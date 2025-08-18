Dětské skupinky MiniSovičky. Příběh, který ovlivnil dětské osudy

Dnes pod značkou MiniSovičky funguje sedm moderních dětských skupin v Ostravě a Havířově v pěti provozovnách, které denně navštěvuje více než 70 dětí ve věku 1 až 3 let. A zájem stále roste.
Začalo to jedním snem a jednou maminkou
Renata Müller, maminka dvou dětí, se v roce 2019 dostala do situace, kterou znají tisíce rodičů – potřebovala zajistit hlídání tehdy ročního syna, ale v Ostravě v té době bylo velmi málo vhodných zařízení pro tak malé děti a soukromé hlídání bylo finančně nedostupné.
„Tehdy jsem pochopila, že pokud chci skloubit práci a péči o děti, musím si vytvořit vlastní cestu. A tak vznikly tenkrát první MiniSovičky – z potřeby, ale i z přesvědčení, že to jde dělat jinak a lépe,“ vzpomíná zakladatelka.
Pět poboček, stovky spokojených dětí a rodičů
Dnes pod hlavičkou MiniSoviček funguje již sedm dětských skupin v Ostravě a Havířově a přijímají děti už od jednoho roku. V jedné skupince je až 12 až 24 dětí a díky dostatečnému počtu kvalifikovaných chův může být zachován individuální přístup, důraz na adaptaci bez stresu a úzkou spolupráci s rodiči. To potvrzuje také jedna z maminek Markéta Byrtusová: „Dcera začala chodit do MiniSoviček, když jí bylo rok a půl a bylo to skvělé rozhodnutí. Naučila se fungovat v kolektivu, krásně se rozmluvila a utvrdila si základní návyky jako umýt si ručičky před jídlem apod. Díky přístupu chův byl pro mě návrat do práce jednodušší. Mají s dětmi velmi blízký vztah, tráví s nimi hodně času a dobře je znají. Chovají se k nim s láskou a pochopením, což dětem pomáhá cítit se v bezpečí a jako doma“
Přijímáme děti celoročně – a příprava na školku začíná právě u nás
MiniSovičky přijímají děti celoročně, a to s docházkou již od dvou dnů v týdnu. Tato flexibilita je ideální pro rodiče, kteří se vracejí do práce na zkrácený úvazek nebo podnikají. Děti se ve skupince postupně učí samostatnosti, zvykají si na kolektiv a zábavnou formou se připravují na přechod do mateřské školy.
„Naším cílem není děti jen hlídat, ale aktivně je rozvíjet. Hrajeme si, tvoříme, zpíváme, chodíme ven a děti u nás dělají pokroky každý den,“ říká Renáta Müller.
I z těchto důvodů si paní ředitelka od počátku klade za cíl, aby služby zůstaly cenově dostupné pro široké spektrum rodin, aniž by tím trpěla jejich kvalita. Dostupnost se tak stala jedním z hlavních pilířů celé organizace.
Pomáháme dětem i rodičům zároveň. Rodiče si nás vybírají pro profesionalitu, citlivý přístup a výsledky
MiniSovičky dnes patří k nejstabilnějším dětským skupinám v Moravskoslezském kraji. Z našich skupinek vycházejí děti připravené, sebevědomé a zvyklé na kolektiv. Rodiče oceňují nejen odborné zázemí a přístup týmu, ale také komunikaci, otevřenost a důvěru, kterou u nás cítí.
„Začínali jsme jako malý projekt z potřeby jedné maminky. Dnes pomáháme stovkám dalších rodičů i jejich dětem. A to je pro mě ten největší smysl,“ uzavírá Renáta Müller.
Chcete se k nám přidat?
Přijímáme děti ve věku 1–3 roky na všech pěti pobočkách v Ostravě a Havířově.
Docházka již od dvou dnů v týdnu.
Více informací a nezávaznou přihlášku najdete na:
www.minisovicky.cz