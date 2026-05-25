Dny Fajne rodiny 2026 v Ostravě nabídnou rekordních 116 akcí

Dny Fajne rodiny jsou dlouhodobým projektem města Ostravy v oblasti rodinné politiky, jehož cílem je nabídnout rodinám prostor, kde mohou být spolu – bez spěchu, obrazovek a každodenních povinností. Na programu se tradičně podílejí neziskové organizace, rodinná a komunitní centra, volnočasové a sportovní spolky, knihovny, školy, kulturní instituce, seniorské spolky i vybrané městské obvody.
„Dnešní společnost, a to nejen v Ostravě, ale i ve většině států Evropy, dlouhodobě provází krize rodiny a deficit zdravých rodinných vztahů. Všeobecně dynamický a intenzivní způsob života bez ochoty mladých lidí zakládat rodiny, z toho plynoucí i každoročně se prohlubující pokles nově narozených dětí, stále se zvyšující počet jednočlenných domácností a mnohé další indicie to jen potvrzují. Jsem přesvědčen, že je povinností státu i municipalit hledat cesty, jak tuto situaci vhodnými motivačními opatřeními účinně ovlivnit a vytvářet vhodné předpoklady pro změnu tohoto trendu. Proto se také v Ostravě již sedmým rokem snažíme v rámci ‚Dnů fajne rodiny‘ nabídnout rodinám napříč generacemi možnost účasti na více než stovce pořádaných akcí, které by jim umožnily na chvíli v každodenním tempu zpomalit, být více spolu a prožít společně něco pěkného,“ říká náměstek primátora Zbyněk Pražák, který má rodinnou politiku ve své gesci.
Program letošního ročníku je pestrý. Prostor dostávají venkovní a komunitní akce, které propojují rodiny nejen mezi sebou, ale i s místem, kde žijí. Návštěvníci se mohou těšit například na Pohádkový les, komunitní pikniky a sousedská setkání, hravou rodinnou trasu „Spolu na palubě“ v Komenského sadech nebo Sdílko v Porubě. V Lesním klubu Vrbínek se například uskuteční oslavy Dne dětí i Svátku sousedů, na své návštěvníky se těší i tradiční venkovská zahrada Hrušov.
Součástí programu jsou i velké akce vybraných obvodů a festivaly, jako například Maker Faire Ostrava s interaktivními workshopy nebo festival „RODINA!!! na Trojhalí“, který na jednom místě představí zhruba dvacítku prorodinných organizací, a kromě zábavných aktivit nabídne rodinám i inspiraci a konkrétní tipy na dostupné služby v Ostravě.
Dny nezapomínají ani na pohyb a společné sportování. Zapojit se lze do benefičního ADRAběhu nebo Běhu pro paměť národa, vyzkoušet si bojová umění při rodinném dni v dojo nebo se vydat na cyklojízdu Léto na kole, která propojuje sport, objevování a zábavu. Pro ty, kdo dávají přednost klidnějšímu tempu nebo hledají inspiraci pro každodenní rodinný život jsou v nabídce besedy, workshopy a tematická setkání, která se věnují vztahům, komunikaci nebo zdravému životnímu stylu.
„Velký prostor letos opět dostává tvořivost – rodiny si mohou vyzkoušet malování keramiky, mozaiku i netradiční výtvarné techniky jako kyanotypii či fotogram. Oblibě se těší i atraktivní akce v knihovnách, které připravují hravé programy pro děti i rodiče, stejně jako aktivity seniorských spolků, jež přirozeně podporují mezigenerační setkávání. Speciální programy či zvýhodněné vstupné nabídnou také Planetárium Ostrava, Ostravské muzeum, Vila Grossmann, či ostravská zoo. Ani letos také nebude chybět oblíbená návštěvnická soutěž,“ dodává náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Pomyslnou tečkou za letošním ročníkem bude Tátafest, který Dny Fajne rodiny symbolicky uzavře oslavou dne otců. Podrobnější informace včetně kompletního přehled všech akcí jsou k dispozici na webu www.dnyfajnerodiny.cz. Většina aktivit je zdarma nebo za symbolické vstupné, aby byly dostupné co nejširšímu okruhu rodin.