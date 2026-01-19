Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Dřevěnky na Borku v Třinci se od letošní sezony stávají novou zastávkou Technotrasy, stezky po industriálních památkách a místech spojených s technikou a řemeslem v Moravskoslezském kraji.

Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy | foto: Moravskoslezský kraj

Návštěvníci tu mohou zažít autentický návrat do každodenního života dělnických rodin, jejichž osudy byly úzce spjaty s rozvojem Třineckých železáren.

Jedinečný skanzen tvoří poslední dva dochované roubené domy z roku 1878, které jsou zapsané na seznamu kulturních památek. Původně sloužily jako bydlení pro zaměstnance železáren a jejich rodiny. Dnes umožňují návštěvníkům nahlédnout do čtyř bytových jednotek a poznat, jak se v minulosti žilo, pracovalo i hospodařilo v prostředí, kde život určovala práce v hutích a průmyslový rozvoj regionu.

„Jsem ráda, že se Technotrasa dál rozrůstá a že má návštěvníkům stále co nabídnout. Dřevěnky na Borku v Třinci přirozeně doplňují příběh industriálního dědictví našeho kraje. Ukazují nejen techniku a výrobu, ale také každodenní život lidí, kteří byli s průmyslem neodmyslitelně spojeni,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková.

Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Technotrasa čítá přes třicet atraktivních zastávek. Návštěvníci na ní mohou poznávat například Dolní oblast Vítkovic v Ostravě, Důl Michal, Landek Park, Pivovar Radegast v Nošovicích, vodní mlýny, úzkokolejku na Osoblažsku, bývalé doly, hutě, elektrárny i manufaktury, ale také menší objekty dokumentující každodenní práci a život lidí v průmyslovém regionu. Funguje také mobilní aplikace Technotrasa, která návštěvníkům usnadňuje orientaci v terénu a objevování dalších zastávek.

„Aplikace nabízí přehledné informace o jednotlivých místech, navigaci pomocí GPS a možnost sbírat body za návštěvu míst. Stačí si do chytrého telefonu stáhnout aplikaci Technotrasa a při každé návštěvě některé ze zastávek naskenovat QR kód. Získané body se automaticky přičtou na účet a lze je následně vyměnit za tematické odměny,“ řekl jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela s tím, že informace o Technotrase a jejích zastávkách jsou dostupné také na oficiálních webových stránkách projektu. „Některá zajímavá místa Technotrasy lidé budou moci objevit i na únorovém veletrhu Dovolená na Černé louce nebo během květnového Pojez festu v ostravských Dolních Vítkovicích.“

