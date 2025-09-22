Dentobus vyrazil za dětmi. Podívá se jim na zoubky

Děti se také učí, jak správně pečovat o svůj chrup, dostávají kartáčky, pasty i rady, co dělat pro to, aby jim zuby co nejdéle sloužily a bez kazu.
„Nedostatek zubařů je problém celého Česka. Našim krajským nemocnicím se daří rozjíždět stomatologické ordinace, které poskytují péči více než 30 tisícům pacientů. Bohužel další privátní stomatologové jdou do penze a situace není dobrá. Od rodičů v kraji víme, že řada z nich nemá zubaře nejen pro sebe, ale ani pro své děti. Proto jsme se ve spolupráci s krnovskou nemocnicí rozhodli vyzkoušet, jak by se osvědčila pojízdná stomatologická sanitka, která by mířila přímo za dětmi do základních škol,“ uvedl moravskoslezský hejtman Josef Bělica.
V prvních školách, kam Dentobus dorazil, bylo zjištěno, že pouze minimum dětí má chrup zcela v pořádku. „Ze sedmdesáti dětí byly pouze čtyři bez kazu či potíží. Nejvíce kazů, celkem dvanáct, měla dívenka, která dosud nikdy nebyla u zubaře. Většina z dětí, které měly souhlas rodičů k vyšetření v Dentobusu, zubaře bohužel nemá,“ sdělila stomatologická lékařka Tereza Bystřická.
Starostové měst i obcí, kam Dentobus zavítal, si nápad pochvalují. Projekt oceňují také ředitelé škol. „Mnoho dětí se zubařů bojí. Sám jsem byl zvědav, jak budou žáci návštěvu Dentobusu vnímat. Přátelský duch samotné přednášky o zoubcích a jejich čištění pod dohledem milých odbornic uvolnil napětí. Děti vcházely a vycházely z Dentobusu s úsměvem na tváři,“ popsal Lubomír Grček, ředitel Základní školy Město Albrechtice.
„Záleží nám na prevenci. Obzvláště děti by měly mít zajištěnu řádnou stomatologickou péči. Nechci předjímat, ale nejen obrovský zájem ze strany škol a obcí, ale také první výsledky naznačují, že zvážíme zakoupení těchto sanitek pro pravidelné vyšetření chrupu u školáků. Samozřejmě budeme také rozšiřovat spolupráci se stomatology, kteří budou ochotni dát dětem jejich zuby do pořádku,“ dodal hejtman Josef Bělica.