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Bezručova Opava představí literaturu v různých podobách

Komerční sdělení

Ro(c)k na vsi & Čechomor

Komerční sdělení

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Již 69. ročník festivalu Bezručova Opava, který se uskuteční od 11. do 25. září, přinese žánrově pestrou přehlídku umění, v níž se literatura prolíná s hudbou, divadelní tvorbou i tancem. Chybět nebude ani odkaz na básníka Petra Bezruče – jednoho z nejslavnějších opavských rodáků, jehož jméno festival nese.

Hlavním organizátorem festivalu je Opavská kulturní organizace (OKO). „Jsme velice rádi, že na pestré programové nabídce spolupracovala celá řada institucí. Obzvláště bez Slezského zemského muzea a Knihovny Petra Bezruče si festival neumíme představit,“ uvedla Eva Týlová, ředitelka OKO, s tím, že si rovněž váží spolupráce se Slezským divadlem, Loutkovým divadlem SVČ Opava a Kupe. „Hned několik pořadů je přímo autorských a budou mít na Bezručově Opavě premiéru,“ poznamenala. „Jsme vděční, že Opava a Moravskoslezský kraj také v letošním roce festival finančně podpořily,“ poděkovala ředitelka.

Letošní ročník otevře První kapitola v Arkádách. „Poblíž sochy Petra Bezruče ve Dvořákových sadech proběhne zahájení, které bude mimo jiné patřit originálnímu propojení poezie Jana Kunzeho a elektronické hudby Vanamondu,“ poznamenala Anna Vavříková, produkční OKO, a doplnila, že básník přednese texty ze svých sbírek i beatnickou poezii a muzikant k tomu vytvoří živou elektronickou zvukovou krajinu reagující na rytmus mluveného slova. „Návštěvníci se mohou těšit i na akrobacii, pohyb a humor v dynamické show PitiPALDi či na moderní mužskou a cappelllovou skupinu Hlasoplet,“ doplnila Vavříková. Kapela s více než dvacetiletou historií dokazuje, že ke skvělé hudební show nejsou potřeba žádné hudební nástroje. V repertoáru nechybějí světové i české hity v originálních aranžích. Hudební atmosféru během programu doplní DJ Mateus svým vinylovým setem.

Silná jména a působivé projekty

Multižánrový festival nabídne řadu originálních uměleckých počinů. Do Slezského divadla dorazí Ro(c)k na vsi – skvělé spojení Těšínského divadla a slavné kapely Čechomor. Večer navíc podtrhne slavnostní předání Ceny Petra Bezruče, nejvyššího ocenění města Opavy v oblasti kultury. Tu v letošním roce získal Daniel Klose. Ocenění obdrží za mimořádnou uměleckou tvorbu, reprezentaci města a kultivaci veřejného prostoru. Samotnému umělci pak bude věnováno neformální kulturní setkání v Klubu Art, kde večer hudebně doplní Petr Uvira.

„Koncert Barbory Polákové a Štěpána Urbana v kostele sv. Václava představí projekt Sršeň. Stejnojmenné album, které vznikalo jako komorní autorská výpověď, odhaluje oba interprety v nečekaně civilní a intimní podobě, bez okázalosti, s důrazem na sílu emocí, příběhů a hudebních detailů,“ řekla produkční OKO.

Stejné místo ožije také představením souboru Burkicom: Ostrov! Oceňovaná multimediální taneční inscenace opavské rodačky, choreografky a režisérky Jany Burkiewiczové zkoumá vztah člověka a přírody. Prostřednictvím pohybu, obrazu a zvuku vytváří působivou scénickou laboratoř, v níž se stírá hranice mezi člověkem a zvířetem a otevírá otázky současného světa. Diváky čeká intenzivní existenciální výprava do zdánlivě nedotčené přírody, kde se prolínají emoce, nejistota i síla lidské představivosti.

A do třetice budou moci návštěvníci zavítat do kostela za Příběhem dominikánů, v jehož rámci nebude chybět komentovaná prohlídka či hudební vystoupení se středověkou hudbou VientoMarero Duo.

V nově otevřeném prostoru Breda Point vystoupí The Pearls. Opavské vokalistky zamíří ke kořenům, do hloubky ženství, blízko k samotnému srdci. Koncertní představení Jiná poloha přinese lidové písně z různých koutů světa, zemité soulové melodie i české lidovky v nových úpravách.

Hosté festivalu se budou moci setkat se Sašou Michailidisem, moderátorem a kulturním publicistou, dlouhodobě spojeným s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Vltava. Ten přijal pozvání Kupe do pořadu Na vodárně s …, kterým provází Jiří Siostrzonek.

Literatura jako inspirace napříč uměním

„Herci divadla Viola Jenovéfa Boková a David Matásek uvedou představení Jana bude brzy sbírat lipový květ inspirované poezií Miloše Doležala,“ poznamenala k dalšímu programu Anna Vavříková s tím, že sám básník, prozaik, dokumentarista a kurátor se zúčastní nejen samotného divadelního představení v knihovně, ale uskuteční se s ním setkání, které povede Petr Rotrekl, emeritní dramaturg Bezručovy Opavy. V besedě se budou pánové věnovat dramatickému životnímu příběhu číhošťského faráře Josefa Toufara.

Další, tentokrát literární osobnosti, se bude v přednášce Básník prózy věnovat Lukáš Průša. Ten v Památníku Petra Bezruče představí život a dílo významného autora, prozaika, folkloristy a editora Josefa Strnadla.

Součástí Bezručovy Opavy bude Opavská noc literatury, na které herec, dabér a loutkoherec Štěpán Tuček představí současnou evropskou tvorbu.

Literaturu Opavska z let 1990 až 2025 uvede bohemista, překladatel a vysokoškolský pedagog Libor Martinek v pořadu, na kterém stejnojmennou knihu pokřtí.

Literatura bude na festivale prostupovat i dalšími podobami umění. Zpěvačka Markéta Foukalová a skladatel, klavírista a klávesista Martin Brunner představí v Kupe nový projekt zhudebněných básní Jana Zábrany. V Klubu Art vystoupí slezská písničkářka Beata Bocek, která uvede písně ze své aktuální desky Bílo.

Workshop Papidu se zaměří na upcyklaci papírového odpadu, z něhož si účastníci vytvoří vlastní výrobek.

Pro nejmenší návštěvníky budou připraveny pohádky v Loutkovém divadle. Divadlo Polárka z Brna přiveze písmenkový kabaret Berta mezi řádky. Studio G Ostrava uvede pohádku Jak boty chtěly do světa.

Odkaz Petra Bezruče

Ani v letošním roce nevynechá festival pořady věnované slezskému básníkovi. „Zájemci se mohou vydat Po stopách Petra Bezruče do Hrabyně. Muzeum připravilo komentovanou procházku, na jejímž konci se mohou těšit na výhled z rozhledny i na drobné překvapení,“ uvedla Vavříková.

Autorský komponovaný pořad Bezručův pramen propojí hudbu, poezii, světlo a sochařství v jedinečný multimediální zážitek inspirovaný tvorbou Petra Bezruče. Sochař Tomáš Valušek vytvořil pět monumentálních kamenných pramenů, symbolů emocí, paměti a lidského příběhu, jejichž ústředním motivem je Bezručův pramen věnovaný básníkově odkazu. Instalaci v sále minoritského kláštera doprovodí pět původních klavírních skladeb Dominika Fajkuse, napsaných přímo pro tento program.

Své kroky mohou lidé směřovat na Městský hřbitov, kde se v den výročí básníkova narození uskuteční Vzpomínkové setkání k uctění jeho památky a připomenutí síly jeho díla. Bezručovy verše zazní v podání studentek a studentů Církevní konzervatoře Německého řádu. Zamyšlení nad dílem Petra Bezruče přednese bohemista a pedagog Martin Tomášek. Vzpomínkový akt obohatí hudební vystoupení Milana Bátora.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.oko-opava.cz a na facebookové stránce Bezručova Opava. Vstupenky na placené pořady jsou v prodeji na GoOut (s výjimkou předprodeje Slezského divadla).

1: Ro(c)k na vsi & Čechomor (Těšínské divadlo) se představí na prknech Slezského divadla.

2: Barbora Poláková se Štěpánem Urbanem přivezou do kostela sv. Václava nový projekt Sršeň.

Barbora Poláková a Štěpán Urban

3: Daniel Klose převezme nejvyšší kulturní ocenění města Opavy – Cenu Petra Bezruče.

Daniel Klose

4: Ostrov!, projekt opavské rodačky Jany Burkiewiczové a souboru Burkicom v kostele sv. Václava.

Ostrov!

5: Jenovéfa Boková a David Matásek, herci divadla Viola, uvedou v Knihovně Petra Bezruče představení Jana bude brzy sbírat lipový květ.

Jenovéfa Boková a David Matásek

6: Akrobatické představení PitiPALDi bude součástí první akce festivalu. V Arkádách vystoupí také Jan Kunze&Vanamond či Hlasoplet.

Akrobatické představení PitiPALDi

7: Po stopách Petra Bezruče se můžete vydat na komentovanou procházku do Hrabyně.

Po stopách Petra Bezruče

8: Bezručův pramen odhalí v originálním komponovaném pořadu klavírista Dominik Fajkus a sochař Tomáš Valušek.

Bezručův pramen

9: Zhudebněné básně Jana Zábrany představí v Kupe Markéta Foukalová a Martin Brunner.

Markéta Foukalová a Martin Brunner

10: Beata Bocek, slezská písničkářka, v Klubu Art uvede skladby ze svého nového alba.

Beata Bocek

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