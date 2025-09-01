Domov Sluníčko pořádá 3. ročník Sluníčkových dní

Konference je určena profesionálům a pracovníkům v oblasti sociálních služeb z celé České republiky. Hlavním cílem je sdílení zkušeností, dobré praxe a nových trendů v oblasti poskytování sociální péče, prostřednictvím odborných přednášek, diskusních skupin a workshopů.
Významnými přednášejícími jsou PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. s jeho přednáškou X faktor úspěchu, kde se zamyslí nad „parametry“ úspěšných lidí a týmů současné doby. Po jejich specifikaci se zaměří na to, jak na nich pracovat, rozvíjet je ať již u jednotlivců či v týmech. Inspirativní formou ukáže možná řešení... Dále Mgr. Ivona Buryová, Ph.D. se svým příspěvkem Sebevzdělávání - cesta k osobnímu a profesnímu růstu. Tento příspěvek bude reflektovat současný problém sociálních pracovníků a ostatních pracovníků v pomáhajících profesích, kde je občanskou společností stále kladen důraz na výkon a profesionální přístup a jsou opomíjeny psychosociální potřeby těchto pracovníků. Ukáže se, že sebevzdělávání k psychické pohodě a uspokojování vlastních potřeb umožňuje i aktivnější přístup v dalším profesním vzdělávání. Nebo Dr. Petr Kazík s příspěvkem Strategie budování excelence – výjimeční jedinci tvoří výjimečnou organizaci. Vystoupí i další výteční odborníci.
Mimo oblast sociální zabrousí konference také do oblasti zdravotní s workshopem Komunikace, konflikt, vyhoření – jak pečovat o sebe i vztahy s kolegy?, kde si účastníci vyzkouší modelovou situaci komunikace se složkami IZS i to, jak pracovat s akutní stresovou reakcí, nadlimitní stresovou zátěží a jak pečovat o své duševní zdraví. Workshop povede Bc. Martin Šimik, DiS.
Závěrem prvního dne si budou moci účastnici užít prohlídku oblasti Dolních Vítkovic a následně sdílet svou dobrou praxi na společenském večeru v Hotelu Congress Centrum Ostrava.
Veškeré informace pro zájemce jsou k dispozici na www.slunickovedny.cz