Festival Leoše Janáčka láká na hvězdná jména i finále na Hukvaldech

Festival se letos uskuteční od 1. června do 3. července 2026 v Ostravě i dalších městech Moravskoslezského kraje. Nabídne program, který osloví milovníky komorní hudby, velkých symfonických večerů i koncertů pod širým nebem. Vedle tradičního publika chce zaujmout i návštěvníky, kteří se na festival vydají třeba úplně poprvé.
K vrcholům letošního ročníku budou patřit také večery na Hukvaldech. V tamním amfiteátru se 27. června představí Police Symphony Orchestra společně s Thomem Artwayem. Program slibuje energické propojení symfonického zvuku s popem, rockem i filmovou hudbou. O den později pak festival vyvrcholí monumentální kantátou Carmina Burana Carla Orffa v podání Filharmonie Hradec Králové, dirigenta Kaspara Zehndera, sólistů a sborových těles.
Za pozornost stojí také letošní orchestrální koncerty. Už 22. června vystoupí ve Vesmíru Symfonický orchestr Českého rozhlasus programem věnovaným Janáčkovi a Dvořákovi. Koncert povede Elias Grandy a jako sólisté se představí Sára Slováková a Jan Martiník. O tři dny později dorazí do Ostravy také katovický orchestr NOSPRs klavíristou Lukášem Vondráčkem a dirigentkou Marin Alsop.
Světová jména jsou bezpochyby jedním z důvodů, proč se na festival vydat. K vrcholům komorního programu festivalu bude patřit vystoupení Jerusalem Quartetu. Mezinárodně uznávaný soubor, který se už dvě dekády pohybuje na nejprestižnějších pódiích, zahraje 3. června ve Vesmíru. O necelé dva týdny později, 15. června, se festivalové publikum setká s mladou gruzínskou pianistkou Tamtou Magradze, jež na sebe upozornila na evropských festivalech i soutěžích a jejíž hru kritici vyzdvihují pro technickou jistotu i silný výraz.
Festival přitom nesází jen na velká jména a slavnostní koncerty. Důležitou součástí letošního programu budou i doprovodné akce, které rozšiřují festivalový program o další formáty a zážitky. Součástí bude například projekce Berlin Phil Live s Jakubem Hrůšou v ostravském Minikině v rámci Ostravské muzejní noci nebo benefiční koncert Česko-slovenského orchestru a sboru lékařů ČOLEK na podporu organizace Zlatá rybka. Chybět nebude ani večerní Jam session v klubu Dock nebo symfonický busking Police Symphony Orchestra před Novou Karolinou.
Na své si přijdou i rodiny s dětmi, pro které je na Hukvaldech připraven program na míru těm nejmenším. Festival tak nabídne hudební zážitky pro všechny generace — od velkých koncertních večerů až po otevřená setkání pod širým nebem.