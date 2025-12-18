FM City Fest mezi špičkou české festivalové scény

Komerční sdělení
FM City Fest patří mezi pět nejnavštěvovanějších festivalů v Česku. Každoročně jej navštíví přes dvacet tisíc lidí a toto číslo nadále roste. Spojuje světové i domácí interprety a nabízí jedinečný zážitek v industriálním prostoru bývalé textilní továrny ve Frýdku-Místku, kde se setkává hudba s pulzující atmosférou a energií.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Dosud nejlepší program

Osmý ročník se uskuteční 19. a 20. června 2026 a přinese dosud nejsilnější line-up v historii festivalu. Pořadatelé vytvářejí jedinečný koncept, který propojuje světové hvězdy, domácí ikony a výjimečné prostředí s pestrým doprovodným programem.

Po oznámení Robina Schulze, jednoho z nejúspěšnějších DJů současné evropské scény, přichází další hvězda světového formátu. Na FM City Fest zavítá britsko-norský DJ a producent Alan Walker, interpret, jehož tvorba překračuje hranice žánrů i kontinentů. Jeho megahity ovládly streamovací platformy a jeho koncerty patří k nejnavštěvovanějším v Evropě.

Podpora domácích umělců napříč generacemi

Hudební program však zdaleka nestojí pouze na zahraničních hvězdách. FM City Fest dlouhodobě podporuje domácí scénu a dává prostor umělcům, kteří rezonují napříč generacemi. V programu se tak objeví interpreti, kteří patří k nejžádanějším na českých i slovenských pódiích.

Vylepšení stávajících zón a vznik nových

FM City Fest dlouhodobě staví na tom, že silný line-up je jen částí celkového zážitku. Stejnou pozornost věnuje také prostředí, komfortu a bohatému doprovodnému programu.

Rozšíření se dočká oblíbená River Chill zóna u řeky, která nabídne více prostoru k relaxaci, posezení i volnočasovým aktivitám. I zde vznikne menší stage s hudebním i doprovodným programem pro dospělé i děti. Vylepšení se dočká také rodinná a dětská zóna s pestrou nabídkou her, workshopů a pohybových aktivit.

Novinkou letošního ročníku bude Design zóna, zaměřená na kreativitu, workshopy a moderní design.

Festival evropské úrovně

FM City Fest tím potvrzuje, že i v regionu mohou vznikat projekty, které svou kvalitou stojí po boku významných hudebních akcí nejen v Česku, ale i v Evropě. Spojení silných jmen, působivého prostředí a precizní organizace vytváří festival, který nabízí mnohem víc než jen koncerty. Přináší zážitek, který spojuje lidi a zanechává trvalou stopu.

Rekordní zájem o lístky

Zájem o lístky je mimořádný, více než polovina z nich je již prodaná. Pořadatelé proto doporučují zajistit si vstupenky včas prostřednictvím oficiálního webu www.fmcityfest.cz.

Nejčtenější

Padla zatím nejvyšší výhra roku ve Sportce. Muž si odnáší 48 milionů

Komerční sdělení
Envato Elements

Nedělní slosování Sportky z 16. listopadu přineslo zatím nejvyšší výhru ve Sportce v letošním roce. Muž v důchodovém věku, který si podal plný tiket v pražské trafice, trefil první pořadí a odnáší si...

Praha zažije McLaren F1 Team z bezprostřední blízkosti

Komerční sdělení

Sazka přiváží do Prahy energii a atmosféru světa McLaren F1 Team. Na Výstavišti Praha Holešovice v Křižíkově pavilonu B uvede Allwyn McLaren F1 Team celebration – jedinečnou akci k příležitosti...

Zlínský kraj není zapadákov. Musíme mladým ukázat, proč tady žít

Komerční sdělení
Radim Holis

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš hodnotí uplynulý rok jako úspěšný, ale bez růžových brýlí, problémy podle něj nezmizely. V rozhovoru mluví o tom, co se kraji letos podařilo, na čem bude stavět...

Zelenina z povinnosti na radost

Komerční sdělení
Zelenina z povinnosti na radost

„Zjistil jsem, že mi lidi hromadně píšou, že díky našim zálivkám začali jíst více zeleniny. Z toho jsme vycítili, že přesně tohle je naše cesta.

Na škole v Ondřejské je dostavěno

Komerční sdělení
Na škole v Ondřejské je dostavěno

V uplynulých dnech byly dokončeny intenzivní stavební aktivity na gastronomické škole v Ondřejské. Žákům i pedagogům nově přináší skvělé vzdělávací podmínky a zázemí pro výuku odborných předmětů....

Tři dekády růstu, inovací a důvěry pod taktovkou Enprag

Komerční sdělení
Václav Bohuslávek

Společnost Enprag, přední dodavatel dílenského a kancelářského nábytku v České republice, letos slaví významné jubileum – 30 let na trhu. Pojďme si povyprávět příběh malého podniku založeného dvěma...

18. prosince 2025

Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Komerční sdělení
Jubilejní vánoční „Bosch Svařák“ rozzářil znovu Jihlavu

Tradiční akce přilákala tisíce návštěvníků a pomohla Nemocnici Jihlava.

18. prosince 2025

Zastupitelé schválili postup při transformaci sídliště Šluknov

Komerční sdělení
Sídliště Šluknov si při letošní návštěvě prohlédl i prezident Petr Pavel.

Zastupitelé Ústeckého kraje schválili uzavření memoranda o společném postupu při transformaci sídliště Šluknov s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a městem...

18. prosince 2025

Čtvrtstoletí technologií, lidí a života v šumavském rytmu

Komerční sdělení
ČTVRTSTOLETÍ TECHNOLOGIÍ, LIDÍ A ŽIVOTA V ŠUMAVSKÉM RYTMU

Když se řekne Rohde & Schwarz Vimperk, nejde jen o továrnu. Je to příběh lidí, technologií a místa, kde se průmyslová tradice proměnila v moderní centrum špičkové výroby. V roce 2026 uplyne 25 let od...

18. prosince 2025

FM City Fest mezi špičkou české festivalové scény

Komerční sdělení

FM City Fest patří mezi pět nejnavštěvovanějších festivalů v Česku. Každoročně jej navštíví přes dvacet tisíc lidí a toto číslo nadále roste. Spojuje světové i domácí interprety a nabízí jedinečný...

18. prosince 2025

Příprava na globalizovaný svět. Jak a proč se vzdělávat celý život?

Komerční sdělení

Objevte možnosti, jak si otevřít dveře do světa mezinárodního vzdělávání – a učit se v každém věku, ať už jste student, pracovník s mládeží nebo dospělý, který se chce dále rozvíjet.

17. prosince 2025

Česko je digitálně silné, naráží ale na limity sítí a energetiky

Komerční sdělení

Společnost Huawei ve spolupráci s International Data Corporation (IDC) zveřejnila Global Digitalization and Intelligence Index (GDII) 2025. Index hodnotí 90 ekonomik, které tvoří 94 % světového HDP a...

17. prosince 2025

Jak na zdravý restart po nemoci

Komerční sdělení
Jak na zdravý restart po nemoci

Nemoc je za vámi, ale tělo ještě potřebuje čas. Zdravý restart není o rychlém návratu na plný výkon, ale o klidu, postupnosti a respektu k vlastním limitům. Poradíme vám, jak se po nemoci znovu...

17. prosince 2025

Kristův kostel ožije Benefičním koncertem ČAS PRO ŽIVOT Radia Čas

Komerční sdělení
Benefiční koncert Čas pro život

Čtvrtý ročník benefičního koncertu ČAS PRO ŽIVOT Radia Čas, přinese další výjimečný hudební večer, který spojí hudbu a podporu těch, kteří se ocitli v náročných životních situacích. 10. ledna 2026 se...

17. prosince 2025

Děti na cestách: bezpečnost začíná výběrem i péčí

Komerční sdělení

Bezpečí dětí na cestách je pro rodiče tím nejdůležitějším a volba správné autosedačky patří mezi rozhodnutí, která mohou v kritické chvíli zachránit život. Diskuze o tom, zda vozit děti v protisměru...

17. prosince 2025

33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Komerční sdělení

V posteli trávíme až 1/3 života, proto se investice do lůžka dlouhodobě vyplatí. Spánek je klíčem k regeneraci. Zjistěte, jak se díky zakázkové výrobě stanete architektem vlastní postele. Ta přispěje...

16. prosince 2025

Foxconn Česká republika 2025: Rok odpovědnosti, inovací a hrdosti

Komerční sdělení
Foxconn&#8239;Česká republika 2025: Rok odpovědnosti, inovací a hrdosti

Rok 2025 byl pro společnost Foxconn Česká republika obdobím, kdy se zrcadlil její stabilní růst, silné regionální ukotvení i dlouhodobé hodnoty spojené s odpovědným podnikáním.

16. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.