HSF System přináší městům a obcím jistotu ve výstavbě

Veřejné stavby, které slouží lidem
V Ostravě-Třebovicích realizovala stavební skupina HSF System multifunkční sportovní halu, která poskytuje zázemí sportovním klubům, školám i veřejnosti a umožňuje pořádání společenských akcí.
Ve Slezské Ostravě postavila moderní Kliniku Hladnovská, která rozšířila dostupnost zdravotní péče a nabídla pacientům komfortní bezbariérové prostředí.
V centru Ostravy byl modernizován školní dvůr Gymnázia Matiční, který se proměnil v multifunkční prostor pro výuku i volnočasové aktivity. Projekt Revitalizace parku u Biskupské vrátil tomuto historickému místu důstojný charakter a vytvořila kvalitní městský prostor pro relaxaci i komunitní život.
V Brušperku HSF System rozšířilo základní a mateřskou školu o nové pavilony citlivě zasazené do stávajícího prostředí, přičemž provoz školy nebyl během výstavby omezen. V Kopřivné se HSF System podílelo na unikátním projektu první 3D tištěné restaurace.
Aktuálně ze stavby
V současnosti HSF System staví novou multifunkční tělocvičnu pro základní školu ve Frýdku-Místku na ulici Jana Čapka. Projekt propojí novou sportovní halu se stávající školou a nabídne zázemí pro výuku i sportovní kluby. Součástí tělocvičny bude tribuna pro 200 diváků, moderní sportovní povrchy, nové šatny i parkovací kapacity. Objekt bude sloužit nejen žákům, ale i široké veřejnosti.
Pod jednou střechou generálního dodavatele
HSF System se sídlem v Ostravě zajišťuje kompletní generální dodávky občanských, komerčních, průmyslových i logistických staveb včetně projekce a inženýringu. Součástí aktivit je také využití 3D tisku betonu, který posouvá možnosti moderní výstavby.
V Moravskoslezském kraji HSF System dlouhodobě podporuje komunitní život, sport, kulturu i vzdělávání. Spolupracuje s vysokými školami a rozvíjí soutěž Modelium pro studenty stavebních oborů.
Díky kombinaci zkušeností, stability investičního holdingu
PURPOSIA Group a důrazu na kvalitu je mezinárodní stavební skupina
HSF System připravena být spolehlivým partnerem pro města a obce, které chtějí stavět moderně, efektivně a s dlouhodobou hodnotou pro své obyvatele.
Více na www.hsfsystem.eu.