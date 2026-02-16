Domov Březiny má nový moderní areál za stovky milionů

Za 390 milionů korun tu vznikly čtyři nové pavilony, kompletně se zrekonstruovaly i zbývající budovy a kapacita domova se navýšila ze 110 na 154 lůžek. Kraj na to z EU získal necelých 30 milionů, zbytek hradil ze svého rozpočtu.
„Domov Březiny zajišťuje službu domova se zvláštním režimem, což obnáší péči o klienty, kteří kvůli svému zdravotnímu nebo duševnímu stavu přišli o soběstačnost. Mají zde bezpečné zázemí, náležitý dohled a pečuje o ně specializovaný personál. Domov se díky krajské investici proměnil k nepoznání. O potřebné se zde začalo pečovat před více než padesáti lety a tato doba se už na stavu zařízení opravdu podepsala. Jsem rád, že se nám podařilo dokončit celkovou revitalizaci areálu a zajistit obyvatelům i pracovníkům domova krásné a důstojné prostředí,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Kromě dvou starých pavilonů šla k zemi i stará spojovací chodba. Nahradily je čtyři nové pavilony pro celkem 85 klientů. „Jedná se ovšem o komunitní styl bydlení. V každé komunitě je maximálně 12 lidí, kteří bydlí v komfortních jedno nebo dvoulůžkových pokojích. V komunitách bude dostatek soukromí i prostoru na trávení volného času. Naši klienti budou mít bezbariérový přístup do zahradního parku, který jim umožní příjemné posezení na čerstvém vzduchu nebo procházky. Pokoje jsou navíc otočeny na sluneční strany,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký a upřesnil, že v nových pavilonech je celkem 43 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojů.
Čtyři nové objekty jsou dvoupodlažní, na každém patře je jedna komunita. Každé dva pokoje mají společnou koupelnu. Komunita má vlastní velký obývací pokoj s jídelnou. Z pokoje je výstup do velkého atria. „Atrium si můžete představit jako takové dvouúrovňové uzavřené náměstíčko, kde se mohou klienti procházet, navštěvovat a trávit čas. Atrium je zastřešené jen částečně, klienti se tedy těší na teplé počasí, kdy ho budou moci využívat naplno. Když se do nových pokojů nastěhovali, byli nadšení. Oceňují hlavně prostornost pokojů, líbí se jim, že jsou modernější a prosvětlené. Zřizovatel pořídil i komplet nové vybavení, klienti si pochvalují pohodlné postele. Ze svých nových domovů jsou nadšení,“ popsal ředitel Domova Březiny Pavel Zelek. Doplnil, že všechny komunity jsou také napojené na část pro volnočasové aktivity, stravovací provoz, zázemí zaměstnanců a stávající pavilony.
„Nové objekty jsou projektovány jako takzvané pasivní domy. Takže poskytnou komfortní prostředí se stálými teplotami bez významných výkyvů, a navíc budou i energeticky úsporné. Úspory i komfort přinesla i druhá část krajské investice. Nechali jsme kompletně zrekonstruovat a zateplit i ostatní objekty domova, nově označené jako E a F. Všechny objekty byly opatřeny novým vnitřním vybavením, nový je i stravovací provoz v suterénu pavilonu B,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro investice a majetek Michal Kokošek a dodal, že zhotovitelem staveb byly IPS Třinec a.s. a MORYS s.r.o. Na rekonstrukci nyní čeká i správní budova domova, která se tak architektonicky přiblíží ostatním již dokončeným budovám v areálu domova.