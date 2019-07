Finále amerického fotbalu: Nevšední zážitek a show pro každého

„Americký fotbal hraju na telefonu, když se nudím. Tam jsem také pochopil pravidla a je to fantastická hra,“ neskrýval populární zpěvák nadšení. České finále, Paddock Czech Bowl, je na programu v sobotu 20. července od 18:30 na Městském stadionu v Ostravě. Bitvu Ostravy s Prahou tu svede Ostrava Steelers a Prague Lions. Ostrava, nebo Praha? Kdo usedne na trůn a získá mistrovský titul?

Zábava pro každého

Finále Paddock ligy ale není pouze pro skalní fanoušky amerického fotbalu. O jednu z nejlepších akcí tohoto léta v Ostravě nepůjde jen kvůli mimořádnému sportovnímu zážitku. Pro návštěvníky na stadionu čeká našlapaný program, ve kterém si každý najde to své. Již od 16:30 bude k dispozici Paddock fanzóna s různými atrakcemi a stanovišti včetně možnosti hodit a kopnout míč na americký fotbal na rychlost a přesnost, případně si vyzkoušet opravdovou výstroj. Před zápasem vystoupí AK - Sergei Barracuda, Pastor & DJ Bussy.

PROGRAM PADDOCK CZECH BOWLU XXVI 16:30 - Paddock fanzóna Vystoupení AK - Sergei Barracuda, Pastor & DJ Bussy 18:30 výkop zápasu Vystoupení Cirkus tak trochu jinka Vystoupení cheerleaders 21:30 Předpokládaný konec

Celým večerem na stadionu bude provázet oblíbený moderátor zpráv televize Prima Matěj Misař a sedminásobný vítěz ankety Hráč roku amerického fotbalu Honza Dundáček. Nástup finalistů bude zpestřen vlajkovým defilé účastníků Paddock ligy, největší českou vlajkou o velikosti 216 m2 a hmotnosti 25 kg, pyrotechnickými efekty, zapojením atraktivních cheerleaders i slavnostním losem. Fanoušci si ale neoddechnou ani v poločase. Přestávku vyplní artisté z uskupení Cirkus tak trochu jinak, jejichž vystoupení bude velmi neobvyklé!

Kdo vyhraje? Nikdo neví!

Po dlouhé době nás čeká Czech Bowl bez jasného favorita. Prague Black Panthers dominovali Paddock lize od roku 2013. Letos se Black Panthers soustředí pouze na rakouskou ligu, čímž dostala Paddock liga nový náboj. S tím souhlasí i předseda České asociace amerického fotbalu Filip Hobza. Ten byl u všech dvaceti pěti Czech Bowlů, a tak má o finálových zápasech přehled. „Czech Bowl nemá po mnoha letech favorita. I s přihlédnutím k výsledkům sedmi vzájemných zápasů Steelers a Lions v posledních třech letech, kdy pouze jediný skončil vítězstvím o víc než jeden touchdown, lze možná očekávat ten nejvyrovnanější finálový souboj v historii, který navíc bude okořeněn odvěkou rivalitou, která mezi Ostravou a Prahou panuje. Každý fanoušek amerického fotbalu musí být u toho!”

Dva největší favoriti letošní sezony potvrdili svoji roli. Steelers v semifinále porazili Pardubice Stallions 35:15. Ostrava je tak potřetí v řadě v Czech Bowlu. To, že vítězství v semifinále je jen dalším krokem k dosažení cíle, ví také hlavní trenér Steelers, Garrett Griffeth. „Vyhrát semifinále není pro tento tým nic nového. Nepřišli jsme vyhrát semifinále. Přišli jsme vyhrát titul a kluci si to dobře uvědomují,” uzavřel spokojený trenér bezprostředně po semifinále.

Pražský tým si v semifinále poradil s nováčkem Paddock ligy, Vysočinou Gladiators. „Věděli jsme, že to bude boj. Gladiators se na nás vrhli se vším, co měli. Vítězství jsme ubojovali i přes zranění a zbytečné chyby,” okomentoval výhru 42:20 hlavní trenér Lions, Zach Harrod. Lions se tak po dvou prohrách v semifinále z posledních ročníků ligy vrací do Czech Bowlu.

22 let čekání Ostravy

Steelers čekají na titul dlouhých 22 let. Triumf z roku 1997 si pamatuje jediný dosud aktivní hráč Martin Wasserbauer. V sestavě ostravského celku nechyběl ani v minulých dvou ročnících Czech Bowlu, ve kterých Steelers prohráli s Black Panthers. „Do třetice už to prostě musí vyjít,“ věří 52letá opora ostravské defenzivní lajny. Nestárnoucí legenda Ostravy věří, že domácí publikum dožene Steelers k vytouženému titulu. „Teď, nebo nikdy,” burcuje.