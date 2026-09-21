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Dobrovolnictví v Domově Slunečnice Ostrava – čas věnovaný druhým

Komerční sdělení

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Komerční sdělení

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Někdy stačí věnovat druhému člověku svůj čas, pozornost a obyčejnou lidskou blízkost, aby jeho den dostal úplně jiný rozměr. Právě na tomto principu stojí dobrovolnictví, které má v domově své pevné místo již řadu let.

Od roku 2008 spolupracuje Domov Slunečnice s Dobrovolnickým centrem ADRA Ostrava, které svým prostřednictvím propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kteří pomoc potřebují. Za tuto dobu se v domově vystřídala řada dobrovolníků, kteří svým časem, energií a ochotou pomáhat obohatili život klientů dvou služeb domova. Ať už šlo o společné povídání, procházky, čtení, hraní her nebo jen chvíle strávené spolu, vždy dobrovolníci přinášeli to nejcennější – svůj čas a zájem o druhého člověka.

Aktuálně dochází do zařízení 22 dobrovolníků. Proces zapojení nového dobrovolníka do služby začíná osobním setkáním s koordinátorem dobrovolníků, který je zaměstnancem domova. Během tohoto setkání jsou zjišťována očekávání dobrovolníka, jeho představy o spolupráci s klientem a možnosti společného trávení volného času. Tento krok je klíčový pro klienta, který má o návštěvy dobrovolníka zájem, a pro vytvoření vzájemně obohacujícího vztahu založeného na důvěře a společných zájmech.

Velmi oblíbenou a dlouhodobě realizovanou aktivitou v domově je mezigenerační dobrovolnický program MOST (Mezigeneračně Ostravským Seniorům Týmově), který propojuje klienty domova se studenty středních škol v Ostravě. Program organizuje rovněž Dobrovolnické centrum ADRA a vytváří prostor pro vzájemné setkávání, sdílení zkušeností a posilování mezigeneračních vztahů. Do programu se v letošním roce průběžně zapojuje celkem 23 dobrovolníků - studentů. Pod vedením koordinátorky dobrovolníků pravidelně jednou měsíčně navštěvují klienty služby domov pro seniory a připravují pro ně pestrý program plný zajímavých aktivit (společné sázení rostlin, společné tematické vyrábění, hraní her apod.). O tato setkání je mezi klienty dlouhodobě velký zájem a stala se nedílnou součástí života domova. V červnu někteří z dobrovolníků - studentů ukončili své studium, a tak jim klienti společně s pracovníky volnočasových aktivit připravili malé poděkování. Během přátelského setkání s občerstvením klienti vyjádřili svou vděčnost za čas, energii a radost, kterou tito dobrovolníci klientům po celý rok přinášeli.

Domov se rovněž zapojuje do aktivit tzv. firemního dobrovolnictví. Jde o aktivitu, při které zaměstnanci různých firem věnují svůj čas dobrovolnické činnosti ve firmou vybrané organizaci. V letošním roce byl takovou příjemnou akcí v domově den s pracovníky společnosti Veolia Energie ČR, a.s., kteří se podíleli na organizaci sportovních her pro klienty domova. Den plný pohybu, soutěží a dobré nálady si všichni společně velmi užili. Akce se setkala s mimořádně pozitivním ohlasem ze strany veřejnosti i médií a zároveň poukázala na nezastupitelnost dobrovolnické činnosti ve společnosti.

Domov Slunečnice usiluje o poskytování kvalitní péče založené na individuálním přístupu ke každému klientovi, jehož součásti je i zprostředkování návštěv dobrovolníků, kteří svými pravidelnými návštěvami obohacují každodenní život klientů, přinášejí jim nové podněty, podporují sociální kontakty a přispívají k vytváření příjemné a přátelské atmosféry v domově, za což jim patří velké poděkování, stejně jako pracovníkům Dobrovolnického centra ADRA Ostrava, a to za výbornou a dlouholetou spolupráci.

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