BYD v Ostravě roste. Navštivte náš showroom na Rudné

Umístění v obchodním centru nám na začátku pomohlo představit značku široké veřejnosti a přiblížit moderní technologie novým zákazníkům. Na Rudné nyní můžeme nabídnout komfortnější prostředí pro prodej, lepší dostupnost i zázemí pro každodenní provoz.
V budoucnu nás čeká rozsáhlá rekonstrukce budovy, která přinese modernější prostředí pro naše zákazníky. Už nyní však zákazníkům nabízíme vše potřebné pro pohodlný výběr jejich nového vozu. Díky prostornému parkovišti je možné vyzkoušet všechny jednotlivé modely a prohlédnout si dostupné skladové vozy, jejich interiéry i exteriéry naživo.
Aktuálně máme v nabídce celkem 11 modelů, které oslovují zájemce o plně elektrické vozy i plug-in hybridní pohon Super Hybrid. Mezi nejprodávanější modely patří zejména BYD Sealion 7, BYD Dolphin Surf a BYD Seal U DM-i. Nabídka se navíc bude brzy rozšiřovat o další novinky, takže se naši zákazníci mají rozhodně na co těšit.
Zajímavou volbou je nyní také BYD Seal 6 DM-i Touring, praktický plug-in hybrid v provedení kombi, který spojuje benzinový motor s elektrickým pohonem. Nabízí tak kombinaci hospodárného provozu, elektrické jízdy na kratších trasách a dlouhého celkového dojezdu 1 350 km. Jeho cena nyní začíná již na 699 900 Kč včetně DPH po započtení slevy.
Do konce roku jsme pro zákazníky připravili zajímavé akční nabídky. Kromě toho můžete využít také výhodné možnosti financování. K dispozici je financování s úrokovou sazbou od 3,49 % p. a. nebo varianta 50/50 s úrokovou sazbou 0,99 % p. a. Obě možnosti se vztahují na vybrané modely. Rádi vám představíme konkrétní podmínky a pomůžeme najít řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.
Zaujala vás některá z našich aktuálních nabídek? Rezervujte si testovací jízdu telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek www.byd-moravia.cz. Naši prodejci vám rádi představí jednotlivé modely, vysvětlí jejich technologie a pomohou vám vybrat ten pravý vůz.
Těšíme se na vaši návštěvu na adrese Rudná 1118, 703 00 Ostrava–Vítkovice.