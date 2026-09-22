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Centrum Veolia Energie v Ostravě nabízí osobní energetické poradenství

Komerční sdělení

Zákaznické centrum Veolia Ostrava | foto: Veolia Energie ČR, a.s.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Topná sezona se hlásí o slovo a s ní přicházejí také otázky spojené se spotřebou a náklady na energie. Veolia Energie proto v Ostravě otevřela nové zákaznické centrum. Lidé zde mohou osobně projednat běžné zákaznické záležitosti ohledně dodávek tepla i využít odborné energetické poradenství.

Centrum spojuje na jednom místě zákaznický servis a odborníky na energetická řešení. Návštěvníci se mohou poradit, jak snížit spotřebu a související náklady, projednat nové připojení k tepelným sítím nebo získat informace o fotovoltaice a modernizaci osvětlení.

K dispozici jsou také konzultace zaměřené na lokální distribuční soustavy, energetické služby se zárukou úspor nebo na výstavbu a provoz tepelných zařízení včetně dodávek tepla.

„Ne každou situaci lze snadno vyřešit po telefonu nebo e-mailem. Někdy je užitečné projít vše potřebné osobně a rovnou se doptat na podrobnosti. Ostrava je jasnou volbou, pokud jde o místo, kde můžeme tento model zákaznické péče ověřit v praxi. Centrum je otevřené každému, kdo potřebuje projednat zákaznický požadavek k odběru tepla nebo má zájem o naše energetické služby,“ říká Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.

Zákaznické centrum Veolia Ostrava

Pilotní projekt v Ostravě

Veolia Energie zásobuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji teplem více než 225 tisíc domácností a řadu dalších zákazníků. Nové centrum v Ostravě otevřela jako pilotní projekt, který bude do konce roku fungovat ve zkušebním provozu. Zkušenosti z prvních měsíců pomohou vyhodnotit zájem o jednotlivé služby a další možnosti rozvoje osobní zákaznické péče.

Centrum se nachází v přízemí komplexu Nová Karolina Park na adrese 28. října 3348/65 v Moravské Ostravě, v bezprostřední blízkosti Fora Nová Karolina. Je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou i autem a má bezbariérový přístup.

PŘIJĎTE SE PORADIT OSOBNĚ. PRO PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVEN MALÝ DÁREK.

Podrobnosti a aktuální otevírací dobu najdete ZDE.

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