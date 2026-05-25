Gebrüder Weiss posouvá logistiku na vyšší úroveň

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek společnosti Gebrüder Weiss.

| foto: Gebrüder Weiss

Nově proto společnost přináší zásadní zrychlení: přímé linky z Ostravy do Bratislavy a Vídně, které výrazně posouvají možnosti doručení nejen v regionu, ale i napříč Evropou.

Přímé linky zajišťují vyšší rychlost, méně překládek, kratší časy doručení a vyšší spolehlivost. Nové trasy propojují Ostravu s klíčovými logistickými uzly ve střední Evropě:

Ostrava → Bratislava

Ostrava → Vídeň

Díky těmto přímým spojením doručuje Gebrüder Weiss po celém Slovensku do 24 hodin. Do Vídně a okolí se zásilky dostanou rovněž do 24 hodin, do ostatních částí Rakouska následující pracovní den.

Výrazné zrychlení pocítí i zákazníci směřující své zásilky dál do regionu, například do Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Slovinska či Bulharska, kam nyní společnost Gebrüder Weiss doručuje už za 2 až 4 dny.

Více než jen přeprava.Chytré řešení pro váš byznys

GW pro.line není jen o rychlosti, ale o komplexním přístupu k logistice, který pomáhá firmám růst. Nabízí rozsáhlé portfolio produktů, které lze díky doplňkovým službám flexibilně přizpůsobit konkrétním požadavkům. Samozřejmostí jsou pravidelné denní odjezdy, přesně definované časy doručení v režimu door-to-door a důraz na nejvyšší standardy kvality v každé fázi přepravy. Výsledkem je řešení, na které se můžete dlouhodobě spolehnout a které podporuje efektivní řízení vašeho supply chainu.

Sběrná služba, která dává smysl

Optimalizovaná síť společnosti Gebrüder Weiss GWpro.line, nově posílená o přímé linky z Ostravy, přináší zákazníkům jasné a měřitelné výhody. Přeprava je nejen rychlejší a spolehlivější díky omezení překládek, ale zároveň zůstává cenově dostupná. Samozřejmostí je flexibilní plánování, které umožňuje přizpůsobit logistiku vašim aktuálním potřebám, a také možnost přepravy nebezpečného zboží (ADR). GWpro.line tak představuje ideální řešení jak pro pravidelné objemy, tak pro jednorázové zásilky v rámci celé střední a východní Evropy.

foto: Gebrüder Weiss

Vše pod kontrolou díky myGW

Moderní logistika se dnes neobejde bez chytrých digitálních nástrojů. Přesně to přináší zákaznický portál myGW, který poskytuje kompletní přehled o všech zásilkách na jednom místě a umožňuje jejich sledování v reálném čase, včetně předpokládaného času doručení (ETA). Zároveň usnadňuje správu objednávek i dokumentace, čímž výrazně snižuje administrativní zátěž a zrychluje každodenní provoz. Díky myGW máte všechny důležité informace vždy po ruce a můžete své logistické procesy řídit efektivněji a s větší jistotou.

Vaše zásilky, naše priorita

Díky novým přímým linkám z Ostravy a silné evropské síti se Gebrüder Weiss stává ještě spolehlivějším partnerem pro vaše přepravy. Kombinace rychlosti, flexibility a technologického zázemí vám umožní reagovat na dynamiku trhu a zjednodušit logistické procesy.

