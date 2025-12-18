FM City Fest mezi špičkou české festivalové scény

Dosud nejlepší program
Osmý ročník se uskuteční 19. a 20. června 2026 a přinese dosud nejsilnější line-up v historii festivalu. Pořadatelé vytvářejí jedinečný koncept, který propojuje světové hvězdy, domácí ikony a výjimečné prostředí s pestrým doprovodným programem.
Po oznámení Robina Schulze, jednoho z nejúspěšnějších DJů současné evropské scény, přichází další hvězda světového formátu. Na FM City Fest zavítá britsko-norský DJ a producent Alan Walker, interpret, jehož tvorba překračuje hranice žánrů i kontinentů. Jeho megahity ovládly streamovací platformy a jeho koncerty patří k nejnavštěvovanějším v Evropě.
Podpora domácích umělců napříč generacemi
Hudební program však zdaleka nestojí pouze na zahraničních hvězdách. FM City Fest dlouhodobě podporuje domácí scénu a dává prostor umělcům, kteří rezonují napříč generacemi. V programu se tak objeví interpreti, kteří patří k nejžádanějším na českých i slovenských pódiích.
Vylepšení stávajících zón a vznik nových
FM City Fest dlouhodobě staví na tom, že silný line-up je jen částí celkového zážitku. Stejnou pozornost věnuje také prostředí, komfortu a bohatému doprovodnému programu.
Rozšíření se dočká oblíbená River Chill zóna u řeky, která nabídne více prostoru k relaxaci, posezení i volnočasovým aktivitám. I zde vznikne menší stage s hudebním i doprovodným programem pro dospělé i děti. Vylepšení se dočká také rodinná a dětská zóna s pestrou nabídkou her, workshopů a pohybových aktivit.
Novinkou letošního ročníku bude Design zóna, zaměřená na kreativitu, workshopy a moderní design.
Festival evropské úrovně
FM City Fest tím potvrzuje, že i v regionu mohou vznikat projekty, které svou kvalitou stojí po boku významných hudebních akcí nejen v Česku, ale i v Evropě. Spojení silných jmen, působivého prostředí a precizní organizace vytváří festival, který nabízí mnohem víc než jen koncerty. Přináší zážitek, který spojuje lidi a zanechává trvalou stopu.
Rekordní zájem o lístky
Zájem o lístky je mimořádný, více než polovina z nich je již prodaná. Pořadatelé proto doporučují zajistit si vstupenky včas prostřednictvím oficiálního webu www.fmcityfest.cz.