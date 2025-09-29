Dny NATO Ostravě sluší

Jubilejní 25. ročník Dnů NATO na mošnovském Letišti Leoše Janáčka v Ostravě znovu nabídl působivou podívanou na pevné zemi, jakož i nad hlavami návštěvníků každoročně očekávané události. Kdo přišel, mohl obdivovat nádherné kousky, které do Mošnova doputovaly ze 17 zúčastněných zemí celého světa. Zájem veřejnosti byl tradičně obrovský, k letišti mířily nekonečné zástupy návštěvníků. Dvoudenní program dohromady zhlédlo přibližně 150 tisíc diváků.
Těm se naskytly pohledy na celou řadu strojů a ukázek. Představily se nejen vojenské složky, nýbrž také hasiči, policisté, strážníci nebo záchranáři. V průběhu Dnů NATO skládali přísahu právě noví policisté a hasiči.
Ostravský primátor Jan Dohnal předal během programu Operativnímu oddílu městské policie Ostrava čestnou stuhu České euroatlantické rady za významný a dlouhodobý podíl na organizaci Dnů NATO a Dnů vzdušných sil AČR. Při té příležitosti zdůraznil, že právě statutární město Ostrava poskytuje Dnům NATO již dlouhá léta hlavní podporu: „Z iniciativy města jsme opět v místě konání akce nechali zřídit velkokapacitní kolárny pod dohledem městské policie, které se každoročně těší velké oblibě. V průběhu letošního ročníku do nich návštěvníci akce uschovali asi 5700 jízdních kol, což vypovídá o tom, že tato služba přišla vhod. Na mošnovském letišti byla rovněž k dispozici relaxační zóna města Ostravy nebo poradenství ze strany našich strážníků. Když o nich mluvím, musím připomenout, že Městská policie Ostrava obohatila program Dnů NATO poutavými ukázkami.“
Letošním partnerským státem Dnů NATO byla Itálie. Mezi italskou technikou zaujal hlavně AV-88 Harrier II, fanouškům známý především svou schopností kolmého startu i přistání. K hlavním tahákům patřil rovněž strategický bombardér B-52 H Stratofortress amerických vzdušných sil, který tentokrát nepřistál, ale několikrát nad letištěm přeletěl.
Paralelně se Dny NATO se konají také Dny vzdušných sil Armády České republiky. Letiště v Mošnově zažilo jejich 16. ročník. Česká armáda své statické i dynamické ukázky pojala coby důraz na svou současnou modernizaci. V jejím rámci se na Dnech NATO kupříkladu poprvé objevil tank Leopard 2A4, a to v souhře s notoricky známými „bévépéčky“, tedy bojovými vozidly pěchoty BVP -2.
Tak jako v předchozích létech byla součástí Dnů NATO populární hlasovací soutěž o Pohár primátora města Ostravy. O vítězi rozhodli sami diváci, kteří na facebookovém profilu města hlasovali o nejzdařilejší letecké ukázce. Trofej z rukou primátora města Ostravy, spolu s pamětním certifikátem, letos získala turecká akrobatická skupina „Turkish Stars“.
Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR tak nad jakoukoliv pochybnost prokázaly, že loňská pauza, způsobená povodňovou situací, jejich oblibě nikterak neuškodila. A že jejich spojení s Ostravou funguje na výbornou.