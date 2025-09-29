Dny NATO Ostravě sluší

Největší tuzemská přehlídka bezpečnostní techniky opět přilákala davy lidí.

Dny NATO Ostravě sluší | foto: Statutární město Ostrava

Jubilejní 25. ročník Dnů NATO na mošnovském Letišti Leoše Janáčka v Ostravě znovu nabídl působivou podívanou na pevné zemi, jakož i nad hlavami návštěvníků každoročně očekávané události. Kdo přišel, mohl obdivovat nádherné kousky, které do Mošnova doputovaly ze 17 zúčastněných zemí celého světa. Zájem veřejnosti byl tradičně obrovský, k letišti mířily nekonečné zástupy návštěvníků. Dvoudenní program dohromady zhlédlo přibližně 150 tisíc diváků.

Těm se naskytly pohledy na celou řadu strojů a ukázek. Představily se nejen vojenské složky, nýbrž také hasiči, policisté, strážníci nebo záchranáři. V průběhu Dnů NATO skládali přísahu právě noví policisté a hasiči.

Dny NATO Ostravě sluší

Ostravský primátor Jan Dohnal předal během programu Operativnímu oddílu městské policie Ostrava čestnou stuhu České euroatlantické rady za významný a dlouhodobý podíl na organizaci Dnů NATO a Dnů vzdušných sil AČR. Při té příležitosti zdůraznil, že právě statutární město Ostrava poskytuje Dnům NATO již dlouhá léta hlavní podporu: „Z iniciativy města jsme opět v místě konání akce nechali zřídit velkokapacitní kolárny pod dohledem městské policie, které se každoročně těší velké oblibě. V průběhu letošního ročníku do nich návštěvníci akce uschovali asi 5700 jízdních kol, což vypovídá o tom, že tato služba přišla vhod. Na mošnovském letišti byla rovněž k dispozici relaxační zóna města Ostravy nebo poradenství ze strany našich strážníků. Když o nich mluvím, musím připomenout, že Městská policie Ostrava obohatila program Dnů NATO poutavými ukázkami.“

Dny NATO Ostravě sluší

Letošním partnerským státem Dnů NATO byla Itálie. Mezi italskou technikou zaujal hlavně AV-88 Harrier II, fanouškům známý především svou schopností kolmého startu i přistání. K hlavním tahákům patřil rovněž strategický bombardér B-52 H Stratofortress amerických vzdušných sil, který tentokrát nepřistál, ale několikrát nad letištěm přeletěl.

Dny NATO Ostravě sluší

Paralelně se Dny NATO se konají také Dny vzdušných sil Armády České republiky. Letiště v Mošnově zažilo jejich 16. ročník. Česká armáda své statické i dynamické ukázky pojala coby důraz na svou současnou modernizaci. V jejím rámci se na Dnech NATO kupříkladu poprvé objevil tank Leopard 2A4, a to v souhře s notoricky známými „bévépéčky“, tedy bojovými vozidly pěchoty BVP -2.

Tak jako v předchozích létech byla součástí Dnů NATO populární hlasovací soutěž o Pohár primátora města Ostravy. O vítězi rozhodli sami diváci, kteří na facebookovém profilu města hlasovali o nejzdařilejší letecké ukázce. Trofej z rukou primátora města Ostravy, spolu s pamětním certifikátem, letos získala turecká akrobatická skupina „Turkish Stars“.

Dny NATO Ostravě sluší

Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR tak nad jakoukoliv pochybnost prokázaly, že loňská pauza, způsobená povodňovou situací, jejich oblibě nikterak neuškodila. A že jejich spojení s Ostravou funguje na výbornou.

