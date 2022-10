Dobrý nápad a roky výzkumu. Odolné žaluzie od Jackodesign šetří peníze

Postupně si ale začal všímat, že výrobky zdaleka nejsou tak promyšlené, jak by mohly být. „I když je Česká republika velmoc ve výrobě venkovních žaluzií, třicet let je dělaly všechny firmy stejně. Já jsem si řekl, že to přece jde udělat mnohem lépe, proto jsem založil vlastní podnik,“ vysvětluje Blažej Jacko. Několik let věnoval vývoji, nyní už jeho ostravská firma JACKODESIGN a.s. patří s obratem 750 milionů korun mezi nejlepší trojku výrobců žaluzií v ČR. Práci dává asi 80 lidem v Ostravě a 200 na Slovensku.

V čem jsou tedy žaluzie od vás jiné?

Mají menší nábal. To znamená, že když se vyhrnou a složí, seskládají se na menší výšku, do menšího paketu. Tím pádem je nad oknem potřeba mnohem menší kapsa, díky čemuž majitel ušetří za zateplení i za fasádu. A co si budeme povídat, při stavbě domu je důležitá každá úspora.

Jak výrazný rozdíl v nábalu to je?

Třeba u posouvacího okna na terase je paket z našich žaluzií místo 30 centimetrů o 9 cm nižší, a to už se opravu projeví. Obzvlášť když si člověk spočítá, kolik oken na domě má. U průměrného domu se bavíme o úspoře kolem dvaceti tisíc korun.

Čím je to způsobené?

Technicky jsem to promýšlel pět let. Různě jsem vše upravoval, sklápěl zadní stranu, aby do sebe jednotlivé lišty lépe zapadly. Několik součástek bylo potřeba vyrobit na 3D tiskárně. Novinka šla na trh v roce 2018. Vliv má také šířka plechu. Všechny naše čtyři typy žaluzií vyrábíme z jedné šířky, jiné firmy běžně dělají každý z jiné šířky. Přitom se logicky nabízí otázka, k čemu to? Funkčně to nemá vliv. Když si to představím – čtyři šířky krát dvacet barev, kolik skladovacího prostoru to zbytečně zabere... My máme vše z jedné šířky, takže čtyřikrát menší nároky na sklad.

A co funkční vlastnosti, nejsou tenčí lamely horší?

Vůbec ne. Stíní stejně, naše výrobky navíc ještě odevzdávají víc tepla do místnosti, takže šetří náklady na vytápění. Máme také jiný sklon, takže žaluzie pouští do domu více slunečního svitu. Navíc podle atestů ze zkušebny ve Zlíně jsou naše venkovní žaluzie odolnější vůči větru než ty konkurenční. Troufám si říct, že jsou také na pohled hezčí a lépe se s nimi manipuluje, otevírání i zavírání je hladší.

Z čeho jsou vlastně žaluzie vyrobené?

Jde o hliník a rám je z pozinku. Velmi důležité jsou také šňůrky, jistě má řada lidí zkušenosti s tím, jak rychle se ty nekvalitní ničí. Šňůrky v našich žaluziích jsou ze speciálního vlákna z Holandska, které je téměř věčné. Jde o nejkvalitnější certifikovanou výrobu na světě, šňůrky na slunci nezpuchří.

Takže kvalitní materiály, pokrokové technické řešení, promyšlené zásobování.

To jsou vaše hlavní výhody oproti konkurenci?

Není to jen o tom. Největší gró je ve službách, ty hrají obrovskou roli. Když má zákazník problém, vyřešíme ho do jednoho dne. A další naší konkurenční výhodou je špičková technologie. Dovolím si říct, že máme ve výrobě nejmodernější technologie ve střední Evropě za miliony eur. Třeba veškeré plastové součástky si vyrábíme sami. A veškerý další materiál nakupujeme z celého světa, nikdy od jednoho výrobce, aby nás jeho výpadek nezastavil.

Montujete žaluzie rovnou na domy, nebo komu vlastně dodáváte?

Náš zákazník není přímo majitel domu, ale firma, která mu venkovní žaluzie instaluje. Denně od nás vyjíždí do podniků asi dvacet plně naložených dodávek. Firma se navíc neustále rozrůstá. I když jsme letos otevřeli dvě nové haly v Ostravě a na Slovensku a vyrábíme na třiceti tisících metrech čtverečních, už teď máme výrobní kapacity skoro zaplněné. Rozjeli jsme také soudržnou výrobu například v Polsku, Bulharsku nebo Mexiku. Předáváme tamním podnikům naše know-how, učíme je vyrábět stejný typ žaluzií, jaký máme my. Protože když se dá něco dělat lépe, mělo by se to využít.