symphony Orchestra | Hukvaldy | 27. června

Pod širým nebem v hukvaldském amfiteátru vystoupí 27. června Police Symphony Orchestra společně s držitelem dvou Cen Anděl Thomem Artwayem. Orchestr známý svou energií a žánrovou otevřeností nabídne večer, který propojí klasickou hudbu s filmovými melodiemi, rockem, swingem i popem.

Festival letos nabídne hudební zážitky pro všechny generace. Nenechte si letošní ročník ujít. Kompletní program a vstupenky najdete na www.mujhudebnifestival.cz.

