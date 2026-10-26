Barevné portfolio Sociálních služeb Slezská Ostrava

Příspěvková organizace Sociální služby Slezská Ostrava vznikla v roce 2022 v souvislosti s otevřením nového domova pro seniory. Současně došlo k rozšíření stávající nabídky o další dvě pobytové služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Tento přirozený rozvoj vyústil ve vznik samostatné organizace Sociální služby Slezská Ostrava.
Navázali jsme na dlouholeté zkušenosti zaměstnanců, kteří stáli u zrodu pečovatelské služby, odlehčovací služby, azylového domu i vstupních bytů. Právě tyto služby tvoří pevný základ, na kterém dále stavíme. Současně rozvíjíme nové postupy, modernizujeme péči i vybavení a hledáme cesty, jak klientům nabídnout podporu odpovídající současným nárokům i jejich individuálním potřebám.
Toto barevné portfolio ukazuje, že sociální podpora ve Slezské Ostravě není jednosměrná. Je rozmanitá, flexibilní a otevřená všem, kteří se ocitnou v situaci, kdy potřebují pomoc, podporu nebo odborné vedení. Každá služba má své specifické poslání, společným cílem všech je však pomáhat lidem zachovat důstojnost, soběstačnost a pocit bezpečí v každé životní etapě.
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Antošovice
Jednou z nejmladších služeb organizace je Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Antošovice. Obě pobytové služby poskytují bezpečné a důstojné zázemí lidem, kteří již potřebují pravidelnou pomoc a podporu, kterou nelze zajistit v domácím prostředí.
Celková kapacita zařízení je 32 míst. Domov pro seniory nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích seniorům od 65 let, kteří potřebují pomoc při každodenních činnostech. Domov se zvláštním režimem je určen osobám s Alzheimerovou nemocí nebo jinými typy demence a poskytuje péči přizpůsobenou jejich specifickým potřebám.
Samozřejmostí je nepřetržitá péče kvalifikovaného personálu, celodenní stravování a aktivizační programy podporující fyzickou i duševní kondici klientů. Důležitou součástí služby je také vytváření prostředí, ve kterém se klienti mohou cítit bezpečně, důstojně a co nejvíce jako doma.
Azylový dům a vstupní byty – pomoc rodinám na cestě k samostatnosti
Dlouhodobou součástí portfolia Sociálních služeb Slezská Ostrava je také Azylový dům pro rodiny s dětmi Na Liščině a Vstupní byty s doprovodným sociálním programem. Obě služby pomáhají lidem překonat náročné životní období a získat stabilní podmínky pro samostatný život.
Azylový dům Na Liščině poskytuje dočasné a bezpečné zázemí rodinám s dětmi, které ztratily bydlení nebo se ocitly v obtížné sociální situaci. Vedle ubytování nabízí také odbornou podporu při řešení zaměstnání, hospodaření s financemi, péče o děti i hledání navazujícího bydlení.
Na tuto pomoc navazují Vstupní byty s doprovodným sociálním programem na ulici Bohumínská. Jsou určeny jednotlivcům i rodinám, kteří již dokážou fungovat samostatněji, ale stále potřebují podporu při zvládání běžných životních situací. Díky kombinaci vlastního bydlení a odborného sociálního doprovázení získávají prostor k tomu, aby mohli postupně převzít plnou odpovědnost za svůj další život.
Společným cílem obou služeb je podpora samostatnosti, stabilního bydlení a schopnosti řešit životní výzvy vlastními silami. Základem práce je individuální přístup, respekt k potřebám každého člověka a hledání řešení, která vedou k dlouhodobé stabilitě.
Odlehčovací pobytová služba - podpora pro klienty i jejich blízké
Významnou součástí portfolia Sociálních služeb Slezská Ostrava je také odlehčovací pobytová služba, která pomáhá rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí. Dlouhodobá péče o seniora nebo člověka se zdravotním postižením je náročná a vyžaduje velké nasazení. Právě odlehčovací služba umožňuje pečujícím na určitou dobu načerpat síly, vyřídit osobní záležitosti nebo si dopřát potřebný odpočinek s vědomím, že o jejich blízkého bude dobře postaráno.
Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, které z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního omezení potřebují pravidelnou pomoc a podporu. Využívají ji zejména rodiny, které se o své blízké starají doma a potřebují dočasně zajistit odbornou péči například během dovolené, pracovní vytíženosti nebo hospitalizace pečující osoby.
Zařízení s kapacitou 12 lůžek poskytuje nepřetržitou péči, pomoc při běžných denních činnostech, ubytování, stravování i aktivizační programy zaměřené na udržení fyzické a psychické kondice klientů. Součástí služby je také zdravotní ošetřovatelská péče zajišťovaná ve spolupráci s Agenturou domácí péče ADOPE.
Cílem odlehčovací pobytové služby je nabídnout klientům bezpečné a důstojné prostředí odpovídající jejich individuálním potřebám a současně poskytnout podporu lidem, kteří o své blízké každodenně pečují. Význam služby spočívá nejen v odborné péči, ale také v pomoci rodinám udržet péči o své blízké co nejdéle v domácím prostředí.
Pečovatelská služba - pomoc tam, kde je člověku nejlépe
Důležitou součástí portfolia Sociálních služeb Slezská Ostrava je pečovatelská služba, která umožňuje seniorům, osobám se zdravotním postižením i lidem se sníženou soběstačností zůstat co nejdéle ve vlastním domácím prostředí. Domov totiž nepředstavuje jen místo k bydlení, ale také prostor spojený s pocitem bezpečí, jistoty a každodenních životních návyků.
Devítičlenný tým pracovníků v sociálních službách každodenně poskytuje podporu klientům přímo v jejich domácnostech. Pomoc přizpůsobuje individuálním potřebám každého člověka a zahrnuje například pomoc při osobní hygieně, oblékání, přípravě a podávání stravy, péči o domácnost, nákupech nebo doprovodech k lékaři a na úřady.
Pečovatelská služba však nepřináší pouze praktickou pomoc. Pro mnoho klientů představují pravidelné návštěvy také důležitý sociální kontakt, lidskou blízkost a pocit jistoty. Důvěra, respekt a individuální přístup jsou proto nedílnou součástí poskytované péče.
Cílem služby je podporovat klienty v tom, co ještě zvládají sami, a nabídnout pomoc tam, kde je skutečně potřeba. Díky tomu mohou lidé zůstat déle aktivní, zachovat si co nejvyšší míru samostatnosti a nadále žít v prostředí, které dobře znají a kde se cítí doma.
Stejně jako jednotlivé listy vějíře vytvářejí jeden celek, tvoří také sociální služby Slezské Ostravy pestrou síť podpory pro lidi v různých životních situacích. Každá služba má své specifické poslání, své klienty i vlastní příběhy. Společně však sdílejí stejný cíl – pomáhat lidem zachovat důstojnost, bezpečí a co nejvyšší míru samostatnosti.
Ať už jde o podporu seniorů, pomoc pečujícím rodinám, doprovázení lidí na cestě k samostatnému bydlení nebo zajištění zázemí v obtížné životní situaci, všechny služby Sociálních služeb Slezská Ostrava spojuje respekt k člověku, individuální přístup a snaha být oporou tam, kde je to nejvíce potřeba.
🔵 Pečovatelská služba = podpora seniorů a lidí se zdravotním omezením přímo v jejich domácnosti.
🟡 Odlehčovací služba = když chce rodina pečovat doma, ale potřebuje na čas pomoc.
🟢 Domov pro seniory = když člověk potřebuje dlouhodobou pobytovou péči.
🟣 Azylový dům = pomoc rodinám v bytové nouzi.
🔴 Vstupní byty = cesta k samostatnému bydlení.
🟠 Domov se zvláštním režimem = když už člověk potřebuje nepřetržitou odbornou péči a podporu.