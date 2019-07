FOKUS optik upozorňuje: Příspěvek na brýle od pojišťovny jen do 31. 7.

Pouze do 31. července to bude fungovat tak, že z ceny obruby vám v oční optice odečtou 150 korun a z ceny brýlového skla 51 Kč resp. 111 Kč, což je částka, kterou dospělým pacientům dosud hradí zdravotní pojišťovna. „Navíc nezapomeňte také na to, že předpis na brýle vystavený očním lékařem dosud platil tři měsíce, ale v rámci platnosti novely musíte do oční optiky pro uplatnění příspěvku přinést předpis nejpozději 31. 7.,“ upozorňuje odborný konzultant Bc. David Friedman z FOKUS optik, největší tuzemské sítě očních optik.

Již pouze do konce července 2019 budou zdravotní pojišťovny přispívat na brýle lidem starším 14 let.

Na všech 90 prodejnách sítě FOKUS optik si ovšem můžete kdykoliv nechat zdarma změřit zrak (při zhotovení kompletních brýlí) a vybrat si z nejširší nabídky brýlových obrub a druhů brýlových skel v České republice.„Nemusíte tak čekat řadu měsíců na objednání k vašemu očnímu lékaři, specialisté na našich optikách vám pomohou ihned. Naši zaměstnanci vám poradí s výběrem brýlí či kontaktních čoček a nabídnou vám ideální řešení vašich problémů se zrakem. Za změřené hodnoty neseme plnou odpovědnost,“ říká Petr Novotný, provozní ředitel FOKUS optik.

Říká se, že se věrnost vždy nakonec vyplatí, a u nás to platí dvojnásob: zaregistrujte se do našeho věrnostního klubu FOKUS optik a získejte přístup ke spoustě výhod a slev. Aktuální akce si můžete prohlédnout na https://klub.fokusoptik.cz/index.html