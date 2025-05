Jak přežít apokalypsu? Naučíte se v Městečku bezpečí

„V dnešní době, kdy čelíme častějším extrémním jevům, kybernetickým hrozbám i klimatickým změnám, je schopnost obyvatel reagovat na krizové situace klíčová. Tento projekt je investicí do bezpečnosti nás všech. Speciální výukový program je připraven pro žáky základních škol, počítá se také se zvláštním zaměřením pro seniory. Když budou obyvatelé umět v krizových situacích adekvátně reagovat, budou mít nacvičené postupy, přispěje to k vyšší efektivitě zásahů složek IZS, zmírnění rozsahu vzniklých škod nebo újmě na zdraví. A to je hlavní důvod, proč stavíme Městečko bezpečí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Garantem projektu je Moravskoslezský kraj. Vyjde zhruba na 220 milionů korun. Získal masivní podporu z Evropské unie – 174,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2021-2027. Zhotovitel, kterým je společnost Geosan Group, by měli mít stavební část hotovou zhruba za 13 měsíců, tedy v červnu příštího roku.

Unikátní projekt, který má potenciál změnit způsob, jakým se Češi připravují na krizové situace, by nebylo možné realizovat bez spolupráce několika partnerů.

Statutární město Ostrava darovalo projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti a pozemek. Ostrava se bude podílet také na financování stavby a provozování Městečka bezpečí.

„Město Ostrava začalo s přípravou projektu Městečko bezpečí již na konci roku 2017 vzhledem ke skutečnosti, že v regionu zcela schází komplexní a kvalitní systém pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí. Velikou inspirací byl projekt Svět záchranářů, provozovaný od roku 2015 v Karlových Varech, který dodnes čelí velikému zájmu a jeho vzdělávací programy jsou značně vytíženy. Stejně jako Svět záchranářů bude Městečko bezpečí složeno z jednotlivých budov, např. objekt HZS, ZZS, policie, domova a stanovišť v podobě kupříkladu lanové centrum, dopravní hřiště, jezírko, staveniště, kde si mohou účastníci vzdělávacích programů vyzkoušet krizové a mimořádné události na vlastní kůži. Městečko bezpečí se jistě záhy po dokončení stane jedním z atraktivních míst v našem městě,“ konstatuje Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostrava.

Společnost Ingka Centres Ostrava, která stojí za Avion Shopping Parkem Ostrava, umožnila Městečko bezpečí stavět a pozemek, na kterém bude stát, poskytne za symbolickou cenu.

„Jsme moc rádi, že se projekt Městečka bezpečí posouvá do další fáze. Věříme, že pomůže lidem všech generací lépe se připravit na situace, které mohou nastat v běžném životě i v krizových momentech – a právě taková prevence má obrovský smysl. Těší nás, že můžeme být u toho a přispět i tím, že prostor u Avion Shopping Parku Ostrava, který je dlouhodobě rozvíjen společností Ingka Centres, poskytne zázemí tomuto jedinečnému vzdělávacímu areálu. Společně vytváříme místo, které může mít skutečný dopad na bezpečnost i každodenní jistotu lidí v našem regionu,“ řekla Zuzana Pilipčincová, ředitelka Avion Shopping Park Ostrava.

Areál bude provozovat Trojhalí Karolina, z. s. S výukou a obsahem Městečka bezpečí pomáhají moravskoslezští hasiči, záchranáři a policie, při přípravě pomáhali také vojáci a strážníci. Kvůli pravidlům EU už není možné Armádu ČR a městskou policii do realizační fáze dále zapojit.