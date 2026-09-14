Bezručova Opava představí literaturu v různých podobách

Hlavním organizátorem festivalu je Opavská kulturní organizace (OKO). „Jsme velice rádi, že na pestré programové nabídce spolupracovala celá řada institucí. Obzvláště bez Slezského zemského muzea a Knihovny Petra Bezruče si festival neumíme představit,“ uvedla Eva Týlová, ředitelka OKO, s tím, že si rovněž váží spolupráce se Slezským divadlem, Loutkovým divadlem SVČ Opava a Kupe. „Hned několik pořadů je přímo autorských a budou mít na Bezručově Opavě premiéru,“ poznamenala. „Jsme vděční, že Opava a Moravskoslezský kraj také v letošním roce festival finančně podpořily,“ poděkovala ředitelka.
Letošní ročník otevře První kapitola v Arkádách. „Poblíž sochy Petra Bezruče ve Dvořákových sadech proběhne zahájení, které bude mimo jiné patřit originálnímu propojení poezie Jana Kunzeho a elektronické hudby Vanamondu,“ poznamenala Anna Vavříková, produkční OKO, a doplnila, že básník přednese texty ze svých sbírek i beatnickou poezii a muzikant k tomu vytvoří živou elektronickou zvukovou krajinu reagující na rytmus mluveného slova. „Návštěvníci se mohou těšit i na akrobacii, pohyb a humor v dynamické show PitiPALDi či na moderní mužskou a cappelllovou skupinu Hlasoplet,“ doplnila Vavříková. Kapela s více než dvacetiletou historií dokazuje, že ke skvělé hudební show nejsou potřeba žádné hudební nástroje. V repertoáru nechybějí světové i české hity v originálních aranžích. Hudební atmosféru během programu doplní DJ Mateus svým vinylovým setem.
Silná jména a působivé projekty
Multižánrový festival nabídne řadu originálních uměleckých počinů. Do Slezského divadla dorazí Ro(c)k na vsi – skvělé spojení Těšínského divadla a slavné kapely Čechomor. Večer navíc podtrhne slavnostní předání Ceny Petra Bezruče, nejvyššího ocenění města Opavy v oblasti kultury. Tu v letošním roce získal Daniel Klose. Ocenění obdrží za mimořádnou uměleckou tvorbu, reprezentaci města a kultivaci veřejného prostoru. Samotnému umělci pak bude věnováno neformální kulturní setkání v Klubu Art, kde večer hudebně doplní Petr Uvira.
„Koncert Barbory Polákové a Štěpána Urbana v kostele sv. Václava představí projekt Sršeň. Stejnojmenné album, které vznikalo jako komorní autorská výpověď, odhaluje oba interprety v nečekaně civilní a intimní podobě, bez okázalosti, s důrazem na sílu emocí, příběhů a hudebních detailů,“ řekla produkční OKO.
Stejné místo ožije také představením souboru Burkicom: Ostrov! Oceňovaná multimediální taneční inscenace opavské rodačky, choreografky a režisérky Jany Burkiewiczové zkoumá vztah člověka a přírody. Prostřednictvím pohybu, obrazu a zvuku vytváří působivou scénickou laboratoř, v níž se stírá hranice mezi člověkem a zvířetem a otevírá otázky současného světa. Diváky čeká intenzivní existenciální výprava do zdánlivě nedotčené přírody, kde se prolínají emoce, nejistota i síla lidské představivosti.
A do třetice budou moci návštěvníci zavítat do kostela za Příběhem dominikánů, v jehož rámci nebude chybět komentovaná prohlídka či hudební vystoupení se středověkou hudbou VientoMarero Duo.
V nově otevřeném prostoru Breda Point vystoupí The Pearls. Opavské vokalistky zamíří ke kořenům, do hloubky ženství, blízko k samotnému srdci. Koncertní představení Jiná poloha přinese lidové písně z různých koutů světa, zemité soulové melodie i české lidovky v nových úpravách.
Hosté festivalu se budou moci setkat se Sašou Michailidisem, moderátorem a kulturním publicistou, dlouhodobě spojeným s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Vltava. Ten přijal pozvání Kupe do pořadu Na vodárně s …, kterým provází Jiří Siostrzonek.
Literatura jako inspirace napříč uměním
„Herci divadla Viola Jenovéfa Boková a David Matásek uvedou představení Jana bude brzy sbírat lipový květ inspirované poezií Miloše Doležala,“ poznamenala k dalšímu programu Anna Vavříková s tím, že sám básník, prozaik, dokumentarista a kurátor se zúčastní nejen samotného divadelního představení v knihovně, ale uskuteční se s ním setkání, které povede Petr Rotrekl, emeritní dramaturg Bezručovy Opavy. V besedě se budou pánové věnovat dramatickému životnímu příběhu číhošťského faráře Josefa Toufara.
Další, tentokrát literární osobnosti, se bude v přednášce Básník prózy věnovat Lukáš Průša. Ten v Památníku Petra Bezruče představí život a dílo významného autora, prozaika, folkloristy a editora Josefa Strnadla.
Součástí Bezručovy Opavy bude Opavská noc literatury, na které herec, dabér a loutkoherec Štěpán Tuček představí současnou evropskou tvorbu.
Literaturu Opavska z let 1990 až 2025 uvede bohemista, překladatel a vysokoškolský pedagog Libor Martinek v pořadu, na kterém stejnojmennou knihu pokřtí.
Literatura bude na festivale prostupovat i dalšími podobami umění. Zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel, klavírista a klávesista Martin Brunner představí v Kupe nový projekt zhudebněných básní Jana Zábrany. V Klubu Art vystoupí slezská písničkářka Beata Bocek, která uvede písně ze své aktuální desky Bílo.
Workshop Papidu se zaměří na upcyklaci papírového odpadu, z něhož si účastníci vytvoří vlastní výrobek.
Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny pohádky v Loutkovém divadle. Divadlo Polárka z Brna přiveze písmenkový kabaret Berta mezi řádky. Studio G Ostrava uvede pohádku Jak boty chtěly do světa.
Odkaz Petra Bezruče
Ani v letošním roce nevynechá festival pořady věnované slezskému básníkovi. „Zájemci se mohou vydat Po stopách Petra Bezruče do Hrabyně. Muzeum připravilo komentovanou procházku, na jejímž konci se mohou těšit na výhled z rozhledny i na drobné překvapení,“ uvedla Vavříková.
Autorský komponovaný pořad Bezručův pramen propojí hudbu, poezii, světlo a sochařství v jedinečný multimediální zážitek inspirovaný tvorbou Petra Bezruče. Sochař Tomáš Valušek vytvořil pět monumentálních kamenných pramenů, symbolů emocí, paměti a lidského příběhu, jejichž ústředním motivem je Bezručův pramen věnovaný básníkově odkazu. Instalaci v sále minoritského kláštera doprovodí pět původních klavírních skladeb Dominika Fajkuse, napsaných přímo pro tento program.
Své kroky mohou lidé směřovat na Městský hřbitov, kde se v den výročí básníkova narození uskuteční Vzpomínkové setkání k uctění jeho památky a připomenutí síly jeho díla. Bezručovy verše zazní v podání studentek a studentů Církevní konzervatoře Německého řádu. Zamyšlení nad dílem Petra Bezruče přednese bohemista a pedagog Martin Tomášek. Vzpomínkový akt obohatí hudební vystoupení Milana Bátora.
Podrobné informace jsou k dispozici na www.oko-opava.cz a na facebookové stránce Bezručova Opava. Vstupenky na placené pořady jsou v prodeji na GoOut (s výjimkou předprodeje Slezského divadla).
1: Ro(c)k na vsi & Čechomor (Těšínské divadlo) se představí na prknech Slezského divadla.
2: Barbora Poláková se Štěpánem Urbanem přivezou do kostela sv. Václava nový projekt Sršeň.
3: Daniel Klose převezme nejvyšší kulturní ocenění města Opavy – Cenu Petra Bezruče.
4: Ostrov!, projekt opavské rodačky Jany Burkiewiczové a souboru Burkicom v kostele sv. Václava.
5: Jenovéfa Boková a David Matásek, herci divadla Viola, uvedou v Knihovně Petra Bezruče představení Jana bude brzy sbírat lipový květ.
6: Akrobatické představení PitiPALDi bude součástí první akce festivalu. V Arkádách vystoupí také Jan Kunze&Vanamond či Hlasoplet.
7: Po stopách Petra Bezruče se můžete vydat na komentovanou procházku do Hrabyně.
8: Bezručův pramen odhalí v originálním komponovaném pořadu klavírista Dominik Fajkus a sochař Tomáš Valušek.
9: Zhudebněné básně Jana Zábrany představí v Kupe Markéta Foukalová a Martin Brunner.
10: Beata Bocek, slezská písničkářka, v Klubu Art uvede skladby ze svého nového alba.