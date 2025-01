Díky hejtmanství mizí z Bohumína tuny nebezpečného odpadu

Odvoz a zpracování nebezpečného odpadu vyjde krajskou pokladnu na 10,66 milionu korun, hejtmanství bude o refundaci nákladů jednat s Ministerstvem životního prostředí.

„V prostorách bývalého autosalonu je nelegálně naskladněno několik stovek sudů a barelů, ale také plastových kontejnerů, které jsou plné nebezpečných odpadů. Z prvotních rozborů je zřejmé, že obsahují například znečištěné oleje, rozpouštědla, barvy, motorovou naftu, kyseliny a různé směsi uhlovodíků. Je to více než 330 tun hořlavých odpadů, odhadem 330 tisíc litrů. Takové množství by se vešlo do 15 velkoobjemových hasičských cisteren,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Nádoby se škodlivým materiálem se v Bohumíně objevily v lednu 2019, podle Ministerstva životního prostředí pocházejí z nepovolené přeshraniční přepravy z Polska. „Podle mých informací ministerstvo s polskou stranou o tomto návozu jedná. Na můj vkus je ale řešení situace pouze pomocí dopisů a urgencí skoro neúčinné. Proto jsem rád, že jsme na Krizovém štábu Moravskoslezského kraje vloni v listopadu rozhodli o likvidaci tohoto vysoce nebezpečného materiálu. Zářijové povodně totiž významně proměnily podmínky uskladnění. Velké nádoby leží na dřevěných paletách, které jsou po velké vodě promáčené a tím pádem méně stabilní,“ vysvětlil hejtman Josef Bělica a doplnil, že materiál má být odvezen nejpozději do konce března. Zhotovitel, kterým je společnost Recovera Využití zdrojů a.s., ovšem předpokládá, že se to podaří mnohem dříve, teoreticky do konce ledna. Odpady budou odvezeny do spalovny nebezpečných odpadů, kde dojde k jejich postupné likvidaci.

Kontrolního dne se zúčastnil i hejtman kraje Josef Bělica (uprostřed)

Na zhoršenou situaci v okolí objektu po povodních upozornil starosta města Bohumín, který se na hejtmana kraje v listopadu 2024 obrátil podle zákona o integrovaném záchranném systému s žádostí o koordinaci likvidačních prací. Ve stejném měsíci svolal hejtman kraje podle krizového zákona místní šetření, v objektu s uskladněným materiálem se sešli zástupci Moravskoslezského kraje, města Bohumín, Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. „Ukázalo se, že velká voda opravdu výrazně ovlivnila podmínky uskladnění odpadu. Došlo ke zhroucení části navrstvených palet s nádobami a úniku chemikálií na podlahu objektu. Hrozilo jejich další zborcení, což by mohlo vážně ohrozit zdraví obyvatel, majetek i životní prostředí. Ujistili jsme se, že situace v Bohumíně je skutečně krizová a vyžaduje bezodkladné provedení likvidačních prací. To byl listopad. Máme začátek ledna a škodlivý materiál už postupně z Bohumína mizí,“ řekl hejtman kraje Josef Bělica s tím, že náklady, které jsou odhadovány na 10,66 milionu korun, uhradí kraj ze svého rozpočtu. Následně bude jednat s ministerstvem o refundaci vynaložených nákladů. V konečném důsledku by ovšem tyto náklady měla nést polská strana.