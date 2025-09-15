Další krok k dostavbě tramvajové tratě v Porubě

Komerční sdělení
Všechny vlivy na životní prostředí tak budou patřičně ošetřeny. Díky tomu získají 7. a 8. obvod Poruby rychlé a spolehlivé tramvajové spojení s centrem města, a to bez kompromisů v ochraně přírody a kvalitě života místních obyvatel.
Vizualizace točna
„Máme radost, že se v tomto projektu rozeběhl další krok. Dostavba tramvaje v Porubě není jen o rozvoji Dopravního podniku Ostrava. Je to také splacení historického dluhu Porubě, která na přímé tramvajové spojení sedmého a osmého obvodu čeká už víc než půl století,“ říká Daniel Morys, generální ředitel a předseda představenstva DPO a dodává: „Vybudováním tramvajové tratě výrazně přispějeme k rozvoji našeho města. Ostrava díky tomu bude opět o něco atraktivnější místo k životu.“
Vizualizace tramvajové tratě