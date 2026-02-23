Elektroinstalace bez čekání: Skupina ELARA mění standardy rychlosti a kvality

Spočítejte si cenu ihned - Online konfigurátor
Jednou z největších výhod pro zákazníky je online konfigurátor ceny přímo na webu. Nemusíte čekat dny na vypracování nabídky – stačí zadat parametry vašeho projektu a ihned získáte reálnou představu o nákladech. Je to rychlé, férové a zcela nezávazné.
Rodinný dům na klíč – kompletní elektroinstalace do 14 dnů
U novostaveb je klíčová koordinace s ostatními řemesly. Skupina ELARA se specializuje na kompletní realizace elektroinstalací rodinných domů, které zvládne dokončit včetně domovní přípojky do 14 dnů.
Zatímco běžně se na elektrikáře čeká týdny, ELARA sází na sehraný tým a precizní plánování. Od prvního výkopu pro přípojku až po finální revizi a osazení vypínačů – vše probíhá v režimu, který nebrzdí vaši stavbu.
Panelové byty - Speciální technika pro čistou práci za 5 dní
Rekonstrukce elektřiny v panelovém bytě je pro mnohé noční můrou kvůli tvrdému betonu a prachu. Skupina ELARA využívá speciální techniky řezání a drážkování, které jsou určeny přímo pro panelové konstrukce. Díky tomuto vybavení je práce nejen rychlejší, ale také mnohem šetrnější k samotné stavbě.
- Rychlost: Kompletní rekonstrukci bytu (včetně nových rozvodů v mědi, rozvaděče a revize) zvládne tým ELARA za pouhých 5 dní.
- Čistota: Použití profesionálních odsávacích systémů minimalizuje prašnost v interiéru.
- Žádné lišty: Díky moderní technice jsou rozvody vedeny pod omítkou i v panelu, což zajišťuje moderní vzhled bez viditelných kabelů.
Proč zvolit právě Skupinu ELARA?
Kromě rekordních termínů a férových cen získáte s firmou ElektroElara i další výhody:
- Vše pod jednou střechou: Od projektu a vyřízení přípojky u distributora až po závěrečnou revizní zprávu.
- Lokalita: Působí po celém Ostravsku, Opavsku, Olomoucku a v přilehlých regionech.
- Záruka kvality: Dlouholeté zkušenosti v oboru jsou zárukou bezpečnosti a souladu se všemi normami.
Potřebujete novou elektřinu v domě nebo bytě a nechcete ztrácet čas ani nervy? Vyzkoušejte online konfigurátor a kontaktujte odborníky ze Skupiny ELARA.
Více informací a kalkulace ceny: www.elektroelara.cz