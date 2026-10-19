Cestující z Ostravy-Jihu se konečně dočkají nových tramvají

„Jsme rádi, že pro cestující z Ostravy-Jihu máme dobrou zprávu. S nasazením nových vozů počítáme především na linkách č. 1 a 2, kde nahradí aktuálně používaná dosluhující vozidla z 90. let (ČKD KT8). Vysoká vytíženost těchto linek ve všedních dnech neumožňuje pravidelné nasazovaní stávajících moderních tramvají Stadler a Škoda,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO a dodává: „Jde o jeden z nejvýznamnějších tendrů posledních let, výběrové řízení probíhalo v režimu mimořádné odborné i procesní náročnosti. Přípravě zadávacích podmínek i hodnocení nabídek jsme věnovali maximální pozornost nejen na úrovni představenstva společnosti, ale také v dozorčí radě DPO.“
Stoprocentně nízkopodlažní, tříčlánkové, klimatizované tramvaje pojmou více než 250 cestujících. Bezbariérový interiér zajistí cestujícím přístup na všechna sedadla bez nutnosti překonání schodu. Samozřejmostí je celovozová klimatizace, kamerový a antikolizní systém. Vozidla budou dosahovat rychlosti až 80 km/h a budou vybavena i mazacím zařízením pro snížení hlučnosti při průjezdu oblouky. Zajímavostí je požadavek na dodání auto-diagnostického systému, díky kterému bude vozidlo dálkově podávat hlášení o své „kondici“.
„Velmi si vážíme důvěry Dopravního podniku Ostrava a těší nás, že právě naše tramvaje přispějí k další modernizaci veřejné dopravy ve městě. Ostrava je pro Škoda Group důležitým městem, se kterým nás pojí dlouhá průmyslová tradice i naše současné působení. Nové velkokapacitní tramvaje nabídnou cestujícím moderní, komfortní a plně bezbariérové cestování a dopravnímu podniku spolehlivé řešení pro nejvytíženější linky. Součástí kontraktu je navíc desetiletý servis, takže naše spolupráce bude pokračovat dlouhodobě i po dodání vozidel,“ říká Petr Novotný, CEO a předseda představenstva Škoda Group.
DPO poptával v zakázce dodávku a servis 16 velkokapacitních tramvají s možností doobjednání dalších devíti vozů. Dodávka prvních 16 kusů má proběhnout do 32 měsíců od účinnosti smlouvy.