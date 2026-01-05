Díky podpoře Moravskoslezského kraje přibydou další cyklostezky

Komerční sdělení
Krajští zastupitelé schválili další příspěvky na rozvoj cykloturistiky v Moravskoslezském kraji. Díky tomu přibude například trasa pro cyklisty v Hostašovicích, cykloútulna v obci Bělá nebo nová lávka přes řeku Ondřejnici.

Komerční sdělení

Díky podpoře Moravskoslezského kraje přibydou další cyklostezky | foto: Moravskoslezský kraj

Kraj podpoří podobné projekty i v roce 2026, v rozpočtu má na ně připraveno 36 milionů korun.

„Města, obce i svazky obcí mohou o dotace na rozvoj cykloturistiky žádat kontinuálně. V roce 2025 jsme jim přerozdělili 25 milionů korun. Díky těmto prostředkům je cyklistická doprava v našem kraji bezpečnější, pohodlnější, ale také bohatější. Jsem ráda, že je o naši podporu takový zájem, proto v ní budeme pokračovat i letos. Zvyšujeme tak atraktivitu našeho regionu a přispíváme k tomu, že návštěvnost našeho kraje meziročně narůstá,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková s tím, že hejtmanství bude v rámci vyhlášeného dotačního programu přijímat další žádosti, a to až do konce září 2026.

Moravskoslezský kraj přispívá na výstavbu nových úseků až 3 miliony korun, na opravu cyklostezek až 1,5 milionu a na doprovodnou infrastrukturu, jako jsou odpočívky, stojany nebo například značení, až 500 tisíc korun. Města a obce také mohou žádat o příspěvek na projektovou dokumentaci, maximální výše dotace je v tomto případě 1 milion korun.

Na svém prosincovém jednání zastupitelstvo schválilo finanční podporu nové 600metrové cyklostezky, která propojí Hostašovice s přírodní památkou Zrzávka. „Trasa povede mimo frekventovanou silnici, bude tak atraktivnější a hlavně bezpečnější. Budou na ní nabíjecí body, stojany na kola a odpočívky. Podpoříme i obec Bělá, která vybuduje novou cykloútulnu s informačními tabulemi. Další krajský příspěvek půjde obci Stará Ves nad Ondřejnicí na projektovou dokumentaci a výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici,“ vyjmenovala 1. náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.

V oblasti cestovního ruchu bude kromě podpory cykloturistiky Moravskoslezský kraj pokračovat i v dalších dotačních programech, například na podporu turistické infrastruktury je v krajském rozpočtu připraveno 20 milionů korun. Za tyto peníze v kraji přibydou bezbariérové přístupy k vybraným turistickým cílům, budování či modernizace parkovišť u turistických atraktivit. Krajské peníze také půjdou na revitalizace veřejného prostoru na turistických trasách, jako jsou posezení, dětská hřiště nebo například zážitkové chodníky.

