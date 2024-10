Atraktivní výstavy v opavském Obecním domě přinášejí radost

V Galerii Eisler v opavském Obecním domě probíhá skvělá výstava AnimákUM, při které je mobil v ruce nutností. Stanete se průzkumníkem, kterému nezůstane skryto žádné tajemství klasických filmových triků, nebo si rovnou natočte svůj vlastní animovaný film. Nezáleží na vašem věku ani zkušenostech. Nemusíte být zdatným výtvarníkem ani technickým specialistou. Animace je totiž hra otevřená všem, kdo mají chuť a odvahu si ji vyzkoušet! Svůj film si můžete odnést až domů. Stačí si do telefonu stáhnout přímo na místě jednoduchou mobilní aplikaci, s jejíž pomocí si svůj film zaznamenáte, uchováte, a pak si ho můžete kdykoli znovu přehrát třeba s kamarády. Tak pojďte na to! Tuto interaktivní, zážitkovou i edukační výstavu dovezla Opavská kulturní organizace z Divadla Drak v Hradci Králové a v Opavě bude k vidění až do začátku příštího roku.

S nejstaršími dějinami města Opavy vás seznámíme v expozici Cesta města také v Obecním domě, kde můžete navštívit výstavu Počátky Opavy. Opava si v letošním roce připomíná 800 let od vydání královského privilegia, ve kterém je poprvé označena jako město. Výstava nabídne možnost zhlédnout unikátní nálezy datované do první poloviny 13. století, tedy do doby vzniku města, zapůjčené ze sbírek NPÚ Ostrava. Připomenuty jsou také osobnosti, jež se o poznání nejstarších dějin města v minulosti zasloužily. Součástí výstavy je i vizualizace města a obytného domu prvních opavských kupců. Zájemce jistě potěší krátký úvodní film i ukázky replik dobových oděvů a obuvi. Výstava je doplněna řadou interaktivních a didaktických prvků určených nejen dětem. Potřebné informace pak návštěvníci načerpají zejména prostřednictvím videoreportáží s autory výstavy.

Těším se s vámi na viděnou v Opavě!

Více informací na: