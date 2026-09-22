Centrum Veolia Energie v Ostravě nabízí osobní energetické poradenství

Centrum spojuje na jednom místě zákaznický servis a odborníky na energetická řešení. Návštěvníci se mohou poradit, jak snížit spotřebu a související náklady, projednat nové připojení k tepelným sítím nebo získat informace o fotovoltaice a modernizaci osvětlení.
K dispozici jsou také konzultace zaměřené na lokální distribuční soustavy, energetické služby se zárukou úspor nebo na výstavbu a provoz tepelných zařízení včetně dodávek tepla.
„Ne každou situaci lze snadno vyřešit po telefonu nebo e-mailem. Někdy je užitečné projít vše potřebné osobně a rovnou se doptat na podrobnosti. Ostrava je jasnou volbou, pokud jde o místo, kde můžeme tento model zákaznické péče ověřit v praxi. Centrum je otevřené každému, kdo potřebuje projednat zákaznický požadavek k odběru tepla nebo má zájem o naše energetické služby,“ říká Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia.
Pilotní projekt v Ostravě
Veolia Energie zásobuje v Moravskoslezském a Olomouckém kraji teplem více než 225 tisíc domácností a řadu dalších zákazníků. Nové centrum v Ostravě otevřela jako pilotní projekt, který bude do konce roku fungovat ve zkušebním provozu. Zkušenosti z prvních měsíců pomohou vyhodnotit zájem o jednotlivé služby a další možnosti rozvoje osobní zákaznické péče.
Centrum se nachází v přízemí komplexu Nová Karolina Park na adrese 28. října 3348/65 v Moravské Ostravě, v bezprostřední blízkosti Fora Nová Karolina. Je snadno dostupné městskou hromadnou dopravou i autem a má bezbariérový přístup.
PŘIJĎTE SE PORADIT OSOBNĚ. PRO PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY JE PŘIPRAVEN MALÝ DÁREK.
Podrobnosti a aktuální otevírací dobu najdete ZDE.