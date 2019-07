Atrakce Slavností Ostravaru: Ochutnávka z legendárního pivního tanku

Ležácké tanky se používájí v pivovarech k dozrávání piva. To zraje v tancích několik týdnů v závislosti na jeho stupňovitosti a typu. Když chce vrchní sládek pivovaru dát hostům ochutnat to nejlepší pivo, zavede je do ležáckého sklepa. Tam mladé pivo dozrává, nasycuje se oxidem uhličitým a harmonizuje se jeho chuť. Z procesního hlediska je proces dozrávání hotová věda. Výsledek však stojí za to.

Když chce současný vrchní sládek pivovaru Ostravar Roman Richter dát svým významným hostům ochutnat pivo, vede je nejčastěji k tanku číslo 94. I když po procesní stránce probíhá zrání piva ve všech tancích stejně, a laboratorní výsledky to mimochodem potvrzují, podle legendy chutná pivo hostům nejvíce právě z tohoto tanku. Degustovali z něj pivo primátoři, hejtmani, hudební hvězdy, sportovci, novináři, filmaři a podle pamětníků pivo z tanku číslo 94 miloval třeba i oblíbený ostravský herec Karel Vochoč.

Proč je právě pivo z tanku číslo 94 tak oblíbené? A opravdu zde zraje Ostravar lépe než na jiných místech? Pro odpověď jsme se vypravili po stopách této záhady.

Ležácký tank číslo 94 se nachází ve sklepním oddíle číslo 9. Zatímco tanky v jiných sklepních prostorách jsou podle původního architektonického návrhu z roku 1896 umístěny nad sebou v úzkých sklepních místnostech (kdysi byly tyto tanky dřevěné a říkalo se jim bodňáky a satlíky), sklep číslo devět byl postaven později. Je mnohem širší a pivní tanky jsou zde o 20% větší. Rozdílná velikost však na vyzrálost piva žádný vliv nemá.

Za záhadou lepší chuti Ostravaru z tanku číslo 94 stojí jiná fyzikální veličina. A tou je teplota. „Zatímco všechny naše sklepní prostory jsou chlazeny na tři stupně Celsia, v devítce máme dvakrát vyšší teplotu,“ vysvětluje sklepmistr Ostravaru Vladimír Růžička. „Když chtěli naši vrchní sládci zjistit, jak bude lidem chutnat naše pivo v hospodách, chodili zpravidla sem. Doporučená servírovací teplota Ostravaru je totiž šest stupňů,“ doplňuje Vladimír Růžička. Po čase se začalo mezi lidmi v pivovaru tradovat, že na devítce Ostravar ukrývá nejlepší a nejvyzrálejší pivo. „K tomuto mýtu navíc přispěl i fakt, že na devítce většinou zrají i naše vymazlené pivní speciály. Tak se zrodila legenda tanku číslo 94.“

Organizátoři nadcházejících Slavností pivovaru letos degustaci Ostravaru z legendárního tanku zařadili poprvé jako samostatný bod programu. „Každý, kdo bude chtít ochutnat pivo z tanku číslo 94, se může přihlásit na degustaci dopředu. Stačí, když si najede na naše webové stránky a zaregistruje se k návštěvě,“ říká Pavla Ličková z organizačního týmu Slavností Ostravaru.