Azbest v hračkách ze zahraničí. Český písek na tvoření prošel!

Odkrýt dílek samolepicí šablony, nasypat barvu a přebytečná zrníčka sesypat. Tak vznikají obrázky, k jejichž vytvoření není potřeba umět kreslit. Technika známá jako pískování obrázků nebo také kouzelné pískování umožňuje dětem rozhodovat o každém odstínu. Kočka tak může být modrá a dinosaurus třeba fialový.
Vedle výsledného obrázku stojí za pozornost také materiál, se kterým děti pracují. K tématu bezpečnosti tvořivých výrobků odkazuje i článek dTestu Skryté riziko v kreativních sadách. Při výběru proto dává smysl zajímat se o původ písku a konkrétní laboratorní zkoušky.
Na otázky kolem bezpečnosti reagovali také Ivet a Jiří Studníkovi, kteří stojí za českou rodinnou značkou Radost v písku. Vzorek používaného křemičitého písku nechali vyšetřit v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Podle protokolu č. 56639/2026 z 9. října 2026 je závěr: „Nebyla identifikována azbestová vlákna.“ Podrobnosti rozboru firma popsala na svém webu.
Barevný písek pro sady značky Radost v písku pochází výhradně z českých lomů. Manželé jej sami ručně barví a vyrábějí i samolepicí šablony, které navrhují tuzemští grafici. Jejich výrobky navíc prošly náročnými zkouškami podle částí 1, 2 a 3 evropského souboru norem ČSN EN 71, přičemž samostatný rozbor na azbest toto ověřování doplňuje. Celkové náklady na certifikace se podle firmy vyšplhaly k téměř sto tisícům korun.
Při výběru kreativní sady se tak rodičům vyplatí sledovat nejen líbivé motivy a barvy, ale především složení materiálů. Důležité je vědět, kdo sadu vyrábí, pro jaký věk je určena a jakými testy prošla. Dětem pak může zůstat to nejpříjemnější rozhodování: jakou barvu dostane další dílek.
Pískování je také krásným tipem na vánoční dárek pro děti i dospělé. Právě dospělí si mohou naplno užít tvorbu mandal a složitějších obrázků, při které si pohrají s barvami a propracují každý detail. Je to příjemná příležitost na chvíli vypnout hlavu přehlcenou povinnostmi, nechat každodenní shon stranou a dopřát si čas jen pro sebe. Pod stromečkem tak darujete i chvíle klidu a radost z vlastnoručně vytvořeného obrázku.