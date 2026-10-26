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Barevné portfolio Sociálních služeb Slezská Ostrava

Komerční sdělení

Budova azylového domu
Centrum pečovatelské služby „krček“
Sídlo odlehčovací služby
Zahrada azylového domu
15 fotografií

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Slezská Ostrava dnes nabízí širokou paletu sociálních služeb, které společně tvoří pevnou oporu pro seniory, rodiny i osoby nacházející se v náročných životních situacích.

Příspěvková organizace Sociální služby Slezská Ostrava vznikla v roce 2022 v souvislosti s otevřením nového domova pro seniory. Současně došlo k rozšíření stávající nabídky o další dvě pobytové služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Tento přirozený rozvoj vyústil ve vznik samostatné organizace Sociální služby Slezská Ostrava.

Navázali jsme na dlouholeté zkušenosti zaměstnanců, kteří stáli u zrodu pečovatelské služby, odlehčovací služby, azylového domu i vstupních bytů. Právě tyto služby tvoří pevný základ, na kterém dále stavíme. Současně rozvíjíme nové postupy, modernizujeme péči i vybavení a hledáme cesty, jak klientům nabídnout podporu odpovídající současným nárokům i jejich individuálním potřebám.

Kolektiv odlehčovací služby

Toto barevné portfolio ukazuje, že sociální podpora ve Slezské Ostravě není jednosměrná. Je rozmanitá, flexibilní a otevřená všem, kteří se ocitnou v situaci, kdy potřebují pomoc, podporu nebo odborné vedení. Každá služba má své specifické poslání, společným cílem všech je však pomáhat lidem zachovat důstojnost, soběstačnost a pocit bezpečí v každé životní etapě.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Antošovice

Jednou z nejmladších služeb organizace je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Antošovice. Obě pobytové služby poskytují bezpečné a důstojné zázemí lidem, kteří již potřebují pravidelnou pomoc a podporu, kterou nelze zajistit v domácím prostředí.

Celková kapacita zařízení je 32 míst. Domov pro seniory nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích seniorům od 65 let, kteří potřebují pomoc při každodenních činnostech. Domov se zvláštním režimem je určen osobám s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence a poskytuje péči přizpůsobenou jejich specifickým potřebám.

Samozřejmostí je nepřetržitá péče kvalifikovaného personálu, celodenní stravování a aktivizační programy podporující fyzickou i duševní kondici klientů. Důležitou součástí služby je také vytváření prostředí, ve kterém se klienti mohou cítit bezpečně, důstojně a co nejvíce jako doma.

Aktivity v domově seniorů v Antošovicích

Azylový dům a vstupní byty – pomoc rodinám na cestě k samostatnosti

Dlouhodobou součástí portfolia Sociálních služeb Slezská Ostrava je také Azylový dům pro rodiny s dětmi Na Liščině a Vstupní byty s doprovodným sociálním programem. Obě služby pomáhají lidem překonat náročné životní období a získat stabilní podmínky pro samostatný život.

Azylový dům Na Liščině poskytuje dočasné a bezpečné zázemí rodinám s dětmi, které ztratily bydlení nebo se ocitly v obtížné sociální situaci. Vedle ubytování nabízí také odbornou podporu při řešení zaměstnání, hospodaření s financemi, péče o děti i hledání navazujícího bydlení.

Vstupní byt

Na tuto pomoc navazují Vstupní byty s doprovodným sociálním programem na ulici Bohumínská. Jsou určeny jednotlivcům i rodinám, kteří již dokážou fungovat samostatněji, ale stále potřebují podporu při zvládání běžných životních situací. Díky kombinaci vlastního bydlení a odborného sociálního doprovázení získávají prostor k tomu, aby mohli postupně převzít plnou odpovědnost za svůj další život.

Společným cílem obou služeb je podpora samostatnosti, stabilního bydlení a schopnosti řešit životní výzvy vlastními silami. Základem práce je individuální přístup, respekt k potřebám každého člověka a hledání řešení, která vedou k dlouhodobé stabilitě.

Odlehčovací pobytová služba - podpora pro klienty i jejich blízké

Významnou součástí portfolia Sociálních služeb Slezská Ostrava je také odlehčovací pobytová služba, která pomáhá rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí. Dlouhodobá péče o seniora nebo člověka se zdravotním postižením je náročná a vyžaduje velké nasazení. Právě odlehčovací služba umožňuje pečujícím na určitou dobu načerpat síly, vyřídit osobní záležitosti nebo si dopřát potřebný odpočinek s vědomím, že o jejich blízkého bude dobře postaráno.

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního omezení potřebují pravidelnou pomoc a podporu. Využívají ji zejména rodiny, které se o své blízké starají doma a potřebují dočasně zajistit odbornou péči například během dovolené, pracovní vytíženosti nebo hospitalizace pečující osoby.

Zařízení s kapacitou 12 lůžek poskytuje nepřetržitou péči, pomoc při běžných denních činnostech, ubytování, stravování i aktivizační programy zaměřené na udržení fyzické a psychické kondice klientů. Součástí služby je také zdravotní ošetřovatelská péče zajišťovaná ve spolupráci s Agenturou domácí péče ADOPE.

Aktivity v domově seniorů v Antošovicích

Cílem odlehčovací pobytové služby je nabídnout klientům bezpečné a důstojné prostředí odpovídající jejich individuálním potřebám a současně poskytnout podporu lidem, kteří o své blízké každodenně pečují. Význam služby spočívá nejen v odborné péči, ale také v pomoci rodinám udržet péči o své blízké co nejdéle v domácím prostředí.

Pečovatelská služba - pomoc tam, kde je člověku nejlépe

Důležitou součástí portfolia Sociálních služeb Slezská Ostrava je pečovatelská služba, která umožňuje seniorům, osobám se zdravotním postižením i lidem se sníženou soběstačností zůstat co nejdéle ve vlastním domácím prostředí. Domov totiž nepředstavuje jen místo k bydlení, ale také prostor spojený s pocitem bezpečí, jistoty a každodenních životních návyků.

Devítičlenný tým pracovníků v sociálních službách každodenně poskytuje podporu klientům přímo v jejich domácnostech. Pomoc přizpůsobuje individuálním potřebám každého člověka a zahrnuje například pomoc při osobní hygieně, oblékání, přípravě a podávání stravy, péči o domácnost, nákupech nebo doprovodech k lékaři a na úřady.

Pečovatelská služba však nepřináší pouze praktickou pomoc. Pro mnoho klientů představují pravidelné návštěvy také důležitý sociální kontakt, lidskou blízkost a pocit jistoty. Důvěra, respekt a individuální přístup jsou proto nedílnou součástí poskytované péče.

Cílem služby je podporovat klienty v tom, co ještě zvládají sami, a nabídnout pomoc tam, kde je skutečně potřeba. Díky tomu mohou lidé zůstat déle aktivní, zachovat si co nejvyšší míru samostatnosti a nadále žít v prostředí, které dobře znají a kde se cítí doma.

Stejně jako jednotlivé listy vějíře vytvářejí jeden celek, tvoří také sociální služby Slezské Ostravy pestrou síť podpory pro lidi v různých životních situacích. Každá služba má své specifické poslání, své klienty i vlastní příběhy. Společně však sdílejí stejný cíl – pomáhat lidem zachovat důstojnost, bezpečí a co nejvyšší míru samostatnosti.

Ať už jde o podporu seniorů, pomoc pečujícím rodinám, doprovázení lidí na cestě k samostatnému bydlení nebo zajištění zázemí v obtížné životní situaci, všechny služby Sociálních služeb Slezská Ostrava spojuje respekt k člověku, individuální přístup a snaha být oporou tam, kde je to nejvíce potřeba.

🔵 Pečovatelská služba = podpora seniorů a lidí se zdravotním omezením přímo v jejich domácnosti.

🟡 Odlehčovací služba = když chce rodina pečovat doma, ale potřebuje na čas pomoc.

🟢 Domov pro seniory = když člověk potřebuje dlouhodobou pobytovou péči.

🟣 Azylový dům = pomoc rodinám v bytové nouzi.

🔴 Vstupní byty = cesta k samostatnému bydlení.

🟠 Domov se zvláštním režimem = když už člověk potřebuje nepřetržitou odbornou péči a podporu.

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